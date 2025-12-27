Mesajul emoționant al lui Chef Ștefan Popescu pentru fiul său cel mare cu ocazia zilei onomastice. Cât de bine seamănă cei doi

Antena Căutare
Chef Ștefan Popescu și fiul său își serbează onomastica în aceeași zi. Cum au apărut pe internet și de ce Chef Alexandru Sautner și Chef Orlando Zaharia nu au putut sta departe de colegul lor nici de sărbători!

Publicat: Sambata, 27 Decembrie 2025, 16:04 | Actualizat Sambata, 27 Decembrie 2025, 17:13
Mesajul emoționant al lui Chef Ștefan Popescu pentru fiul său cel mare cu ocazia zilei onomastice

Chef Ștefan Popescu a fost la un pas de a câștiga sezonul 16 Chefi la cuțite alături de finalista lui, Ștefana Mercori.

Totuși, după ce au avut loc mai multe probe dificle și pline de obstacole, invitații și cei patru jurați au fost cei care au oferit verdictul farfuriilor câștigătoare, Luca Zvaleni fiind cel care a reușit să impresioneze și de această dată, câștigând marele premiu în valoare de 30.000 de Euro și un stagiu la Retroscena.

Deși sezonul 16 al emisiunii s-a încheiat pe 24 decembrie 2025, pentru cei patru chefi zilele de de foc nu s-au terminat aici, deoarece au avut doar motive de sărbătoare.

Finala Chefi la cuțite, Crăciunul și Sfântul Ștefan sunt doar câteva dintre motivele de bucurie ale acestei perioade, iar chefii au reușit din nou să atragă atenția în online.

Chef Ștefan Popescu are toate motivele de bucurie în această perioadă, mai ales că în ultimele zile a petrecut în fiecare zi câte o sărbătoare.

Juratul Chefi la cuțite își sărbătorește astăzi onomastica și a transmis în online un mesaj atât pentru fiul său, Ștefănel, cât și pentru cei care îl urmăresc pe rețelele sociale.

„La mulți ani tuturor celor care poartă numele de Ștefan și Ștefania! Pentru mine e o zi cu dublă semnificație, onorat de numele pe care îl port și recunoscător pentru cel mai frumos cadou al vieții mele: fiul meu, Ștefănel! Vă doresc tuturor sănătate, liniște și bucurii simple, trăite alături de cei dragi!” a scris acesta în urmă cu puțin timp.

Ce a postat Chef Orlando Zaharia de onomastica lui Chef Ștefan Popescu. Chef Alexandru Sautner „a dat din casa” sezonului 17

În urmă cu doar 2 ore, Chef Orlando Zaharia a postat pe TikTok un videoclip în care apare alături de Chef Ștefan Popescu, sărbătoritul zilei, și Chef Alexandru Sautner care nu s-a abținut „să dea din casa” sezonului 17.

Cei trei s-au filmat împreună într-un local plin de oameni, semn că petrec ziua de 27 decembrie așa cum se cuvine, însă fără Chef Richard Abou Zaki, care petrece sărbătorile de iarnă alături de familie.

„Dragilor, că tot a venit Crăciunul, vreau să vă dau o știre importantă. O știre șoc. În sezonul următor nu scăpăm de Ștefan!” a spus Chef Alexandru Sautner, urmând ca Chef Orlando Zaharia să preia cuvântul:

„Nu vă mai luați de el, că e fratele nostru, da? Pentru totdeauna. La mulți ani Ștefan!!”

„Nu scăpați! Nu scăpați de mine, mă!!” a răspuns și Chef Ștefan Popescu, amuzat de situație.

„Și să nu mai fi atât de afurisit! Vă pupăm dragilor, e fratele nostru! Nu putem fără el. Nu funcționează!” a mai adăugat Chef Alexandru Sautner.

„Păcat că nu e și Richard. Am o poză cu el. Îl iubim și pe Richard!” a replicat Chef Orlando Zaharia, stârnind reacții de amuzament.

„Și Richard e în asentimentul nostru!” a mai spus Chef Alexandru Sautner.

Chef Ștefan Popescu și o imagine sub forma unui cerc inserată în colțul din dreapta sus în care acesta este alături de fiul său, Ștefănel
