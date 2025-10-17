Alexandra Stan transformă durerea în artă. Cum arată clipul care are legătură cu fapul că a fost agresată fizic în urmă cu 12 ani

Alexandra Stan a lansat de curând o nouă piesă intitulată „Lipstick”.

Noua melodie lansată de Alexandra Stan în colaborare cu Patricia Zavala nu este doar o piesă care inspiră răzbunare pe o fostă iubire, ci are legătură cu un eveniment neplăcut din viața artistei românce.

Alexandra Stan a lansat piesa „Lipstick”, manifest împotriva violenței domestice

În urmă cu 12 ani, Alexandra Stan a fost agresată fizic de un fost iubit. Artista și-a găsit de curând curajul să vorbească din nou despre asta.

Citește și: Ipostazele seducătoare în care s-a pozat Alexandra Stan pe bancheta din spate a unei mașini

Articolul continuă după reclamă

Noua piesă și mai ales noul videoclip este despre violența domestică, iar Alexandra dorește să tragă un semnal de alarmă cu privire la faptul că multe femei rămân în relații abuzive de frica agresorului. La descrierea video-ului postat pe Instagram, Alexandra a scris:

„Clipul oficial al piesei «Lipstick» tocmai a fost lansat. La început, poate să pară un cântec pop de răzbunare, dar sub această mască se află, de fapt, povestea unei femei care încearcă să se regăsească. Este despre cineva care a fost subestimată, rănită sau controlată și a deci să transforme durerea în putere. Rujul nu este doar machiaj, ci este o armă. Inima frântă devine artă performativă și acel moment cu acel «bad, bad boy» întoarce povestea – ea nu mai e victimă, ci ea cea care ea deciziile. Acesta e un imn pentru toți aceia care au transformat durerea în artă, tăcerea în artă și rujul în armură”, apare la descrierea video-ului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Alexandra Stan, imaginea incendiară în costum de baie care a atras atenția fanilor. Cum s-a pozat artista

În urmă cu 12 ani, Alexandra Stan a fost agresată fizic de fostul ei manager, care îi era și partener pe atunci. Ea a fost atunci internată în spital și a avut nevoie de foarte mult timp pentru a se vindeca sufletește, după o asemenea traumă când, la acea vreme, artista era pe val, fiind în topurile muzicale internaționale.

Alexandra Stana a devenit un exemplu de curaj și reziliență și și-a pus din nou cariera pe picioare, vindecându-se prin muzică.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Am învățat să-mi satisfac singură nevoile, să nu mai depind de un bărbat care să mă motiveze sau să-mi ofere validare. Am lucrat mult la mine, la «cheițele» mele interioare, și am descoperit că pot să-mi ofer singură majoritatea lucrurilor de care am nevoie: echilibru, afecțiune, stabilitate. După acel episod de violență am urmat terapie posttraumatică. Cred că este esențial să ceri ajutor și îi încurajez pe toți să o facă. Eu am descoperit că aveam un profil de victimă, victima caută agresor. Apoi am realizat că multe dintre reacțiile mele veneau dintr-o rană veche, din absența tatălui meu, care era plecat mereu pe vapor. Nu pentru că nu am fost iubită, ci pentru că lipsea acea prezență masculină stabilă în viața mea”. Pe cealaltă parte, chiar și celălalt continet, Patricia Zavală, vorbește în fața a sute de mii se oameni despre faptul că: „Artiștii și persoanele celebre au acest rol. De multe ori suntem percepuți ca fiind frivoli, și tocmai de aceea este esențial să adăugăm inspirație în tot ceea ce facem. În primul rând, trebuie să crezi în puterea de a inspira. Chiar și atunci când ai impresia că „nimeni nu se uită”, întotdeauna există cineva care primește mesajul”, povestește Alexandra Stan, potrivit Libertatea.

Citește și: Rochia transparentă nu a mai lăsat loc de interpretări. Cum a apărut Alexandra Stan la Bucharest Fashion Week