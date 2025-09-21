Cum arată în prezent Larisa Iordache, după ce a născut acum 6 luni. Cum se antrenează

Antena Căutare
La doar șase luni după ce a devenit mamă pentru prima dată, Larisa Iordache, fosta mare gimnastă a României, a revenit în sala de sport.

Publicat: Duminica, 21 Septembrie 2025, 17:21
La 29 de ani, campioana este hotărâtă să-și recapete tonusul și silueta de odinioară, după perioada în care a acumulat câteva kilograme pe durata sarcinii.

Larisa și soțul ei, Cristian Chiriță, au devenit părinții micuței Amira în urmă cu jumătate de an, moment care le-a schimbat viața complet. De atunci, sportiva se dedică familiei, dar și propriei evoluții. Pentru a avea timp și pentru sine, a apelat la sprijinul bunicilor și a revenit treptat la antrenamentele de fitness.

Citește și: La ce gest emoționant a apelat Larisa Iordache la botezul fiicei sale. Ce a făcut gimnasta în memoria mamei ei: „ A fost acolo”

Fosta gimnastă a împărtășit cu urmăritorii săi imagini din sala de sport și a vorbit deschis despre noua etapă:

„Cât timp copilul e la bunici și soțul plecat cu echipa, eu mi-am făcut loc pentru mine și am venit la sală. Chiar dacă mai am puțină burtică, chiar dacă mă simt anchilozată și mușchii mă dor ca și cum n-aș fi făcut sport niciodată, mă bucur de fiecare clipă. Mă bucur că am timp pentru mine, mă bucur zilnic de gândul că, pas cu pas, voi ajunge să arăt așa cum îmi doresc. Cel mai mult însă mă încântă faptul că sportul mă deconectează de rutină și de orice urmă de anxietate. Sportul îmi face viața mai frumoasă. Sunt recunoscătoare!”, a scris Larisa pe Instagram.

Rezultatele antrenamentelor au început deja să fie vizibile, iar vedeta recunoaște că se simte din ce în ce mai bine în propria piele. Sportul, spune ea, nu doar că o ajută să-și recapete forma fizică, dar îi oferă și o stare de echilibru emoțional.

Citește și: Larisa Iordache și Cristian Chiriță și-au botezat fiica. Primele imagini de la superbul eveniment. Ce rochie a îmbrăcat gimnasta

Recent, Larisa a vorbit și despre provocările vieții de mamă. Ea a mărturisit că micuța Amira devine tot mai activă și solicită atenție constantă, însă fiecare moment petrecut alături de ea este o bucurie. „Ne face ziua mai bună când o vedem zâmbind”, a spus sportiva într-un interviu TV. Totodată, a subliniat că fetița este extrem de sociabilă și empatică, lucru care le ușurează adaptarea la noul rol de părinți.

Astfel, la șase luni de la naștere, Larisa Iordache îmbină cu succes viața de familie cu pasiunea pentru sport, demonstrând că disciplina și perseverența dobândite în gimnastică îi sunt aliați și în acest capitol al vieții.

