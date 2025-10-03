Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Achiziția de vis a lui Chef Orlando Zaharia. Ce cadou și-a făcut: „Mi-am îndeplinit un vis”

Achiziția de vis a lui Chef Orlando Zaharia. Ce cadou și-a făcut: „Mi-am îndeplinit un vis”

Chef Orlando Zaharia trece prin niște clipe minunate. Iată ce vis mai vechi și-a împlinit juratul Chefi la cuțite.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 03 Octombrie 2025, 16:41 | Actualizat Vineri, 03 Octombrie 2025, 16:41
Galerie
Achiziția de vis a lui Chef Orlando Zaharia | Antena 1, Instagram

Chef Orlando Zaharia a împărtășit de curând urmăritorilor de pe rețelele de socializare că și-a îndeplinit un vis mare. El a a arătat tuturor achiziția făcută.

Citește și: Interviu Chef Orlando Zaharia și Chef Richard Abou Zaki. Ce părere au jurații Chefi la cuțite despre Chef Alexandru Sautner

Ce achiziție de vis a făcut Chef Orlando Zaharia

Chef Orlando Zaharia a făcut o achiziție importantă. Acesta și-a răsplătit eforturile cumpărându-și un autoturism de lux. Este vorba de un BMW M3, de un roșu aprins. Culoarea și motorizarea se potrivesc la perfecție cu temperamentului juratului Chefi la cuțite.

Articolul continuă după reclamă

Acesta a pozat cu un zâmbet larg pe chip, îmbrățișând capota mașinii: „Un vis din copilărie devenit realitate!”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Chef Richard Abou Zaki, alături de Chef Orlando Zaharia, la Zmoke. Ce a dezvăluit juratul despre noul sezon Chefi la cuțite

De asemenea, Chef Orlando Zaharia mărturisește că această mașină este și dorința fiului său, Andreas.

Tânărul are 19 ani, fiind pregătit să se urce și el la volanul bolidului: „Mi-am îndeplinit un vis al meu și un vis al băiatului meu. Mă bucur pentru asta!”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Chef Orlando Zaharia și fiul lui, Andreas, "la cuțite" în bucătăria restaurantului familiei, Zmoke. Cum lucrează împreună

Chef Orlando Zaharia este căsătorit de două decenii cu Mădălina, fiind un cuplu stabil și dornic să-și arate afecțiunea. Cei doi au împreună un fiu, Andreas.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Chef Orlando Zaharia a împlinit 46 de ani! Ce mesaj romantic i-a transmis soția lui și cum au sărbătorit în familie

„Prima întâlnire pe care am avut-o cu Mădălina a fost după o ieșire în club. Aveam vreo 20 de ani. Am schimbat atunci numerele de telefon. M-a cam ținut pe jar o perioadă de vreo trei luni. Eu tot insistam să ne întâlnim, pentru că se apropia momentul să plec ca bucătar pe un vas de croazieră… Iar eu îmi doream din tot sufletul să punctez această întâlnire, pentru că îmi plăcuse foarte mult de ea din prima clipă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Imagini spectaculoase din vacanță. Cum se ”menține fit” Chef Orlando Zaharia: „Mădălina mi-a promis”

Mădălina mi-a acordat această întâlnire chiar în seara de Crăciun și de-atunci pot să spun că am rămas nedespărțiți, asta însemnând acum vreo 24 de ani. Cred că lucrurile au funcționat pentru că noi am avut dorința asta imensă de a fi împreună – ne-am iubit și ne iubim în continuare la fel de mult.

colaj chef orlando zaharia și chef orlando zaharia lângă bmw m3 roșu
+13
Mai multe fotografii

Mădă este sufletul căsniciei noastre. Eu nu aș putea să exist fără ea, ea nu ar putea să existe fără mine”, spunea juratul Chefi la cuțite despre soția sa.

Înapoi la Homepage
AS.ro Cât poate cheltui lunar milionarul român care are 9 copii cu 4 femei! Suma e colosală Cât poate cheltui lunar milionarul român care are 9 copii cu 4 femei! Suma e colosală
Observatornews.ro Fenomene extreme în România. Zeci de maşini avariate, cod roșu și portocaliu de viscol în jumătate de țară Fenomene extreme în România. Zeci de maşini avariate, cod roșu și portocaliu de viscol în jumătate de țară
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Oana Monea, despre relația cu Marius și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor. Interviul exclusiv e în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Oana Monea, despre relația cu Marius și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor. Interviul exclusiv e în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Răspuns impresionant al publicului pentru evenimentul lui Chef Richard de la Chefi la cuțite: pop-up-ul Retroscena este sold out
Răspuns impresionant al publicului pentru evenimentul lui Chef Richard de la Chefi la cuțite: pop-up-ul Retroscena...
Dolly Parton și-a amânat concertele din Las Vegas din cauza unor probleme de sănătate. Cum se simte artista în vârstă de 79 de ani
Dolly Parton și-a amânat concertele din Las Vegas din cauza unor probleme de sănătate. Cum se simte artista în... Catine.ro
Evenimentul culinar al anului: Chef Richard aduce la Domeniul Știrbey restaurantul său, Retroscena. Biletele, în vânzare de azi
Evenimentul culinar al anului: Chef Richard aduce la Domeniul Știrbey restaurantul său, Retroscena. Biletele, în...
Kerem Bürsin și Melisa Tapan nu mai formează un cuplu. Motivul pentru care s-au despărțit
Kerem Bürsin și Melisa Tapan nu mai formează un cuplu. Motivul pentru care s-au despărțit Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată... Libertatea.ro
Ce salarii au judecătorii și procurorii din România. Locul ocupat de țara noastră la nivelul UE. Cifre oficiale
Ce salarii au judecătorii și procurorii din România. Locul ocupat de țara noastră la nivelul UE. Cifre... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu a fost depus la capelă. Primele imagini 
Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu a fost depus la capelă. Primele imagini  Spynews.ro
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! – GALERIE FOTO
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! –... BZI
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pavlova cu pere caramelizate și cremă de ciocolată albă
Pavlova cu pere caramelizate și cremă de ciocolată albă HelloTaste.ro
Vedeta OnlyFans care a câștigat 80 de milioane $ într-un an și jumătate a făcut o mărturisire total neașteptată
Vedeta OnlyFans care a câștigat 80 de milioane $ într-un an și jumătate a făcut o mărturisire total neașteptată Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 2 octombrie 2025. Peștii caută răspunsuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 2 octombrie 2025. Peștii caută răspunsuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Vine iarna, suntem în aer. Sistemul energetic nu poate rezista fără importuri. Se poate ajunge la „stare de alertă”
Vine iarna, suntem în aer. Sistemul energetic nu poate rezista fără importuri. Se poate ajunge la „stare de... Jurnalul
Cine a fost Jane Goodall, un erou pentru animale
Cine a fost Jane Goodall, un erou pentru animale Kudika
Cum să economisești până la 30% la gaze după ce pornești centrala termică. Ce setări trebuie să faci pentru costuri mai mici
Cum să economisești până la 30% la gaze după ce pornești centrala termică. Ce setări trebuie să faci pentru... Playtech
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele 👇 VEZI IN PRIMUL COMENTARIU 👇
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele... Redactia.ro
Zeci de bucureşteni s-au trezit cu apartamentele închiriate. Unele victime chiar s-au mutat în alte locuinţe
Zeci de bucureşteni s-au trezit cu apartamentele închiriate. Unele victime chiar s-au mutat în alte locuinţe Observator
Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Ce este de preferat să eviți
Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Ce este de preferat să eviți MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea ProSport
Vântul a făcut prăpăd în București: zeci de mașini distruse de copacii căzuți, cabluri rupte, construcții avariate
Vântul a făcut prăpăd în București: zeci de mașini distruse de copacii căzuți, cabluri rupte, construcții... Gandul
TABEL ZODII | Care va fi cea mai ghinionistă/norocoasă zi din octombrie 2025, pentru fiecare zodie în parte
TABEL ZODII | Care va fi cea mai ghinionistă/norocoasă zi din octombrie 2025, pentru fiecare zodie în parte CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Halsey a vorbit despre ședințele sale de chimioterapie, pe fondul problemelor sale de sănătate: „Nu pot să stau în picioare”
Halsey a vorbit despre ședințele sale de chimioterapie, pe fondul problemelor sale de sănătate: „Nu pot să... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Pulpe de pui cu dovleac și cartofi la cuptor. Rețetă cu arome de toamnă
Pulpe de pui cu dovleac și cartofi la cuptor. Rețetă cu arome de toamnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x