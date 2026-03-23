Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cât costă pantofii preferați ai Prințesei de Wales. Kate Middleton îi poartă la cele mai importante ocazii

Kate Middleton impresionează la un banchet de stat în rochie verde și pantofi Manolo Blahnik de 1.100 de lire. Detalii despre apariția sa elegantă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 23 Martie 2026, 08:30 | Actualizat Joi, 19 Martie 2026, 22:33
Galerie
Kate Middleton impresionează la un banchet de stat în rochie verde și pantofi Manolo Blahnik de 1.100 de lire. Detalii despre apariția sa elegantă. | Getty Images

Kate Middleton este un exemplu de eleganță și bun gust. Prințesa de Wales impresionează de fiecare dată când apare la un eveniment public, iar alegerile sale vestimentare sunt atent analizate și apreciate de specialiștii în modă. De această dată, ea a participat la un banchet de stat organizat în cinstea președintelui Nigeriei, iar apariția sa nu a trecut neobservată.

Cât costă pantofii preferați ai Prințesei de Wales

Evenimentul desfășurat la Castelul Windsor a scos în evidență nu doar rafinamentul ținutei sale, ci și una dintre piesele preferate din garderoba sa: o pereche de pantofi spectaculoși.

Soția prințului William a purtat o rochie verde, creată special pentru ea de designerul Andrew Gn, completată de o pereche de pantofi în valoare de aproximativ 1.100 de lire sterline. Pantofii, pe care îi poartă rar în public, sunt semnați de celebrul brand Manolo Blahnik și sunt realizați din satin într-o nuanță elegantă de verde smarald.

Articolul continuă după reclamă

Prințesa de Wales a emanat o eleganță regală desăvârșită. Împreună cu prințul William, aceasta a participat la banchetul de stat și a demonstrat încă o dată că stilul său este impecabil. Alegerea rochiei verzi nu a fost întâmplătoare, fiind interpretată ca un omagiu adus culorilor drapelului nigerian. Ținuta a fost completată de o tiară impresionantă, care a atras toate privirile și a devenit punctul central al apariției sale.

Pantofii, care se vedeau discret de sub rochie, sunt considerați o piesă rară în garderoba prințesei. De cele mai multe ori, Kate Middleton optează pentru modele clasice, simple, din piele întoarsă, semnate de Gianvito Rossi. Tocmai de aceea, apariția acestor pantofi Manolo Blahnik a stârnit interesul fanilor modei regale.

Când a purtat ultima dată Kate Middleton pantofii săi rari

Ultima dată când această pereche de pantofi a fost remarcată în mod public a fost în 2022, într-un portret oficial realizat de artistul Jamie Coreth. Portretul a fost comandat în 2021 de Fondul Regal pentru Portrete din Cambridgeshire, ca un cadou pentru comunitatea locală. La momentul respectiv, Kate Middleton și prințul William purtau titlurile de duce și ducesă de Cambridge.

Mai recent, prințesa a ales din nou o ținută verde, pe care a asortat-o cu pantofi Manolo Blahnik, la evenimentul Royal Variety Performance, desfășurat pe 19 noiembrie 2025. Alegerea repetată a acestui brand confirmă preferința sa pentru designul clasic și sofisticat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Kate Middleton a atras atenția tuturor la banchetul de stat. Evenimentul a fost un prilej important de întâlnire între prințul William și președintele Nigeriei, Bola Ahmed Tinubu. Acesta, alături de prima doamnă, Remi Tinubu, a participat la cina oficială organizată la Castelul Windsor. La eveniment au fost prezenți și regele Charles, regina Camilla, precum și alți membri importanți ai familiei regale britanice.

+1
Mai multe fotografii

Deși astfel de banchete sunt organizate, de regulă, la Palatul Buckingham, locația a fost mutată la Castelul Windsor, deoarece palatul se află în prezent în renovare. Atmosfera a fost una solemnă, dar elegantă, iar apariția prințesei de Wales a fost, fără îndoială, unul dintre cele mai memorabile momente ale serii.

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în &#8220;sărăcie&#8221;, cu 3000 de euro pe lună
Observatornews.ro Simulare BAC 2026, subiecte la Limba română. Cum se desfăşoară prima probă scrisă Simulare BAC 2026, subiecte la Limba română. Cum se desfăşoară prima probă scrisă
Antena 3 "Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete "Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete
SpyNews Oana Ciocan nu-l mai vrea pe Jador în viața ei? Mesaj cu subînțeles: „Am renunțat...” Oana Ciocan nu-l mai vrea pe Jador în viața ei? Mesaj cu subînțeles: „Am renunțat...”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Ce a făcut o femeie cu covorul roșu de la Oscar, pe care l-a găsit aruncat la gunoi. Imaginile cu ea au devenit virale
Ce a făcut o femeie cu covorul roșu de la Oscar, pe care l-a găsit aruncat la gunoi. Imaginile cu ea au devenit...
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani Catine.ro
Dorian Popa, ținută specială pentru munca în folosul comunității. Artistul este condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare
Dorian Popa, ținută specială pentru munca în folosul comunității. Artistul este condamnat la 8 luni de...
Dilan Cicek Deniz, singurul star din Turcia la petrecerea lui Elton John. Ce ținută a îmbrăcat vedeta
Dilan Cicek Deniz, singurul star din Turcia la petrecerea lui Elton John. Ce ținută a îmbrăcat vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Donald Trump a anunțat că „se bucură” de moartea unui fost șef FBI
Donald Trump a anunțat că „se bucură” de moartea unui fost șef FBI Libertatea.ro
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună AntenaSport
Anunțul emoționant făcut de Dana Rogoz despre casa ei de la Viscri. Actrița este foarte mândră de locuința ei din inima Transilvaniei: „Trăim un moment minunat.” Foto
Anunțul emoționant făcut de Dana Rogoz despre casa ei de la Viscri. Actrița este foarte mândră de locuința ei... Elle
Ce s-a ales de Simina Loica, femeia pe care Jador a idolatrizat-o. Manelistul a vărsat multe lacrimi pentru ea
Ce s-a ales de Simina Loica, femeia pe care Jador a idolatrizat-o. Manelistul a vărsat multe lacrimi pentru ea Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară HelloTaste.ro
"Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a... Antena3.ro
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii useit
Avertismentul lui Ilie Bolojan: „Dacă nu punem frână, țara va fi zdrobită! Datoria a ajuns la 60% din PIB!”
Avertismentul lui Ilie Bolojan: „Dacă nu punem frână, țara va fi zdrobită! Datoria a ajuns la 60% din PIB!” BZI
Zodiile norocoase în sezonul Berbecului 2026: cine dă lovitura primăverii
Zodiile norocoase în sezonul Berbecului 2026: cine dă lovitura primăverii Jurnalul
Ce înseamnă Eid Mubarak și cum se transmite corect urarea
Ce înseamnă Eid Mubarak și cum se transmite corect urarea Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
"Am spart geamul ca să ieșim". Pasagerii, aruncați unii peste alții în autocarul răsturnat lângă Bârlad Observator
Metode de detoxifiere a organismului. Cum poți elimina în mod natural toxinele din corp
Metode de detoxifiere a organismului. Cum poți elimina în mod natural toxinele din corp MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să pregătești copilul pentru schimbarea orei de vară
Cum să pregătești copilul pentru schimbarea orei de vară DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea UseIT
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x