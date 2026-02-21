Cum arată casa în care locuiesc Elwira și Mihai Petre. Locuința de lux a celebrilor dansatori

Elwira și Mihai Petre formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc.

Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 17 ani și sunt căsătoriți din 2008. Cei doi dansatori și-au construit împreună o familie superbă alături de cele două fiice ale lor, Catinca și Aria.

Elwira și Mihai Petre au decis să se mute în casă nouă în 2024, după ce petrecuseră 14 ani în aceeași locuință.

Cum arată casa în care locuiesc Elwira și Mihai Petre

Foștii concurenți de la Asia Express au decis să se mute într-o locuință mai mare alături de fiicele lor. Chiar dacă nu le-a fost ușor să se dezlipească de vechea lor locuință de care îi leagă atâtea amintiri și momente frumoase, cei doi știu că au luat decizia cea mai bună pentru ei și viitorul fiicelor lor.

„După 14 ani petrecuți în căsuța noastră dragă, a venit timpul pentru o schimbare. Mare! Pentru mine a fost tare emoționant să ne mutăm. Iar pentru fete a fost distractiv.

Lui Mihai i-am făcut o surpriză și practic s-a întors de la un concurs unde a arbitrat direct în casa nouă. Am creat multe, multe amintiri minunate unde am locuit până acum și sunt foarte recunoscătoare pentru asta. Începe o altă poveste!”, spunea Elwira Petre în 2024 când s-au mutat.

Acum cei doi coregrafi se bucură de un nou acasă alături de cele două fetițe ale lor. Chiar dacă sunt discreți din fire și le plece să păstreze viața privată departe de ochii curioșilor, Elwira și Mihai Petre au împărtășit recent câteva imagini din noua lor casă.

Cei doi soți se bucură de un living spațios, cu mobilă modernă și minimalistă, în nuanțe de alb și bej care fac spațiul să pară și mai mare.

Se vede că Elwira a fost extrem de atentă la detalii și și-a pus amprenta în decorul casei. Locuința lor a fost decorată cu mult bun-gust, iar accesoriile adăugă un plus de rafinament.

Casa este una luminoasă și primitoare, cu ferestre mari. Locul preferat al Elwirei este dressingul care este unul extrem de spațios.

Cei doi coregrafi se bucură de o casă minunată unde au ocazia să se relaxeze în fiecare zi după muncă alături de fiicele lor.

