Cum arată astăzi actrița din „The girl with the dragon tattoo”. S-a lăsat fotografiată doar în sacou, fără sutien și bluză

Rooney Mara a bifat o apariție îndrăzneață la Paris Fashion Week. Iată cum a fost surprinsă actrița!

Actrița în vârstă de 40 de ani, nominalizată la Oscar, s-a lăsat fotografiată în timp ce sosea la prezentarea Givenchy Womenswear Toamnă/Iarnă 2026–2027, care s-a desfășurat în Paris, Franța, potrivit justjared.com.

La eveniment, Rooney Mara a purtat un costum negru cu dungi fine, fără sutien și bluză.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Printre vedetele prezente s-au numărat Elizabeth Olsen, Diane Kruger, modelul Mia Regan și influencerul de modă Alexa Chung.

Anul trecut, s-a anunțat că Rooney Mara și sora ei, Kate Mara, vor juca alături de Orlando Bloom și Domhnall Gleeson în noul film „Bucking Fastards”, potrivit sursei citate mai sus.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cine este Rooney Mara

Rooney Mara este una dintre cele mai apreciate actrițe de la Hollywood, cunoscută pentru rolurile sale intense și aparițiile discrete în viața publică. S-a născut pe 17 aprilie 1985, în New York, și provine dintr-o familie extrem de influentă, cu legături în lumea sportului american.

Actrița a devenit celebră la nivel internațional după rolul din „The Girl with the Dragon Tattoo”, care i-a adus o nominalizare la Oscar. Ulterior, a impresionat și în producții precum „Carol”, pentru care a câștigat premiu la Cannes și o nouă nominalizare la Oscar sau „Her”. Este apreciată pentru rolurile sensibile, dramatice și complexe.

În plan personal, Rooney Mara este într-o relație cu actorul Joaquin Phoenix, alături de care are doi copii. De asemenea, este sora actriței Kate Mara.

Cunoscută pentru stilul său minimalist și elegant, dar, în același timp, îndrăzneț vedeta preferă proiectele artistice și se implică activ în cauze umanitare și în promovarea unui stil de viață vegan. Evită viața publică și interviurile, fiind considerată una dintre cele mai „enigmatice” actrițe de la Hollywood.