Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie, la 50 de ani. Fosta prezentatoare TV, în vacanță alături de familie

Gabriela Cristea s-a fotografiat în costum de baie la malul Mării Negre, alături de soțul ei.

Gabriela Cristea, fosta prezentatoare de la Mireasa Capriciile Iubirii, se află în vacanță la mare alături de familia ei.

Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie la 50 ani

Gabriela Cristea a anunțat la începutul acestui an că se retrage din televiziune, iar de atunci s-a focusat mai mult mult pe afacerea ei și pe viața de familie.

Fosta prezentatoare TV a plecat de curând într-o scurtă escapadă la mare alături de soțul ei, Tavi Clonda, și de cele două fetițe ale lor, Ingrid și Iris.

Întreaga familie s-a bucurat de soare și de relaxare, fetițele s-au jucat în mare și în nisip, iar Gabriela s-a bucurat de relaxare pe șezlong alături de soțul ei. Cei doi au făcut mai multe poze împreună, iar Gabriela Cristea a ales să posteze câteva, arătându-le fanilor ei cum își petrece timpul liber.

La descrierea postării, fosta prezentatoare TV a scris doar că îi era foarte dor de Marea Neagră și se pare că se bucură din plin de litoralul românesc. Vedeta a apărut purtând un costum de baie roz și s-a fotografiat cu bustul la vedere, fiind admirată e urmăritorii ei.

Postarea cu trei fotografii a strâns peste 500 aprecieri, iar prietenii ei virtuali au complimentat-o în secțiunea de comentarii.

Se pare că vedeta se bucură din plin de vară, alături de soțul ei și de cele două fiice ale lor, distrându-se la maxim. Faptul că a decis să renunțe la postul ei din televiziune pare că a ajutat-o pe Gabriela Cristea să se focuseze mai mult pe lucrurile și oamenii care contează cel mai mult, fiind lângă fetițele ei care au acum mai mare nevoie de sprijinul și îndrumarea mamei lor în procesul lor de creștere și educare.

„Am hotărât, împreună cu familia mea, că este momentul să mă retrag din proiectul “Mireasa, Capriciile Iubirii”. Am luat această decizie pentru că programul emisiunii nu-mi permitea să stau cu fetele mele atât cât merită, cât au nevoie și mai ales cât îmi doresc. La momentul acesta, cu un ochi râd și cu celălalt plâng pentru că mi-a plăcut mult proiectul în care am fost angrenată și echipa alături de care am lucrat. Dar e mult mai important pentru mine acum să mă ocup de creșterea și educarea copiilor mei.”, anunța prezentatoarea TV la începutul acestui an.

Deși nu mai apare pe micile ecrane ale telespectatorilor, Gabriela Cristea este destul de activă pe rețelele sociale, unde își ține la curent fanii cu cele mai importante evenimente din viața ei, vacanțele în care merge și preparatele pe care le gătește pentru cei dragi.

