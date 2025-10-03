Achiziția de vis a lui Chef Orlando Zaharia. Ce cadou și-a făcut: „Mi-am îndeplinit un vis”

Chef Orlando Zaharia trece prin niște clipe minunate. Iată ce vis mai vechi și-a împlinit juratul Chefi la cuțite.

Chef Orlando Zaharia a împărtășit de curând urmăritorilor de pe rețelele de socializare că și-a îndeplinit un vis mare. El a a arătat tuturor achiziția făcută.

Ce achiziție de vis a făcut Chef Orlando Zaharia

Chef Orlando Zaharia a făcut o achiziție importantă. Acesta și-a răsplătit eforturile cumpărându-și un autoturism de lux. Este vorba de un BMW M3, de un roșu aprins. Culoarea și motorizarea se potrivesc la perfecție cu temperamentului juratului Chefi la cuțite.

Acesta a pozat cu un zâmbet larg pe chip, îmbrățișând capota mașinii: „Un vis din copilărie devenit realitate!”

De asemenea, Chef Orlando Zaharia mărturisește că această mașină este și dorința fiului său, Andreas.

Tânărul are 19 ani, fiind pregătit să se urce și el la volanul bolidului: „Mi-am îndeplinit un vis al meu și un vis al băiatului meu. Mă bucur pentru asta!”

Chef Orlando Zaharia este căsătorit de două decenii cu Mădălina, fiind un cuplu stabil și dornic să-și arate afecțiunea. Cei doi au împreună un fiu, Andreas.

„Prima întâlnire pe care am avut-o cu Mădălina a fost după o ieșire în club. Aveam vreo 20 de ani. Am schimbat atunci numerele de telefon. M-a cam ținut pe jar o perioadă de vreo trei luni. Eu tot insistam să ne întâlnim, pentru că se apropia momentul să plec ca bucătar pe un vas de croazieră… Iar eu îmi doream din tot sufletul să punctez această întâlnire, pentru că îmi plăcuse foarte mult de ea din prima clipă.

Mădălina mi-a acordat această întâlnire chiar în seara de Crăciun și de-atunci pot să spun că am rămas nedespărțiți, asta însemnând acum vreo 24 de ani. Cred că lucrurile au funcționat pentru că noi am avut dorința asta imensă de a fi împreună – ne-am iubit și ne iubim în continuare la fel de mult.

Mădă este sufletul căsniciei noastre. Eu nu aș putea să exist fără ea, ea nu ar putea să existe fără mine”, spunea juratul Chefi la cuțite despre soția sa.