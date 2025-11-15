Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Legătura neștiută dintre Alexandra Stan și Leonard Doroftei. În ce ipostaze au fost surprinși împreună

Legătura neștiută dintre Alexandra Stan și Leonard Doroftei. În ce ipostaze au fost surprinși împreună

Legătura neștiută dintre Alexandra Stan și Leonard Doroftei. În ce ipostaze au fost surprinși împreună

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 15 Noiembrie 2025, 07:00 | Actualizat Sambata, 15 Noiembrie 2025, 08:26
Galerie
Fanii Alexandrei Stan nu bănuiau că artista ar avea vreo legătură cu Leonard Doroftei, dar cântăreața a postat recent pe rețelele de socializare un video în care apare alături de celebrul pugilist. | Getty & Antena 1

Alexandra Stan a postat recent pe Insta Story mai multe imagini cu Leonard Doroftei, iar fanii au fost surprinși să îi vadă împreună.

Legătura dintre Alexandra Stan și Leonard Doroftei

Fanii Alexandrei Stan nu bănuiau că artista ar avea vreo legătură cu Leonard Doroftei, dar cântăreața a postat recent pe rețelele de socializare un video în care apare alături de celebrul pugilist.

Citește și: Leonard și Monica Doroftei fac dezvăluiri despre relația lor în ediția MediCOOL de diseară, de la 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Articolul continuă după reclamă

Pentru a explica legătura lor, Alexandra le-a dezvăluit fanilor că a fost să facă antrenamente cu Leonard Doroftei și este mândră că a ajuns să îl cunoască personal și să învețe câteva lucruri de la el.

„Pare ușor, dar nu e! E chiar greu, dar foarte satisfăcător după o oră de concentrare, respirație și joc de glezne! Recunoscătoare că am fost antrenată chiar de maestrul însuși, Leonard Doroftei”, a scris Alexandra Stan la video-ul în care fostul concurent Power Couple o antrenează.

Deși are un program extrem de încărcat, cu multe concerte, înregistrări la studio și filmări pentru noi videoclipuri, Alexandra Stan găsește mereu timp pentru a se menține în formă.

Artista muncește din greu la sală, merge adesea și la pilates și, mai nou, s-a apucat pe box pentru a învăța și autoapărare.

Artista este curioasă să descopere cât mai multe laturi ale sportului, dar în același timp are și grijă de alimentația ei. Cântăreața cu un trup de zeiță muncește mult pentru a se menține în formă. Mereu cu o siluetă sexy și ținute care îi pun formele în evidență, Alexandra Stan a știut mereu cum să iasă din tipare.

Atunci când apare pe scenă sau la evenimente, artista surprinde cu aparițiile ei fără cusur.

Citește și: Alexandra Stan transformă durerea în artă. Cum arată clipul care are legătură cu fapul că a fost agresată fizic în urmă cu 12 ani

Cu un stil vestimentar excentric și uneori extravagant, Alexandra întoarce mereu toate privirile atunci când apare.

De cealaltă parte, după succesul din emisiunea Power Couple sezonul 2, Leonard Doroftei își împarte acum timpul între viața de familie și antrenamentele de la atelierul său de box, acolo unde are mulți clienți.

De curând, pugilistul a devenit bunic și este încântat de noua ipostază, fiind foarte atașat de nepotul său. El împreună cu soția lui, Monica Doroftei, se bucură de o poveste de dragoste ca în filme, după 31 ani de relație.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Fostul campion mondial la box și soția lui au scos la iveală secretul unei căsnicii fericite. Aceștia au povestit că au trecut peste toate încercările împreună și nu au lăsat ca micile obstacole să le afecteze relația.

„Nu am privit niciodată urât lucrurile, am mers înainte cât am fost împreună și am reușit să trecem peste orice obstacol. Tot ce am făcut în viața asta a fost o cărămidă pusă la zidul ăsta la care am ajuns acum.

Acum câteva zile am împlinit 31 de ani de când ne-am căsătorit, pe 15 mai exact. Pentru noi este o sărbătoare a familiei noastre. Eu nu împlinisem încă 16 ani (n.r. când l-a cunoscut), iar el 20.”, au spus Monica și Leonard Doroftei.

colaj alexandra stan si monica si leonard doroftei
+17
Mai multe fotografii

Citește și: Serghei Mizil, Gabi Tamaș și soții Doroftei sunt printre cei care vin la amuletele Chefi la cuțite sezonul 16! Ce surprize urmează

Motivul pentru care Laura Giurcanu de la America Express a renunțat la cariera de model la doar 20 de ani... Primele imagini cu fiul lui Jador. Videoclipul emoționant pe care artistul i-l dedică fiului său...
Înapoi la Homepage
AS.ro Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Observatornews.ro Au locuit cu părinţii şi au renunţat la tot, ca să se pensioneze la 35 de ani, cu peste 2 milioane € în cont Au locuit cu părinţii şi au renunţat la tot, ca să se pensioneze la 35 de ani, cu peste 2 milioane € în cont
Surse: Autopsia arată că fetița moartă la clinica stomatologică avea afecțiuni grave și nu trebuia anesteziată Surse: Autopsia arată că fetița moartă la clinica stomatologică avea afecțiuni grave și nu trebuia anesteziată

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
TJ Miles și Francisca au dezvăluit dacă vor avea fetiță sau băiat. Cum au reacționat: „Inimile noastre sunt pline”
TJ Miles și Francisca au dezvăluit dacă vor avea fetiță sau băiat. Cum au reacționat: „Inimile noastre sunt...
Cardi B a devenit mamă pentru a patra oară. Vedeta a adus pe lume primul ei copil cu Stefon Diggs
Cardi B a devenit mamă pentru a patra oară. Vedeta a adus pe lume primul ei copil cu Stefon Diggs Catine.ro
Rochia cu decolteu abisal a Gabrielei Prisăcariu a atras toate privirile. Ce i-a zis soțul ei când a plecat la eveniment
Rochia cu decolteu abisal a Gabrielei Prisăcariu a atras toate privirile. Ce i-a zis soțul ei când a plecat la...
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bacalaureat la clasa a VIII-a. Un inginer din Sibiu, pasionat de matematică, pregătește elevi de școală generală pentru Bac-ul de la anul. Copiii, testați ca la un examen adevărat: „Țintim nota 9!”
Bacalaureat la clasa a VIII-a. Un inginer din Sibiu, pasionat de matematică, pregătește elevi de școală... Libertatea.ro
Există un „pericol extremist” la alegerile pentru Primăria București sau suntem invitați, din nou, să votăm „util”? „Este povestea cu Petrică și lupul”
Există un „pericol extremist” la alegerile pentru Primăria București sau suntem invitați, din nou,... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero Ferrari: „Următorul pas în carieră”
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero... Elle
Cine sunt părinții fetiței în vârstă de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Andrei și soția lui mai au un băiețel
Cine sunt părinții fetiței în vârstă de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Andrei și soția lui mai... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok HelloTaste.ro
Surse: Autopsia arată că fetița moartă la clinica stomatologică avea afecțiuni grave și nu trebuia anesteziată
Surse: Autopsia arată că fetița moartă la clinica stomatologică avea afecțiuni grave și nu trebuia anesteziată Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 15 noiembrie 2025. Berbecii sunt plini de energie. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 noiembrie 2025. Berbecii sunt plini de energie. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Sinecurile din Ministerul Transporturilor rămân neatinse: 4.000 pe lună, pentru a „păzi” un pod
Sinecurile din Ministerul Transporturilor rămân neatinse: 4.000 pe lună, pentru a „păzi” un pod Jurnalul
Clinica de stomatologie unde a murit fetița de 2 ani a fost ÎNCHISĂ. Nereguli găsite
Clinica de stomatologie unde a murit fetița de 2 ani a fost ÎNCHISĂ. Nereguli găsite Kudika
Cum îți dai seama că moarea e bună. Semnul care arată că varza e reușită
Cum îți dai seama că moarea e bună. Semnul care arată că varza e reușită Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Un om de afaceri din Canada dezvăluie de ce a ales să investească în imobiliare în Bucureşti
Un om de afaceri din Canada dezvăluie de ce a ales să investească în imobiliare în Bucureşti Observator
Unghiile și sănătatea: ce spune starea sau aspectul unghiilor despre sănătatea ta?
Unghiile și sănătatea: ce spune starea sau aspectul unghiilor despre sănătatea ta? MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat UseIT
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x