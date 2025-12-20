Cum arată Milla Jovovich la 50 de ani. Actrița a dezvăluit cum trăiește departe de lumina reflectoarelor

Antena Căutare
Puțini știu cum arată Milla Jovovich la 50 de ani, după ce a decis să se concentreze pe familia ei, departe de lumina reflectoarelor.

Publicat: Sambata, 20 Decembrie 2025, 09:00 | Actualizat Joi, 18 Decembrie 2025, 15:42
Milla Jovovich a devenit cunoscut la nivel internațional cu rolul din The Fifth Element | Profimedia Images

Cu ocazia împlinirii a 50 de ani, Milla a publicat o imagine pe contul său de Instagram, alături de un mesaj prin care își exprima recunoașterea față de „soțul meu minunat și copiii incredibili”.

Actrița a împlinit 50 de ani pe 17 decembrie și a celebrat momentul cu un mesaj în care și-a detaliat cariera și punctul în care a ajuns în viață, scrie Daily Mail.

Milla îi crește pe cei 3 copii, Ever, în vârstă de 18 ani, Dashiel, 10 ani, și Osian, 5 ani, alături de soțul ei, regizorul Paul W.S Anderson.

Milla a devenit cunoscută la nivel internațional cu rolul lui Leeloo din The Fifth Element, lansat în anul 1997, film în care a jucat alături de Bruce Willis.

Cum arată Milla Jovovich la 50 de ani

Dincolo de rolul lui Leeloo, actrița născută la Kiev e cunoscută și pentru franciza Resident Evil, care e bazată pe serie de jocuri video cu același nume.

În ultimii ani, Milla a apărut în doar câteva proiecte, concentrându-se mai mult pe viața personală.

Ea a oferit mai multe detalii despre viața sa și despre cum au influențat-o proiectele din trecut în mesajul publicat pe Instagram.

Citește și: Soția lui Bruce Willlis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: „Nu mai era Bruce pe care îl știam”

„Wow, ce călătorie incredibilă a fost,” a scris actrița. „Simt că am trăit atât de multe vieți diferite în ultimii 50 de ani! Atâtea epoci care au venit și au trecut, atâtea versiuni ale mele. Și încă mă reinventez, lol!”

„Sunt ATÂT de recunoscătoare pentru bine, pentru rău și pentru tot ce e între ele. Exploziile și momentele de liniște, extraordinarul și cotidianul. Fiecare are magia lui,” a continuat Milla.

Jovovich le-a mulțumit și părinților săi, Galina, fostă actriță din Rusia, și Bogdan, medic din Serbia,precum și soțului ei și celor 3 copii, pentru faptul că o mențin cu picioarele pe pământ.

Ce a dezvăluit Milla Jovovich despre familia sa

„Mulțumesc lui Dumnezeu că am familia mea, tribul meu, cel în care m-am născut și cel pe care l-am creat și ales pe parcurs. Știți cu toții cine sunteți,” a scris actrița. „Sunt foarte curioasă ce deschide ușa acestui deceniu! M-am schimbat atât de mult de-a lungul anilor, iar singurul lucru pe care îl știu sigur e că există mereu ceva nou de învățat, ceva interesant de explorat, iar puterea de a schimba direcția și de a te transforma e ceea ce menține focul creativ aprins! Nu aș putea cere mai mult.”

„Cel mai minunat soț, cei mai incredibili copii, care mă învață în fiecare zi cum să fiu un om mai bun. O carieră care mă poartă constant spre explorarea unor direcții și forme diferite de expresie, o bază de fani care m-a susținut mereu în fiecare alegere nebunească pe care am făcut-o!” continua mesajul.

„Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc lui Dumnezeu, mulțumesc universului, mulțumesc părinților, mulțumesc familiei, mulțumesc prietenilor, mulțumesc că mă iubiți, că aveți răbdare cu mine, că știți că sunt totul sau nimic și totuși ați fost alături de mine în tot acest timp,” a continuat Milla. „Sunt cu adevărat binecuvântată și ȘTIU ASTA!”

Într-un interviu acordat în 2021, Jovovich a recunoscut că prima întâlnire cu regizorul britanic Anderson, cel de-al 3-lea soț al ei, a fost unul dintre cele mai importante momente ale vieții sale.

Citește și: Milla Jovovich, apariția care lasă de dorit. Ce au observat fanii

„M-a schimbat”, a explicat ea. „M-a făcut mai răbdătoare. Mă simt norocoasă pentru că e un model pentru mine. Este inteligent, calm, logic. Iubesc asta la el.”

Actrița s-a căsătorit cu Anderson în 2009, dar a dezvăluit că au existat momente de-a lungul relației în care s-au gândit să se despartă.

„Relațiile nu sunt ușoare. La început e atât de multă pasiune și sex, oricând, oriunde, și apoi trec anii și te întrebi, „Unde a dispărut?”,” a dezvăluit Milla. „Au fost momente în care ne-am fi putut despărți, dar amândoi ne-am dorit acest lucru și am mers mai departe, rezistând.”

„Pasiunea nu are legătură cu aspectul fizic, ci cu misterul, cu a păstra ceva doar pentru tine. Păstrez o parte din mine separată de Paul,” susține actrița. „Am muzica mea, pictez, fac lucruri care nu îl implică pe el și care mă absorb, iar el are ale lui. Și ne place asta unul la celălalt. Frumusețea nu durează și nu înseamnă nimic dacă nu știi cine ești.”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


