Cum și-a sărbătorit Gabriela Cristea ziua de naștere. Prezentatoarea TV a împlinit 51 de ani. Unde a plecat

Gabriela Cristea a împlinit duminică, 26 octombrie, 51 de ani. Prezentatoarea TV și-a sărbătorit ziua de naștere departe de casă, dar alături de familie.

Gabriela Cristea duce o viață liniștită și împlinită de când s-a retras din televiziune. Vedeta se bucură din plin de timpul petrecut în familie, dar și de evenimentele speciale.

Deși nu mai apare pe micile ecrane ale publicului, prezentatoarea TV are o activitate intensă în mediul online. Aceasta obișnuiește să își surprindă fanii cu postările sale de pe contul de Instagram, unde are o comunitate impresionantă.

Recent, Gabriela Cristea a anunțat pe toată lumea că a împlinit 51 de ani. Vedeta a publicat mai multe imagini cu ea, iar în dreptul acestora a povestit despre cum și-a petrecut ziua de naștere alături de cei dragi.

„Nici nu îmi aduc aminte cum era la 15 ani, dar știu sigur că sunt fericită și împlinită la cei 51 de ani câți port începând de azi. Îmi doresc cât mai mulți și frumoși și sănătoși să adun.”, a scris Gabriela Cristea în dreptul unei poze cu tortul aniversar.

Postarea prezentatoarei TV a strâns mai bine de 8 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali.

„La mulți ani! Arătați foarte bine. Să vă bucurați în continuare de viața pe care o aveți!”, „Păi în cazul acesta arătați ca la 19”, „La mulți ani frumoși și sănătoși” sau „La mulți ani fericiți! Dumnezeu să îți dea viață lungă și sănătoasă alături de cei dragi”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Unde a plecat Gabriela Cristea alături de familie chiar de ziua ei

Gabriela Cristea și-a sărbătorit ziua de naștere într-o locație superbă din Italia. Se pare că vedeta a plecat alături de familie în vacanță, unde a savurat fiecare clipă petrecută cu fetițele și soțul ei.

„Ciao, bella Italia! Anul ăsta mă bucuri chiar de ziua mea.”, a mai adăugat ea la o poză.

De asemenea, Gabriela Cristea a mai povestit că a primit cadouri impresionante din partea celor dragi.

„Cele mai frumoase și așteptate cadouri. Bine, soțul mi-a luat un cadou de am căzut pe spate, dar rămâne secretul nostru.”, a mai dezvăluit prezentatoarea TV pe Instagram.

„Dragilor, ieri am avut o aniversare de vis. Familia mea mi-a făcut multe surprize extraordinare, prietenii mi-au trimis mesaje minunate iar cu câțiva chiar am reușit să vorbesc la telefon, iar de la prietenii mei din online am primit mii de mesaje extraordinar de frumoase. Recunosc ca am fost copleșită emoțional de atenția voastră și vreau să vă mulțumesc din tot sufletul pentru gândurile minunate pe care le-ați îndreptat către mine. Îmi scot pălăria și mă înclin în fața voastră!”, a mai transmis Gabriela Cristea.