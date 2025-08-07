Elwira și Mihai Petre, vacanță de vis în Polonia. Cum s-au pozat alături de fiicele lor: „Îmi place să mă întorc aici”

Elwira și Mihai Petre au avut parte de o vacanță de vis în Polonia alături de cele două fetițe ale lor. Soția coregrafului a publicat mai multe imagini din superba destinație pe rețelele sociale.

Elwira și Mihai Petre au avut parte de o vacanță de vis în Polonia alături de cele două fetițe ale lor | Antena 1 & Instagram

Elwira și Mihai Petre au profitat din plin de timpul liber pe care l-au avut și au plecat în Polonia, acolo unde soția coregrafului și-a petrecut copilăria. Cei doi și fiicele lor s-au întors cu drag în Koszalin.

Pentru că este destul de activă pe rețelele sociale, partenera dansatorului a ținut să își anunțe prietenii virtuali că vacanța pe care a organizat alături de familia ei în țara natală a fost de-a dreptul senzațională.

Citește și: Cum își împart Mihai și Elwira Petre sarcinile de familie după ce s-au mutat în casă nouă. Ce s-a schimbat în viața lor

Fetițele Elwirei și ale lui Mihai Petre s-au bucurat de fiecare moment pe care l-au petrecut în compania părinților, bunicilor și celorlalți apropiați. Soția coregrafului a avut grijă să le povestească micuțelor despre experiența frumoasă pe care a avut-o pe vremea când era de vârsta lor.

Articolul continuă după reclamă

Ce imagini înduioșătoare a publicat Elwira Petre din vacanța în Polonia

Elwira Petre se întoarce cu mare drag în Polonia ori de câte ori are ocazia. În această țară o așteaptă membrii familiei sale pe care îi vede destul de rar de când s-a mutat pe meleagurile românești. Aceasta a renunțat la toată viața din Koszalin pentru a-și trăi frumoasa poveste de iubire alături de Mihai Petre, în România.

În fiecare an, soția instructorului de dans are grijă să revină în țara natală pentru a-și revedea mama, bunicii și străbunicii. În urmă cu doar câteva zile, Elwira Petre anunța pe toată lumea că a plecat din nou în Polonia alături de cele două fetițe și de Mihai Petre.

„Jurnal de călătorie: Polonia ❤️ Una dintre destinațiile mele preferate. Mereu aștept această vacanță și așa a fost și anul aceasta, chiar dacă va fi primul an fără tata, abia aștept să mă revăd cu restul familiei”, a scris ea în dreptul unui videoclip de pe contul de Instagram.

Pentru că are o relație strânsă cu prietenii din mediul online, dansatoarea a publicat mai multe imagini cu membrii familiei. Cele cu fetițele sale au atras rapid atenția fanilor. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Ariana și Catinca Petre sunt de o frumusețe deosebită.

Citește și: Cum prepară Elwira Petre cornulețele de casă cu gem. Rețeta rapidă și delicioasă: „Nici nu am apucat să termin, că au și dispărut”

„Orașul acesta Koszalin nu s-a schimbat aproape deloc! Majoritatea locurilor sunt la fel cum erau acum 28 de ani, când am plecat. Îmi place totuși să mă întorc aici, să-mi amintesc de mine atunci, să le povestesc fetelor și lui Mihai despre copilăria mea. Cât suntem aici ne ocupăm doar cu vizite în familie, plimbări pe plajă (aici oamenii au paravane cu care se feresc de vânt și este destul de frig), cu mese împreună, pregătite de mama, mergem în parcul de distracții la carusel, îi vizităm pe bunici și străbunici, mergem la cimitir, la tata.

Le-am dus pe fetele noastre să vadă școala mea generală în una din zile. Și am mâncat numai mâncare tradițională poloneză. Practic, nu am făcut nimic special. Și totuși totul este atât de special și emoționant pentru mine!”, a mai povestit Elwira Petre în dreptul unei alte postări de pe Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările