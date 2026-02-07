Cum arată părinții Cristinei Ștefania. Artista a postat o imagine rară cu cei care i-au dat viață

Dacă pe Cristina Ștefania o cunoaște toată lumea datorită talentului ei muzical, puțini știu cum arată părinții ei.

Cristina Ștefania se mândrește cu cei care i-au dat viață. Frumoasa artistă a plecat recent în vacanță alături de părinții ei.

Cum arată părinții Cristinei Ștefania

Atunci când nu e în studio sau nu exersează dansurile pentru spectacolele ei, Ștefaniei îi place să petreacă timp alături de părinții ei. Logodnica lui Speak este foarte apropiată de părinții ei și au o relație frumoasă, primind tot sprijinul lor de-a lungul carierei ei.

Încă de mică, atunci când și-a descoperit pasiunea pentru dans și muzică, Ștefania a primit sprijinul mamei și al tatălui ei, fiind mereu încurajată să își urmeze visul.

Pe lângă faptul că părinții ei i-au fost mereu alături în cele mai grele provocări din cariera ei, aceștia au fost acolo și să se bucure de reușitele fiicei lor și să sărbătorească fiecare succes de-al ei.

Aceștia s-au bucurat enorm și atunci când au aflat de la televizor, pe când fiica ei se afla în Asia Express, că fiica lor și Speak s-au logodit. Ei au fost extrem de încântați să afle despre faptul că fiica lor și iubitul ei au trecut la pasul următor în relația ei.

Ea și Speak formează un cuplu de aproximativ 8 ani și trăiesc împreună o frumoasă poveste de dragoste. Părinții Ștefaniei l-au plăcut pe Speak din prima clipă și se bucură din plin să vadă că artistul o face fericită pe fiica lor.

Speak și Ștefania au lansat de curând primul lor album împreună care se numește Playground și sunt încântați să vadă că fanii le îndrăgesc piesele noi.

Recent, artista a plecat în vacanță alături de părinții ei și de logodnicul ei, Speak. Ei au plecat într-o vacanță de vis, la căldură și s-au bucurat de safari în deșert.

Ștefania a postat pe contul ei de Instagram mai multe imagini cu părinții ei, bucurându-se de experiențe inedite în deșert și plimbări cu cămilele. Cântăreața a imortalizat câteva momente și din fotografii se vede cât de bine seamănă Ștefania cu mama ei. Artista se mândrește cu cea care i-a dat viață și chiar a filmat-o în timp ce se bucura de vacanța lor exotică.

