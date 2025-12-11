Antena Căutare
Cu ce se confruntă Alex Marcu, văduvul Teodorei Marcu, la 6 luni de când ea a fost ucisă. Ce a declarat bărbatul

La doar 23 ani, Teodora Marcu a murit în urmă cu 6 luni, în luna mai, când a fost împușcată în plină stradă, în timp ce era însărcinată și își ținea fiica de 3 ani în brațe.

Publicat: Joi, 11 Decembrie 2025, 13:52
La 6 luni de când Teodora a fost împușcată, Alex Marcu, văduvul ei, suferă enorm. | Antena 1

Tragedia care a uimit o țară întreagă s-a perecut în urmă cu 6 luni, iar durerea lăsată în urmă de moartea Teodorei Marcu nu s-a stins. Soțul ei, Alex Marcu, o plânge cu lacrimi amare și astăzi și cu greu poate vorbi despre cea pe care a iubit-o cel mai mult, cea care urma să îi mai dăruiască un copil.

Alex Marcu, văduvul Teodorei Marcu, a rămas acum singur cu fetița de 3 ani pe care ei o aveau împreună și cu gândul la cum ar fi fost dacă el ar fi fost lângă Teodora în ziua fatidică de 31 mai 2025.

Teodora a fost împușcată chiar în cartierul rezidențial în care locuia, în timp ce mergea cu fiica ei spre un loc de joacă, de cel care i-a fost în trecut partener. Bărbatul, care făcuse o obsesie pentru ea, o urmărea din nou, după ce Teodora mai apelase în trecut la ajutorul poliției și ceruse ordin de restricție împotriva lui.

Se pare că de această dată întâlnirea cu el i-a fost fatală. Bărbatul a împușcat-o de mai multe ori, provocându-i răni fatale. La scurt timp, când poliția îl căuta deja în complexul rezidențial pe făptaș, acesta s-a împușcat, curmându-și viața.

La 6 luni de la pierderea soției lui, Alex Marcu a făcut câteva declarații și a spus cu ce se confruntă acum, încercând să suplinească absența Teodorei.

”Nu am dat interviuri până acum. Nu este nimic de spus. Nu am un răspuns, e foarte, foarte greu. Chiar nu pot să vorbesc prea multe, dar e foarte greu. Nu pot să dezvolt o discuție și trebuie să mă înțelegeți, mă întorc în trecut și, dacă îmi aduc aminte, mi-e din ce în ce mai greu. Trebuie să mă concentrez pe fată. Este o situație foarte, foarte delicată”, a spus soțul Teodorei Marcu, la șase luni de la oribila crimă, pentru Spynews.

Alex Marcu este în continuare devastat și nu se poate gândi decât la faptul că trebuie să își crească singur fetița fără Teodora. Îi e greu pe zi ce trece să îi explice fiicei sale absența mamei ei.

Cu durere în suflet, bărbatul o plânge încă pe cea care i-a fost soție și speră ca fetița lui să poată uită imaginea mamei ei murind pe stradă, după ce a fost împușcată. Sfârșitul tragic al Teodorei l-a făcut pe Alex să nu mai poată vorbi despre cele întâmplate fără să se simtă sfâșiat de durere și fără să se întoarcă în trecut la ce a fost.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
