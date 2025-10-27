Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum și-a sărbătorit Gabriela Cristea ziua de naștere. Prezentatoarea TV a împlinit 51 de ani. Unde a plecat

Cum și-a sărbătorit Gabriela Cristea ziua de naștere. Prezentatoarea TV a împlinit 51 de ani. Unde a plecat

Gabriela Cristea a împlinit duminică, 26 octombrie, 51 de ani. Prezentatoarea TV și-a sărbătorit ziua de naștere departe de casă, dar alături de familie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 27 Octombrie 2025, 15:56 | Actualizat Luni, 27 Octombrie 2025, 17:04
Galerie
Prezentatoarea TV și-a sărbătorit ziua de naștere departe de casă, dar alături de familie | Instagram

Gabriela Cristea duce o viață liniștită și împlinită de când s-a retras din televiziune. Vedeta se bucură din plin de timpul petrecut în familie, dar și de evenimentele speciale.

Deși nu mai apare pe micile ecrane ale publicului, prezentatoarea TV are o activitate intensă în mediul online. Aceasta obișnuiește să își surprindă fanii cu postările sale de pe contul de Instagram, unde are o comunitate impresionantă.

Recent, Gabriela Cristea a anunțat pe toată lumea că a împlinit 51 de ani. Vedeta a publicat mai multe imagini cu ea, iar în dreptul acestora a povestit despre cum și-a petrecut ziua de naștere alături de cei dragi.

Citește și: Gabriela Cristea a ajuns de urgență la spital cu fiica ei cea mare. Ce a pățit Victoria: „Recuperarea este de lungă durată”

Articolul continuă după reclamă

„Nici nu îmi aduc aminte cum era la 15 ani, dar știu sigur că sunt fericită și împlinită la cei 51 de ani câți port începând de azi. Îmi doresc cât mai mulți și frumoși și sănătoși să adun.”, a scris Gabriela Cristea în dreptul unei poze cu tortul aniversar.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Postarea prezentatoarei TV a strâns mai bine de 8 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali.

„La mulți ani! Arătați foarte bine. Să vă bucurați în continuare de viața pe care o aveți!”, „Păi în cazul acesta arătați ca la 19”, „La mulți ani frumoși și sănătoși” sau „La mulți ani fericiți! Dumnezeu să îți dea viață lungă și sănătoasă alături de cei dragi”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Unde a plecat Gabriela Cristea alături de familie chiar de ziua ei

Gabriela Cristea și-a sărbătorit ziua de naștere într-o locație superbă din Italia. Se pare că vedeta a plecat alături de familie în vacanță, unde a savurat fiecare clipă petrecută cu fetițele și soțul ei.

„Ciao, bella Italia! Anul ăsta mă bucuri chiar de ziua mea.”, a mai adăugat ea la o poză.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De asemenea, Gabriela Cristea a mai povestit că a primit cadouri impresionante din partea celor dragi.

Citește și: Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie, la 50 de ani. Fosta prezentatoare TV, în vacanță alături de familie

„Cele mai frumoase și așteptate cadouri. Bine, soțul mi-a luat un cadou de am căzut pe spate, dar rămâne secretul nostru.”, a mai dezvăluit prezentatoarea TV pe Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Colaj cu Gabriela Cristea în două ipostaze diferite
+4
Mai multe fotografii

„Dragilor, ieri am avut o aniversare de vis. Familia mea mi-a făcut multe surprize extraordinare, prietenii mi-au trimis mesaje minunate iar cu câțiva chiar am reușit să vorbesc la telefon, iar de la prietenii mei din online am primit mii de mesaje extraordinar de frumoase. Recunosc ca am fost copleșită emoțional de atenția voastră și vreau să vă mulțumesc din tot sufletul pentru gândurile minunate pe care le-ați îndreptat către mine. Îmi scot pălăria și mă înclin în fața voastră!”, a mai transmis Gabriela Cristea.

Flavia Mihășan își mai dorește un copil. Cum a reacționat iubitul ei, Andrei Ciobanu. "Scuze, am o întrebare legată...
Înapoi la Homepage
AS.ro “M-a bufnit plânsul şi am plecat”. Momentul în care Gigi Becali a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului &#8220;M-a bufnit plânsul şi am plecat&#8221;. Momentul în care Gigi Becali a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului
Observatornews.ro Cum va fi vremea în România în luna noiembrie. Prognoza meteo ANM până la final de toamnă Cum va fi vremea în România în luna noiembrie. Prognoza meteo ANM până la final de toamnă
Niște elevi din Iași și-au găsit profesoara pe videochat. Au făcut capturi indecente cu ea și le-au distribuit la tot liceul Niște elevi din Iași și-au găsit profesoara pe videochat. Au făcut capturi indecente cu ea și le-au distribuit la tot liceul

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Flavia Mihășan își mai dorește un copil. Cum a reacționat iubitul ei, Andrei Ciobanu.
Flavia Mihășan își mai dorește un copil. Cum a reacționat iubitul ei, Andrei Ciobanu. "Scuze, am o întrebare...
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Mașinile lui Felix Baumgartner au fost scoase la vânzare. Cât costă bolizii de lux
Mașinile lui Felix Baumgartner au fost scoase la vânzare. Cât costă bolizii de lux
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x