Cum dorm Prințul William și Kate Middleton acasă, de fapt. Adevărul despre zvonurile legate de paturi separate

Mulți s-au întrebat cum dorm Prințul William și Kate Middleton acasă, după ce au apărut mai multe zvonuri în presă.

Publicat: Duminica, 03 Mai 2026, 07:00 | Actualizat Miercuri, 29 Aprilie 2026, 14:15
Prințul William și Kate Middleton au împlinit 15 ani de căsnicie | Getty Images

Prințul William și Kate Middleton continuă să atragă atenția la nivel mondial, de această dată despre modul în care dorm acasă.

Istoric, cuplurile regale din Marea Britanie și cele din aristocrație dormeau în paturi separate, scrie Hello Magazine.

Potrivit unor zvonuri, și Prințul și Prințesa de Wales ar apela la același obicei.

Dar, potrivit experților, un astfel de obicei ar putea fi mai sănătos decât se crede.

Cum dorm Prințul William și Kate Middleton acasă, de fapt

De mult timp se spune că unele cupluri regale dorm în dormitoare separate, inclusiv Prințul și Prințesa de Wales. Potrivit zvonurilor, cei 2 au avut propriile spații de dormit la reședința lor din Londra, Apartamentul 1A din Kensington Palace. Acum, cei 2 s-au mutat la Forest Lodge din Windsor, care are 8 dormitoare.

Deși obiceiul paturilor separate poate ridica semne de întrebare, experții susțin că acesta poate fi sănătos pentru ambele persoane implicate.

Potrivit experților în somn de la Universitatea Loughborough, femeile au nevoie de aproximativ 20 de minute în plus de somn față de bărbați, din cauza „complexității” creierului lor. Astfel, un dormitor separat ar putea însemna că Prințesa Kate beneficiază de odihna suplimentară de care are nevoie, fără a fi deranjată prea devreme de soțul ei.

În 2023, Prințesa a vorbit despre nevoia de a gestiona stresul. A recunoscut că, în trecut, a avut dificultăți cu somnul. Totuși, dacă William și Kate au ales să doarmă separat, acest lucru nu ar trebui interpretat ca un semn de probleme în căsnicie, potrivit lui Jessica Alderson, expertă în relații.

„Unul dintre cele mai mari mituri despre relații e că dormitul în paturi separate indică o relație nesănătoasă, dar acest lucru nu e neapărat adevărat,” a declarat experta. „Pentru un cuplu, dormitul separat poate reprezenta chiar libertate și le oferă fiecăruia propriul spațiu.”

„Atunci când cuplurile dorm separat, fiecare își poate seta propriile preferințe legate de somn. Temperatura camerei, lenjeria sau rutina de culcare. Acest lucru poate duce la o calitate mult mai bună a somnului pentru ambii parteneri, ceea ce are un impact pozitiv asupra tuturor aspectelor vieții, inclusiv asupra relației lor,” a continuat Alderson.

Dar se pare că, în ciuda zvonurilor, Prințul și Prințesa de Wales nu dorm în camere separate.

În 2024, William a părut să infirme aceste zvonuri. Prințul a sugerat nu doar că împart același pat, dar că mai există și un „membru”. Respectiv câinele lor, Orla.

Prințul a vizitat Duchy College Stoke Climsland, unde a vorbit cu Louise Harland și i-a cunoscut câinele, Jacks.

„William a spus că micul lor câine doarme noaptea în pat cu ei, cu el și cu Kate,” a declarat ulterior Harland.

De ce poate fi sănătos ca partenerii să doarmă în paturi separate

Există mai multe motive pentru care un cuplu poate opta pentru paturi separate, dincolo de tradițiile din aristocrație.

Împărțirea patului cu o persoană bolnavă poate crește riscul de îmbolnăvire. De exemplu, dacă partenerul are răceală sau gripă, e mai probabil să o iei și tu.

Dormitul în același pat poate agrava simptomele alergiilor. Acarienii, părul de animale și alți alergeni se pot acumula în lenjerie. Se spune că Prințesa Kate suferă de alergie la fân, astfel că un pat separat ar putea ajuta la reducerea simptomelor.

Dormitul împreună poate duce și la o poziție incorectă a corpului în timpul somnului, ceea ce poate provoca dureri cronice de spate sau gât. Dar se pare că William și Kate împart același pat, în ciuda unor potențiale beneficii.

