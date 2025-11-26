Care e, de fapt, decizia instanței în procesul lui Marilu Dobrescu cu Iustin Petrescu.De ce spune că fostul ei iubit nu a câștigat

În urmă cu 2 zile instanța a dat primul verdict în procesul dintre Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu.

În presă au apărut speculații potrivit cărora procesul dintre cei doi foști iubiți a fost câștigat de Iustin Petrescu, dar se pare că procesul nici măcar nu a avut loc.

Care e, de fapt, decizia instanței în procesul dintre Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu

Citește și: La ce intervenție estetică vrea să apeleze Marilu Dobrescu. Ce a dezvăluit influencerița

Mai mult decât atât, avocatul lui Iustin Petrescu a dezvăluit că Marilu este obligată de instanță să șteargă toate materialele video postate pe rețelele de socializare despre faptul că el a abuzat-o fizic și psihologic.

Articolul continuă după reclamă

Se pare, însă, că aceste speculații nu sunt reale. Alina Greavu, prietena lui Marilu Dobrescu, a postat pe contul ei de Instagram care este, de fapt, adevărul despre procesul dintre cei doi foști iubiți.

„De fapt Marilu nu a pierdut procesul. Procesul va avea loc în februarie. Instanța a cerut ca Marilu să pună clipul pe privat până la proces”, a fost mesajul Alinei Greavu, prietena lui Marilu Dobrescu, pe Insta Story, după ce a repostat video-ul avocatului lui Iustin Petrescu care susține că acesta a câștigat procesul.

Citește și: Iustin Petrescu a câștigat în instanță procesul cu Marilu Dobrescu. Ce obligații are influencerița față de fostul iubit

„Informația e oficială și publică. Ora estimată – 09.00. Complet – S3-Completul nr 14 Apel. Ți soluție – Schimbat în parte. Soluția pe scurt – Admite apelul. Schimbă în parte sentința civilă apelată în sensul că admite în parte cererea. Obligă pârâta să restricționeze accesul public la videoclipul «Totul despre abuzatorul meu» postat în data de 30.05.2025 pe canalul de YouTube al acesteia până la soluționarea în primă instanță a dosarului nr. 21133/3/2025. Obligă pârâta să restricționeze accesul public la toate materialele foto-video-audio postate în legătură cu videoclipul «Totul despre abuzatorul meu» pe conturile de Instagram și TikTok ale acesteia, până la soluționarea în primă instanță a dosarului nr. 21133/3/2025. Interzice pârâtei să publice orice alte videoclipuri sau postări cu texte defăimătoare referitoare la reclamant, până la soluționarea în primă instanță a dosarului nr. 21133/3/2025. Obligă intimata-pârâtă a plata către apelantul-reclamant a sumei de 30 lei reprezentând taxă judiciară de timbru. Respinge cererea formulată de intimata-pârâtă de obligare a apelantului-reclamant la plata cheltuielilor de judecată. Definitivă. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței, azi 24.11.2025. AFG/DP. Document – Hotărâre 807/2025 24.11.2025”, este citatul oficial din decizia instanței în procesul dintre Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu.

Prin urmare, reacția lui Marilu Dobrescu de pe rețelele de socializare a fost una în acord cu ceea ce s-a întâmplat, de fapt, în sala de judecată acolo unde ea a fost reprezentată de avocata ei.

Iustin Petrescu nu a obținut victoria în procesul lor pentru că procesul va avea loc în februarie. De asemenea, Marilu nu e obligată să șteargă materialele video în legătură cu clipul «Totul despre abuzatorul meu», ci trebuie doar să le restricționeze accesul până când va avea loc procesul.

Citește și: Prima reacție a lui Marilu Dobrescu după ce Iustin Petrescu a obținută o primă victorie în instanță. Ce mesaj a transmis