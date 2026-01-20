Primele imagini cu Marilu Dobrescu după ce și-a pus silicoane. Cum arată acum: „Mă simt amorțită peste tot”

Antena Căutare
Marilu Dobrescu a publicat primele imagini după ce și-a pus silicoane. Influencerița și-a dorit mult această schimbare, motiv pentru care nu a mai stat pe gânduri și a apelat la ajutorul medicului estetician.

Publicat: Marti, 20 Ianuarie 2026, 13:47 | Actualizat Marti, 20 Ianuarie 2026, 15:11
Pentru că este foarte activă pe rețelele sociale, Marilu Dobrescu a publicat un videoclip pe contul de YouTube unde povestește despre cea mai recentă operație. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că tânăra și-a pus silicoane.

După o perioadă lungă în care dezvăluia că își dorește un bust mai mare, influencerița și-a făcut curaj și a mers direct în cabinetul medicului estetician. Mai mult, se pare că Marilu Dobrescu a optat pentru o mărime potrivită fizionomiei sale.

În cadrul filmulețului, tânăra a povestit despre restricțiile pe care le are după intervenția chirurgicală, dar și despre cum a decurs întreaga procedură. De asemenea, aceasta a publicat și primele imagini cu implantul mamar.

Cum arată Marilu Dobrescu după e și-a pus silicoane

Marilu Dobrescu a avut toată susținerea iubitului ei în această alegere pe care a făcut-o. Toma a fost alături de partenera lui în fiecare moment pentru a se asigura că se simte bine. Tânărul a ajutat-o foarte mult după operație, având vedere că influencerița a întâmpinat unele probleme.

„Un lucru foarte interesant este că Tom a venit să mă ia și îmi amintesc doar că l-am văzut și, deși eram trează de o oră și jumătate, eu nu îmi aduc aminte absolut nimic. Mă simt călcată de tractor, dar mă simt ok, sunt bine. Ne-am uitat la ei să vedem cum arată și momentan arată explodate, adică sunt foarte sus, dar o să coboare implantul în două săptămâni. Mă simt amorțită peste tot. (...) Nu pot să car, nu pot să dau cu aspiratorul, nu pot să fac nimic.”, a dezvăluit Marilu Dobrescu în cadrul vlogului ei.

Din videoclip se poate observa faptul că tânăra este foarte încântată de alegerea făcută. Un lucru este cert, aceasta așteaptă cu nerăbdare să vadă rezultatul final al operației.

Cum se simte Marilu Dobrescu după intervenția de implant mamar

Pentru că a vrut să își liniștească prietenii virtuali, Marilu Dobrescu a dezvăluit că se simte bine, însă recuperarea este destul de dificilă pentru ea. Mai mult, tânăra a punctat că nu a fost „un caz norocos”.

„Am o recuperare super grea și dureroasă, dorm de la medicamente întruna, deci abia aștept să vă zic cum a fost experiența pentru mine, credeam că o să fie mai ușor. Nu am fost un caz norocos. Momentan blestem această alegere, având în vedere că nu pot să mă ridic singură în picioare sau să fac orice fără să simt că mi se rupe operația și că urmează să leșin, dar când mă uit în oglindă la rezultat parcă merită, abia aștept să vă arăt”, a mai dezvăluit influencerița.

Colaj cu Marilu Dobrescu în două ipostaze diferite

„Acum sunt mai ok cu durerile, au trecut cinci zile. Am terminat 20 de pastile de durere. Astăzi am întrerupt pastilele de dureri și am avut patru crize de plâns. Simțeam că am un disconfort psihic, aveam numai gânduri ciudate”, a mai adăugat ea în mediul online.

