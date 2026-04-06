Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum au reacționat cele 4 fetițe ale Laurei Cosoi când au aflat că vor mai avea o soră. Video-ul emoționant postat de actriță

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, au dezvăluit în mod oficial sexul celui de-al cincilea copil al lor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 06 Aprilie 2026, 11:58 | Actualizat Luni, 06 Aprilie 2026, 13:12
Prezentatoarea TV Laura Cosoi se pregătește să devină mămică pentru a cincea oară. | Instagram & Antena 1

Actrița Laura Cosoi a dezvăluit sexul bebelușului ei și reacția celor 4 fetițe ale sale într-un video emoționant postat pe rețelele de socializare.

Frumoasa prezentatoare TV a ales să le dezvăluie celor patru fetițe ale sale sexul bebelușului într-un mod inedit. Ea le-a luat pe micuțe și pe soțul ei la clinica unde își face controalele ginecologice, iar fetițele au văzut bebele la ecografie.

Cum au reacționat fiicele Laurei Cosoi când au aflat că vor avea încă o surioară

Copleșite de emoții, dar și de bucurie, Aida, Vera, Lara și Rita i-au transmis chiar și câte un mesaj bebelușului care urmează să se nască în această vară. Laura Cosoi este însărcinată pentru a cincea oară și urmează să devină tot mamă de fată, așa cum a dezvăluit în video-ul postat pe Instagram.

Articolul continuă după reclamă

Atât ea, cât și Cosmin, soțul ei, au fost extrem de curioși să afle reacțiile fiicelor lor când avea să afle că bebe din burtică este tot fetiță. După ce au văzut bebele la ecografie, Lara, Rita, Vera și Aida au deschis o cutie plină cu baloane roz și s-au bucurat foarte tare să afle că vor avea o surioară.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Laura Cosoi a scos dintr-o cutie și un tort pe care scria „surioara mică”, iar apoi le-a dat fetițelor să extragă bilețele pe care era scris numele bebelușului care se va naște în curând.

Chiar dacă cele mici au citit numele scris pe bilețele, Laura Cosoi a ales să nu dezvăluie încă numele în video-ul postat pe rețelele de socializare.

Prezentatoarea TV s-a bucurat de cele mai frumoase momente, ascultând din nou inima bebelușului la ecograf și urmărind reacțiile celor patru fetițe ale ei. Cele mici s-au bucurat nespus de această surpriză, iar entuziasmul se citea pe chipul lor. Înainte să afle sexul, toate cele patru și-au dorit ca bebe să fie fetiță, iar dorința lor s-a îndeplinit.

Mesajele celor patru fetițe au fost de-a dreptul emoționante pentru că fiecare dintre ele a transmis că îl iubește pe bebe, indiferent dacă e fetiță sau băiat și că ele vor fi acolo să o ajute pe mama lor atunci când bebe va veni pe lume.

La descrierea postării, Laura Cosoi a scris:

„Doamne… ce reacție au avut fetițele când au aflat ce este bebelușul din burtică…!!! 🤍
Un amestec de uimire, bucurie și emoție pură, un moment pe care îl vom purta mereu în suflet. Viața este, fără îndoială, cel mai frumos dar. Dar pentru noi, adevăratul ei sens se vede în felul în care suntem împreună. Cel mai mare dar nu este doar că ele ne au pe noi…ci că se au una pe cealaltă. Pentru că, dincolo de noi, dincolo de timp, vor rămâne mereu familie.

Asta este promisiunea noastră, ca părinți:să le oferim nu doar iubire, ci rădăcini adânci și legături care nu se pierd niciodată. Aș vrea să opresc timpul în loc…exact așa, exact acum…pentru tot ce avem, simțim, creștem, nutrim, visăm și iubim. Mulțumim, Doamne!”

Vedeta și soțul ei sunt nerăbdători să întâmpine venirea pe lume a celei de-a cincea fiice ale lor vara aceasta.

Înapoi la Homepage
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x