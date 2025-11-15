Legătura neștiută dintre Alexandra Stan și Leonard Doroftei. În ce ipostaze au fost surprinși împreună

Fanii Alexandrei Stan nu bănuiau că artista ar avea vreo legătură cu Leonard Doroftei, dar cântăreața a postat recent pe rețelele de socializare un video în care apare alături de celebrul pugilist. | Getty & Antena 1

Alexandra Stan a postat recent pe Insta Story mai multe imagini cu Leonard Doroftei, iar fanii au fost surprinși să îi vadă împreună.

Legătura dintre Alexandra Stan și Leonard Doroftei

Fanii Alexandrei Stan nu bănuiau că artista ar avea vreo legătură cu Leonard Doroftei, dar cântăreața a postat recent pe rețelele de socializare un video în care apare alături de celebrul pugilist.

Pentru a explica legătura lor, Alexandra le-a dezvăluit fanilor că a fost să facă antrenamente cu Leonard Doroftei și este mândră că a ajuns să îl cunoască personal și să învețe câteva lucruri de la el.

„Pare ușor, dar nu e! E chiar greu, dar foarte satisfăcător după o oră de concentrare, respirație și joc de glezne! Recunoscătoare că am fost antrenată chiar de maestrul însuși, Leonard Doroftei”, a scris Alexandra Stan la video-ul în care fostul concurent Power Couple o antrenează.

Deși are un program extrem de încărcat, cu multe concerte, înregistrări la studio și filmări pentru noi videoclipuri, Alexandra Stan găsește mereu timp pentru a se menține în formă.

Artista muncește din greu la sală, merge adesea și la pilates și, mai nou, s-a apucat pe box pentru a învăța și autoapărare.

Artista este curioasă să descopere cât mai multe laturi ale sportului, dar în același timp are și grijă de alimentația ei. Cântăreața cu un trup de zeiță muncește mult pentru a se menține în formă. Mereu cu o siluetă sexy și ținute care îi pun formele în evidență, Alexandra Stan a știut mereu cum să iasă din tipare.

Atunci când apare pe scenă sau la evenimente, artista surprinde cu aparițiile ei fără cusur.

Cu un stil vestimentar excentric și uneori extravagant, Alexandra întoarce mereu toate privirile atunci când apare.

De cealaltă parte, după succesul din emisiunea Power Couple sezonul 2, Leonard Doroftei își împarte acum timpul între viața de familie și antrenamentele de la atelierul său de box, acolo unde are mulți clienți.

De curând, pugilistul a devenit bunic și este încântat de noua ipostază, fiind foarte atașat de nepotul său. El împreună cu soția lui, Monica Doroftei, se bucură de o poveste de dragoste ca în filme, după 31 ani de relație.

Fostul campion mondial la box și soția lui au scos la iveală secretul unei căsnicii fericite. Aceștia au povestit că au trecut peste toate încercările împreună și nu au lăsat ca micile obstacole să le afecteze relația.

„Nu am privit niciodată urât lucrurile, am mers înainte cât am fost împreună și am reușit să trecem peste orice obstacol. Tot ce am făcut în viața asta a fost o cărămidă pusă la zidul ăsta la care am ajuns acum.

Acum câteva zile am împlinit 31 de ani de când ne-am căsătorit, pe 15 mai exact. Pentru noi este o sărbătoare a familiei noastre. Eu nu împlinisem încă 16 ani (n.r. când l-a cunoscut), iar el 20.”, au spus Monica și Leonard Doroftei.

