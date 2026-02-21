Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum arată casa în care locuiesc Elwira și Mihai Petre. Locuința de lux a celebrilor dansatori

Cum arată casa în care locuiesc Elwira și Mihai Petre. Locuința de lux a celebrilor dansatori

Elwira și Mihai Petre formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 21 Februarie 2026, 08:00 | Actualizat Sambata, 21 Februarie 2026, 08:43
Galerie
Elwira și Mihai Petre au o locuință impunătoare și spațioasă, amenajată cu mult bun-gust. | Antena 1

Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 17 ani și sunt căsătoriți din 2008. Cei doi dansatori și-au construit împreună o familie superbă alături de cele două fiice ale lor, Catinca și Aria.

Elwira și Mihai Petre au decis să se mute în casă nouă în 2024, după ce petrecuseră 14 ani în aceeași locuință.

Cum arată casa în care locuiesc Elwira și Mihai Petre

Foștii concurenți de la Asia Express au decis să se mute într-o locuință mai mare alături de fiicele lor. Chiar dacă nu le-a fost ușor să se dezlipească de vechea lor locuință de care îi leagă atâtea amintiri și momente frumoase, cei doi știu că au luat decizia cea mai bună pentru ei și viitorul fiicelor lor.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Mihai Petre a recunoscut tot. Ce l-a atras la Elwira acum mai bine de 20 de ani | Exclusiv

„După 14 ani petrecuți în căsuța noastră dragă, a venit timpul pentru o schimbare. Mare! Pentru mine a fost tare emoționant să ne mutăm. Iar pentru fete a fost distractiv.

Lui Mihai i-am făcut o surpriză și practic s-a întors de la un concurs unde a arbitrat direct în casa nouă. Am creat multe, multe amintiri minunate unde am locuit până acum și sunt foarte recunoscătoare pentru asta. Începe o altă poveste!”, spunea Elwira Petre în 2024 când s-au mutat.

Acum cei doi coregrafi se bucură de un nou acasă alături de cele două fetițe ale lor. Chiar dacă sunt discreți din fire și le plece să păstreze viața privată departe de ochii curioșilor, Elwira și Mihai Petre au împărtășit recent câteva imagini din noua lor casă.

Citește și: Elwira și Mihai Petre, vacanță de vis în Polonia. Cum s-au pozat alături de fiicele lor: „Îmi place să mă întorc aici”

Cei doi soți se bucură de un living spațios, cu mobilă modernă și minimalistă, în nuanțe de alb și bej care fac spațiul să pară și mai mare.

Se vede că Elwira a fost extrem de atentă la detalii și și-a pus amprenta în decorul casei. Locuința lor a fost decorată cu mult bun-gust, iar accesoriile adăugă un plus de rafinament.

Casa este una luminoasă și primitoare, cu ferestre mari. Locul preferat al Elwirei este dressingul care este unul extrem de spațios.

Cei doi coregrafi se bucură de o casă minunată unde au ocazia să se relaxeze în fiecare zi după muncă alături de fiicele lor.

colaj elwira si mihai petre
+12
Mai multe fotografii

Citește și: Catinca, fiica Elwirei și a lui Mihai Petre, a împlinit 13 ani. Ce mesaj i-a transmis tatăl ei și cum arată acum adolescenta

Cum arată casa în care locuiește Răzvan Simion împreună cu soția lui, Daliana Răducan. Locuința de lux a matinalului de ... Nici măcar fanii n-au recunoscut-o pe stradă. Ce vedetă îndrăgită s-a „ascuns” în văzul tuturor...
Înapoi la Homepage
AS.ro Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România
Observatornews.ro Banii de recuzită, tot mai asemănători cu cei reali. La bancnota de 100 de lei diferenţele pot fi insesizabile Banii de recuzită, tot mai asemănători cu cei reali. La bancnota de 100 de lei diferenţele pot fi insesizabile
Antena 3 Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc lac din lume Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc lac din lume
SpyNews Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Ce nume va avea Andreea Bălan în buletin după nunta cu Victor Cornea. Artista a luat o decizie: „Știa deja că îmi doresc asta”
Ce nume va avea Andreea Bălan în buletin după nunta cu Victor Cornea. Artista a luat o decizie: „Știa deja că...
Când este cel mai bun moment pentru a mânca un măr. Cum poți să-ți reglezi zahărul din sânge și să-ți sporești energia, potrivit specialiștilor
Când este cel mai bun moment pentru a mânca un măr. Cum poți să-ți reglezi zahărul din sânge și să-ți... Catine.ro
Fratele Regelui Charles al III-lea, fostul prinț Andrew, a fost arestat și eliberat în aceeași zi. Ce s-a întâmplat
Fratele Regelui Charles al III-lea, fostul prinț Andrew, a fost arestat și eliberat în aceeași zi. Ce s-a...
Yadhira Carrillo a trecut peste un divorț, boală și cancerul surorii sale. Cum a reușit actrița să depășească cele mai dificile momente din viața personală
Yadhira Carrillo a trecut peste un divorț, boală și cancerul surorii sale. Cum a reușit actrița să... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese... Elle
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională HelloTaste.ro
Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc lac din lume
Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc... Antena3.ro
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar câteva săptămâni
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar... useit
Bianca Drăgușanu a sărit la gâtul Monicăi Tatoiu: „Frustrato, vezi-ți de pensia ta! Ești demodată! Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool!”
Bianca Drăgușanu a sărit la gâtul Monicăi Tatoiu: „Frustrato, vezi-ți de pensia ta! Ești demodată! Ți-ai... BZI
Horoscop săptămânal, 23 februarie - 1 martie 2026. Câteva treburi neterminate necesită rezolvare
Horoscop săptămânal, 23 februarie - 1 martie 2026. Câteva treburi neterminate necesită rezolvare Jurnalul
Accident grav în halfpipe la JO 2026: Finley Melville Ives, scos pe targă după o căzătură violentă
Accident grav în halfpipe la JO 2026: Finley Melville Ives, scos pe targă după o căzătură violentă Kudika
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab Redactia.ro
Banii de recuzită, tot mai asemănători cu cei reali. La bancnota de 100 de lei diferenţele pot fi insesizabile
Banii de recuzită, tot mai asemănători cu cei reali. La bancnota de 100 de lei diferenţele pot fi insesizabile Observator
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism MediCOOL
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri UseIT
Salată de paste cu ciuperci, roșii cherry și ardei umpluți cu brânză
Salată de paste cu ciuperci, roșii cherry și ardei umpluți cu brânză Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x