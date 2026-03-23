Cât costă pantofii preferați ai Prințesei de Wales. Kate Middleton îi poartă la cele mai importante ocazii

Kate Middleton impresionează la un banchet de stat în rochie verde și pantofi Manolo Blahnik de 1.100 de lire. Detalii despre apariția sa elegantă.

Kate Middleton impresionează la un banchet de stat în rochie verde și pantofi Manolo Blahnik de 1.100 de lire. Detalii despre apariția sa elegantă. | Getty Images

Kate Middleton este un exemplu de eleganță și bun gust. Prințesa de Wales impresionează de fiecare dată când apare la un eveniment public, iar alegerile sale vestimentare sunt atent analizate și apreciate de specialiștii în modă. De această dată, ea a participat la un banchet de stat organizat în cinstea președintelui Nigeriei, iar apariția sa nu a trecut neobservată.

Cât costă pantofii preferați ai Prințesei de Wales

Evenimentul desfășurat la Castelul Windsor a scos în evidență nu doar rafinamentul ținutei sale, ci și una dintre piesele preferate din garderoba sa: o pereche de pantofi spectaculoși.

Soția prințului William a purtat o rochie verde, creată special pentru ea de designerul Andrew Gn, completată de o pereche de pantofi în valoare de aproximativ 1.100 de lire sterline. Pantofii, pe care îi poartă rar în public, sunt semnați de celebrul brand Manolo Blahnik și sunt realizați din satin într-o nuanță elegantă de verde smarald.

Citește și: Kate Middleton a vrut alt nume pentru Prințul George. Cum s-ar fi putut numi viitorul rege din Marea Britanie

Prințesa de Wales a emanat o eleganță regală desăvârșită. Împreună cu prințul William, aceasta a participat la banchetul de stat și a demonstrat încă o dată că stilul său este impecabil. Alegerea rochiei verzi nu a fost întâmplătoare, fiind interpretată ca un omagiu adus culorilor drapelului nigerian. Ținuta a fost completată de o tiară impresionantă, care a atras toate privirile și a devenit punctul central al apariției sale.

Citește și: Ce a crezut Kate Middleton despre Meghan Markle când s-au cunoscut, de fapt. Prima impresie lăsată de Ducesa de Sussex

Pantofii, care se vedeau discret de sub rochie, sunt considerați o piesă rară în garderoba prințesei. De cele mai multe ori, Kate Middleton optează pentru modele clasice, simple, din piele întoarsă, semnate de Gianvito Rossi. Tocmai de aceea, apariția acestor pantofi Manolo Blahnik a stârnit interesul fanilor modei regale.

Când a purtat ultima dată Kate Middleton pantofii săi rari

Ultima dată când această pereche de pantofi a fost remarcată în mod public a fost în 2022, într-un portret oficial realizat de artistul Jamie Coreth. Portretul a fost comandat în 2021 de Fondul Regal pentru Portrete din Cambridgeshire, ca un cadou pentru comunitatea locală. La momentul respectiv, Kate Middleton și prințul William purtau titlurile de duce și ducesă de Cambridge.

Citește și: Picioarele lui Kate Middleton au atras toate privirile. Ce au observat fanii după ce s-a descălțat în public

Mai recent, prințesa a ales din nou o ținută verde, pe care a asortat-o cu pantofi Manolo Blahnik, la evenimentul Royal Variety Performance, desfășurat pe 19 noiembrie 2025. Alegerea repetată a acestui brand confirmă preferința sa pentru designul clasic și sofisticat.

Kate Middleton a atras atenția tuturor la banchetul de stat. Evenimentul a fost un prilej important de întâlnire între prințul William și președintele Nigeriei, Bola Ahmed Tinubu. Acesta, alături de prima doamnă, Remi Tinubu, a participat la cina oficială organizată la Castelul Windsor. La eveniment au fost prezenți și regele Charles, regina Camilla, precum și alți membri importanți ai familiei regale britanice.

Deși astfel de banchete sunt organizate, de regulă, la Palatul Buckingham, locația a fost mutată la Castelul Windsor, deoarece palatul se află în prezent în renovare. Atmosfera a fost una solemnă, dar elegantă, iar apariția prințesei de Wales a fost, fără îndoială, unul dintre cele mai memorabile momente ale serii.