Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Soția lui Bruce Willlis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: „Nu mai era Bruce pe care îl știam”

Soția lui Bruce Willlis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: „Nu mai era Bruce pe care îl știam”

Emma Heming Willis, soția lui Bruce Willis, a vorbit deschis despre una dintre cele mai dureroase decizii din viața ei, după diagnosticul legendarului actor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 29 August 2025, 12:24 | Actualizat Vineri, 29 August 2025, 13:03
Galerie
Soția lui Bruce Willlis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: „Nu mai era Bruce pe care îl știam” | Profimedia

Emma Heming Willis a vorbit deschis despre încercările și deciziile dificile prin care a trecut familia lor de când Bruce Willis a fost diagnosticat cu demență frontotemporală (FTD). Într-un interviu cu Diane Sawyer, aceasta a dezvăluit că a fost nevoită să-l mute într-o casă separată, pentru a beneficia de îngrijirea de care are nevoie 24 de ore din 24.

Citește și: Noi detalii despre starea de sănătate a lui Bruce Willis. Ce spune soția lui despre boala actorului

Soția lui Bruce Willis l-a mutat pe actorul care suferă de demență în altă casă, departe de ea și de fiicele lor

Familia Willis a dezvăluit în 2023 că actorul a fost diagnosticat cu demenţă frontotemporală, care, potrivit site-ului NHS, este „un tip neobişnuit de demenţă care provoacă probleme de comportament şi limbaj”.

Articolul continuă după reclamă

Emma Heming Willis a povestit cum primele semne au fost schimbările de personalitate: „Pentru cineva atât de cald și vorbăreț, devenise mai retras, mai rece. Era înfricoșător, pentru că nu mai era Bruce pe care îl știam”, notează filmnow.ro.

Actorul a început să uite replici pe platourile de filmare și să pară confuz, iar bâlbâiala din copilărie a reapărut.

Emma Heming a recunoscut că a simțit teamă și neputință la primirea diagnosticului: „Nu exista niciun leac. Am ieșit de acolo cu un cuvânt pe care nici nu-l puteam pronunța. Eram ca într-o cădere liberă”, a mai spus ea, potrivit sursei citate mai sus.

Pe lângă durerea emoțională, soția lui Bruce Willis a fost nevoită să ia măsuri practice. Printre acestea s-a numărat izolarea familiei pentru a-l proteja pe actor de agitația provocată de zgomote, dar și renunțarea la activități sociale pentru fiicele lor, Mabel (13 ani) și Evelyn (11 ani).

Într-o discuție cu Diane Sawyer, Emma Heming Willis, în vârstă de 47 de ani, a dezvăluit că „cea mai grea decizie” a sa a fost mutarea soțului ei într-o altă casă, departe de ea și de copiii lor, Mabel și Evelyn, potrivit metro.co.uk.

„Bruce și-ar dori asta pentru fiicele noastre. Ar vrea ca ele să fie într-o casă adaptată nevoilor lor, nu nevoilor lui”, a declarat ea, potrivit sursei citate mai sus.

Bruce Willis locuiește într-o casă cu un singur etaj, cu o echipă de îngrijire permanentă, pe măsură ce boala sa progresează.

Emma Heming Willis a mai spus că fiicele lor îl vizitează „des” pe Bruce și că iau adesea micul-dejun și cina cu tatăl lor.

„Este o casă plină de dragoste, căldură, grijă și râsete. Și e frumos să văd asta, să văd câți dintre prietenii lui Bruce continuă să vină să-l ajute și aduc viață și distracție.”

În altă parte a interviului, Sawyer a întrebat-o pe Emma Heming Willis ce l-ar întreba astăzi pe soțul ei dacă ar putea. Fostul model a răspuns: „Cum se simte, (dacă) este bine, dacă se simte bine. Dacă există ceva ce am putea face pentru a-l sprijini mai bine”.

„Mi-ar plăcea foarte mult să știu asta. Dacă este speriat. Dacă este vreodată îngrijorat. Mi-ar plăcea doar să pot purta o conversație cu el”.

Legendarul actor în vârstă de 70 de ani și-a încheiat brusc cariera la Hollywood în 2023, când familia sa a anunțat că a fost diagnosticat cu demență frontotemporală. Bruce Willis a fost diagnosticat inițial cu afazie, o afecțiune care determină pierderea capacității de a vorbi, dar după ce simptomele s-au agravat în cursul anului următor, a fost diagnosticat oficial cu FTD.

Emma Willis l-a cunoscut pe Bruce Willis în 2005, dar i-a spus lui Sawyer că i-au trebuit doi ani până să accepte să iasă la o întâlnire cu el. S-au căsătorit în 2009 în Insulele Turks și Caicos și au două fiice împreună.

Actorul are o legătură și cu celelalte trei fiice din căsnicia cu Demi Moore, Rumer (37), Scout (34) și Tallulah (31).

„Ne ține de mână, ne îmbrățișează, și asta e tot ce contează”, a spus Emma cu emoție. „Este greu. Dar sunt recunoscătoare că soțul meu este încă aici”, a încheiat Emma Heming Willis, citată de filmnow.ro.

+21
Mai multe fotografii

Citește și: Starea de sănătate a lui Bruce Willis s-a agravat. Actorul nu mai poate vorbi, citi sau merge

Mesajul emoționant pe care Răzvan Simion i l-a transmis soției sale, Daliana, de ziua ei de naștere... Jador, declarație de dragoste superbă pentru Oana Ciocan, soția sa. Cum arătau în prima lor poză împreună: „Ai fost dori...
Înapoi la Homepage
AS.ro Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut o întrebare pentru autorităţi Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut o întrebare pentru autorităţi
Observatornews.ro "Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina "Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 29 august 2025. Ce aduce luna septembrie din punct de vedere numerologic
Super Neatza, 29 august 2025. Ce aduce luna septembrie din punct de vedere numerologic Vineri, 29.08.2025, 11:22
Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Vineri, 29.08.2025, 15:15 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 28 august 2025. Ispite în detaliu. Ghicește ispita în 5 secunde! Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 28 august 2025. Ispite în detaliu. Ghicește ispita în 5 secunde! Joi, 28.08.2025, 18:00
Mai multe
Citește și
Ricky Martin, la București. Când vine artistul în România și ce prețuri au biletele
Ricky Martin, la București. Când vine artistul în România și ce prețuri au biletele
George Clooney a venit alături de Amal la Festivalul de Film de la Veneția. Actorul se confruntă cu probleme de sănătate
George Clooney a venit alături de Amal la Festivalul de Film de la Veneția. Actorul se confruntă cu probleme de... Catine.ro
Unde locuiește acum Arpad Paszkany, milionarul care se iubește cu o fostă ispită de la Insula Iubirii cu 24 de ani mai tânără
Unde locuiește acum Arpad Paszkany, milionarul care se iubește cu o fostă ispită de la Insula Iubirii cu 24 de...
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO.
VIDEO. "Ocoliți zona!". Incendiu puternic în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei Libertatea.ro
Ce s-a ales de „imperiul” milionarului care atrăgea 10.000 de turiști pe sezon. Locul din România unde există un Turn Eiffel de 50 de metri înălțime FOTO
Ce s-a ales de „imperiul” milionarului care atrăgea 10.000 de turiști pe sezon. Locul din România... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant HelloTaste.ro
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre Marcu Rostaș
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale Jurnalul
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii Kudika
Când se pun murăturile în septembrie 2025. Cum prepari cei mai crocanți castraveți, gogoșari, gogonele și pepeni pentru iarnă
Când se pun murăturile în septembrie 2025. Cum prepari cei mai crocanți castraveți, gogoșari, gogonele și... Playtech
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru Redactia.ro
"Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina Observator
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua... ProSport
Veste fabuloasă pentru pensionarii români: Se elimină plata CASS-ul la pensii?!
Veste fabuloasă pentru pensionarii români: Se elimină plata CASS-ul la pensii?! Gandul
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a... CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie într-o grădină cu trandafiri
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie... ZUTV
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele UseIT
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x