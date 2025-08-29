Soția lui Bruce Willlis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: „Nu mai era Bruce pe care îl știam”

Emma Heming Willis, soția lui Bruce Willis, a vorbit deschis despre una dintre cele mai dureroase decizii din viața ei, după diagnosticul legendarului actor.

Emma Heming Willis a vorbit deschis despre încercările și deciziile dificile prin care a trecut familia lor de când Bruce Willis a fost diagnosticat cu demență frontotemporală (FTD). Într-un interviu cu Diane Sawyer, aceasta a dezvăluit că a fost nevoită să-l mute într-o casă separată, pentru a beneficia de îngrijirea de care are nevoie 24 de ore din 24.

Soția lui Bruce Willis l-a mutat pe actorul care suferă de demență în altă casă, departe de ea și de fiicele lor

Familia Willis a dezvăluit în 2023 că actorul a fost diagnosticat cu demenţă frontotemporală, care, potrivit site-ului NHS, este „un tip neobişnuit de demenţă care provoacă probleme de comportament şi limbaj”.

Emma Heming Willis a povestit cum primele semne au fost schimbările de personalitate: „Pentru cineva atât de cald și vorbăreț, devenise mai retras, mai rece. Era înfricoșător, pentru că nu mai era Bruce pe care îl știam”, notează filmnow.ro.

Actorul a început să uite replici pe platourile de filmare și să pară confuz, iar bâlbâiala din copilărie a reapărut.

Emma Heming a recunoscut că a simțit teamă și neputință la primirea diagnosticului: „Nu exista niciun leac. Am ieșit de acolo cu un cuvânt pe care nici nu-l puteam pronunța. Eram ca într-o cădere liberă”, a mai spus ea, potrivit sursei citate mai sus.

Pe lângă durerea emoțională, soția lui Bruce Willis a fost nevoită să ia măsuri practice. Printre acestea s-a numărat izolarea familiei pentru a-l proteja pe actor de agitația provocată de zgomote, dar și renunțarea la activități sociale pentru fiicele lor, Mabel (13 ani) și Evelyn (11 ani).

Într-o discuție cu Diane Sawyer, Emma Heming Willis, în vârstă de 47 de ani, a dezvăluit că „cea mai grea decizie” a sa a fost mutarea soțului ei într-o altă casă, departe de ea și de copiii lor, Mabel și Evelyn, potrivit metro.co.uk.

„Bruce și-ar dori asta pentru fiicele noastre. Ar vrea ca ele să fie într-o casă adaptată nevoilor lor, nu nevoilor lui”, a declarat ea, potrivit sursei citate mai sus.

Bruce Willis locuiește într-o casă cu un singur etaj, cu o echipă de îngrijire permanentă, pe măsură ce boala sa progresează.

Emma Heming Willis a mai spus că fiicele lor îl vizitează „des” pe Bruce și că iau adesea micul-dejun și cina cu tatăl lor.

„Este o casă plină de dragoste, căldură, grijă și râsete. Și e frumos să văd asta, să văd câți dintre prietenii lui Bruce continuă să vină să-l ajute și aduc viață și distracție.”

În altă parte a interviului, Sawyer a întrebat-o pe Emma Heming Willis ce l-ar întreba astăzi pe soțul ei dacă ar putea. Fostul model a răspuns: „Cum se simte, (dacă) este bine, dacă se simte bine. Dacă există ceva ce am putea face pentru a-l sprijini mai bine”.

„Mi-ar plăcea foarte mult să știu asta. Dacă este speriat. Dacă este vreodată îngrijorat. Mi-ar plăcea doar să pot purta o conversație cu el”.

Legendarul actor în vârstă de 70 de ani și-a încheiat brusc cariera la Hollywood în 2023, când familia sa a anunțat că a fost diagnosticat cu demență frontotemporală. Bruce Willis a fost diagnosticat inițial cu afazie, o afecțiune care determină pierderea capacității de a vorbi, dar după ce simptomele s-au agravat în cursul anului următor, a fost diagnosticat oficial cu FTD.

Emma Willis l-a cunoscut pe Bruce Willis în 2005, dar i-a spus lui Sawyer că i-au trebuit doi ani până să accepte să iasă la o întâlnire cu el. S-au căsătorit în 2009 în Insulele Turks și Caicos și au două fiice împreună.

Actorul are o legătură și cu celelalte trei fiice din căsnicia cu Demi Moore, Rumer (37), Scout (34) și Tallulah (31).

„Ne ține de mână, ne îmbrățișează, și asta e tot ce contează”, a spus Emma cu emoție. „Este greu. Dar sunt recunoscătoare că soțul meu este încă aici”, a încheiat Emma Heming Willis, citată de filmnow.ro.

