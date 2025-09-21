Antena Căutare
Cum se simte Dolph Lundgren, starul din „Rocky”, la 10 luni după ce a învins cancerul: „A fost o luptă grea”

Actorul din „Rocky”, Dolph Lundgren, a mărturisit că se simte „foarte bine” după ce a învins cancerul anul trecut, adăugând: „NED, așa îi spun. No evidence of disease – nicio dovadă a bolii”.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 21 Septembrie 2025, 11:45 | Actualizat Vineri, 19 Septembrie 2025, 12:13
Galerie
Actorul a reușit din nou să învingă cancerul la finalul anului trecut | Getty Images

El a dezvăluit în 2023 că s-a luptat în secret cu această afecțiune timp de opt ani, după ce a primit diagnosticul de cancer pulmonar în 2015.

Cum se simte Dolph Lundgren, starul din „Rocky”, la 10 luni după ce a învins cancerul

Boala a intrat inițial în remisie, însă a recidivat în 2020, când un medic i-a dat un prognostic sumbru, spunându-i că mai are doar doi-trei ani de trăit.

Lundgren a ales să ceară o a doua opinie și să urmeze un nou tratament, iar în noiembrie anul trecut a anunțat că a reușit din nou să învingă cancerul.

„Se simte bine”, a mărturisit weekendul trecut actorul suedez, în vârstă de 67 de ani, la BAFTA TV Tea Party, la The Maybourne Beverly Hills.

„A fost o luptă grea, timp de vreo cinci ani. De fapt, cam trei ani foarte dificili, dar acum e mai bine – așa că m-am întors la normal, merg la sală”, a declarat el pentru People.

El a menționat că programul său de exerciții nu mai este la fel de solicitant ca înainte, deși a ținut să sublinieze că este în continuare capabil să facă „tot” ce făcea înainte de diagnostic.

„M-am mai liniștit puțin. Nu mai stau atât de mult pe afară, nu mă mai antrenez la fel de intens, dar merg la sală de patru-cinci ori pe săptămână”, a spus actorul.

Lundgren a devenit faimos odată cu filmul „Rocky IV”

Lundgren, care a devenit faimos odată cu filmul „Rocky IV” din 1985, în rolul rivalului sovietic al personajului principal, Ivan Drago, a declarat: „Cred că sunt puțin mai blând cu mine însumi, din punct de vedere fizic”.

Născut la Stockholm, el a adăugat cu căldură: „În fiecare zi sunt mai recunoscător pentru tot ce am și pentru tot ce mi-a oferit universul și încerc să mă bucur cu adevărat de oamenii pe care îi iubesc – copiii mei, soția mea și prietenii mei”.

Dolph are două fiice, Ida (29 de ani) și Greta (23 de ani), din prima mariajul cu Anette Qviberg, iar din 2023 este căsătorit cu actuala sa soție, Emma Krokdal.

„A fost o adevărată revelație și, de fapt, cred că a fost o experiență pozitivă pentru mine. Dacă nu aș fi avut cancer, poate aș fi făcut o cascadorie nebunească și mi-aș fi pus viața în pericol. Trăiam prea intens înainte”.

Lundgren a vorbit deschis pentru prima dată despre lupta sa cu cancerul la sfârșitul lui 2023, în podcastul lui Graham Bensinger, întrebându-se dacă boala nu ar putea avea cumva legătură cu steroizii folosiți în perioada carierei sale de star de acțiune și culturist.

„Am încercat steroizi în anii ’80 - ’90. Nu știu dacă asta are legătură cu cancerul, dar, bineînțeles, mi-a trecut prin minte că ar putea avea”, a declarat el, conform Daily Mail.

Lundgren a mărturisit: „M-am gândit la asta, mereu îți trece prin minte că ai făcut o greșeală. Cred că ar putea exista o legătură între terapia cu testosteron și cancer”.

Dolph Lundgren îmbrăcat într-un tricou negru, pe un teren de sport, salutând mulțimea
Dolph Lundgren îmbrăcat într-un costum negru
Dolph Lundgren îmbrăcat într-o ținută casual bej

În același episod, actorul a explicat că boala a revenit în 2020, după ce intrase anterior în remisie, moment în care a primit un prognostic sumbru.

