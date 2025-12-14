Antena Căutare
Catinca, fiica Elwirei și a lui Mihai Petre, a împlinit 13 ani. Ce mesaj i-a transmis tatăl ei și cum arată acum adolescenta

Catinca Petre, fiica cea mare a soților Mihai și Elwira Petre, a împlinit 13 ani. Fata a sărbătorit alături de cei dragi începutul unei noi etape din viața sa: adolescența. 

Catinca Petre a împlinit 13 ani | Antena 1& Instagram

Mihai și Elwira Petre sunt de acum părinți de adolescentă pentru că fiica lor cea mare, Catinca, a împlinit 13 ani. Frumoasa Catinca a fost sărbătorită de familie și a primit un tort superb de ziua ei.

Catinca Petre a împlinit 13 ani. Cum arată acum adolescenta

Mihai Petre a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, cu ocazia aniversării de 13 ani a fiicei lui: „13 ani… Mi se pare incredibil cum pentru tine asta înseamnă “o viață de om” iar pentru mine par a fi “o clipa”. O clipa în care, în mod miraculos încape un infinit de emoții pe care le trăiesc de când sunt tata. Îți mulțumesc pentru ele. Te iubesc!”, a transmis tatăl Catincăi pe rețelele sociale.

Alături de Catinca în această zi specială a fost și sora ei mai mică, Aria.

Până la cei 13 ani ai săi, Catinca Petre a urcat de nenumărate ori pe scenă în competiții muzicale, având o voce superbă. De asemenea, fata dansează la fel de frumos precum părinții săi și gătește ca mama ei, Elwira Petre. Când avea 10 ani, Catinca a gătit la Chefi la cuțite.

Citește și: Mihai Petre, imagini adorabile cu fiica sa cea mare, în timp ce dansează împreună. Dovada că talentul se moștenește

Cum a început povestea de dragoste dintre Mihai și Elwira Petre

Elwira și Mihai Petre s-au cunoscut prin intermediul dansului, ambii fiind dansatori profesioniști și nu a durat mult până să înceapă împreună o poveste de dragoste, care continuă și astăzi.

Pentru că Elwira este din Polonia, dansatorul româna a decis să stea un an în acea țară, apoi Elwira a venit în România, unde și-a întemeiat o familie cu Mihai Petre.

Mai multe detalii despre momentul în care l-a cunoscut pe bărbatul vieții ei Elwira Petre a dat când a fost invitată la Chefi la cuțite.

„Eu prin dans l-am cunoscut pe soțul meu și de când am împlinit 18 ani suntem împreună”, a declarat Elwira Petre, în calitate de invitată la show-ul Chefi la cuțite.

Elwira a povestit că l-a cunoscut pe cel care i-a devenit soț în Moldova, la o probă de dans.

„Eu m-am născut în Polonia, într-un oraș micuț de la Marea Baltică. De dans m-am apucat când aveam zece ani. Pur și simplu îmi plăcea și asta am vrut să fac, nu avea importanță ce loc luam la concurs, ci era important să fiu acolo. Eu cu Mihai ne-am cunoscut în Moldova, unde am dat o probă la dans. La două zile el m-a sunat și mi-a spus că el vrea să vină în Polonia. După o săptămână era deja la mine acasă.

Am stat împreună un an în Gdansk, după care ne-am mutat în București. Recunosc că ne-a fost foarte greu, pentru că amândoi eram super perfecționiști și cumva de acolo se aprindeau mici certuri și conflicte pentru că Mihai nu e un om chiar foarte simplu. Cere foarte mult de la el și cumva, făcând echipă cu el și în dans, trebuia să te ridici. Chiar au fost multe momente în care ne-a fost foarte greu, pentru că dansul nu este un sport foarte ieftin”, a declarat Elwira Petre, la Chefi la cuțite.

Elwira și Mihai Petre au fost câștigătorii sezonului 4 Asia Express.

