În ce relații au rămas Adriana Simionescu, fiica cea mică a lui Adrian Minune, și fostul soț după divorț. Cum se înțeleg cei doi

Adriana Simionescu, fiica cea mică a lui Adrian Minune, a vorbit despre relația pe care o are cu fostul soț după divorț. De asemenea, aceasta a dezvăluit dacă mai există sau nu cale de împăcare.

Adriana Simionescu a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când a anunțat despărțirea de tatăl fiicei sale. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate la doar câteva luni de la nuntă.

Pentru că sunt destul de discreți în ceea ce privește viața personală, aceștia au decis să nu ofere prea mult informații despre subiectul delicat. De curând, fiica cea mică a lui Adrian Minune a dat cărțile pe față în ceea ce privește relația cu fostul soț.

Cum se înțeleg Adriana Simionescu și Nicu, fost partener, după divorț

Anul 2025 a venit cu multe schimbări pentru Adriana Simionescu. Aceasta a renunțat la căsnicia cu fostul partener, concentrându-se asupra fetiței sale. Deși nu mai formează un cuplu, fiica cea mică a lui Adrian Minune și Nicu se înțeleg foarte bine și după despărțire.

„Nu intră la greșeli, pentru că din fosta mea căsnicie s-a născut Noah și ea este cea mai mare binecuvântare pe care mi-a dat-o Dumnezeu până acum. Alte probleme nu avem ce să discutăm, doar dacă am nevoie de ajutorul lui sau el de ajutorul meu, dar deocamdată nu a fost nevoie. (...) Nu cred că mai este cazul (n.r. să se împace). A trecut un an și jumătate, suntem fiecare cu viața lui”, a dezvăluit tânăra la Un Show Păcătos.

De asemenea, Adriana Simionescu a mai punctat faptul că fostul soț este prezent în viața fetițelor lor. Nicu petrece, ori de câte ori are ocazia, timp cu micuța lui.

„Ne înțelegem, se implică în viața ei, știe că e important pentru ea, se implică atât cât poate. Și el muncește și are foarte multe lucruri de făcut. Pot să zic că e o echipă ok. Dacă noi nu ne-am mai putut înțelege și nu mai funcționam ca și cuplu, asta nu înseamnă că nu suntem în stare, ca doi oameni maturi, să ne conformăm pentru copilul nostru, căci amândoi avem un scop comun: bunăstarea ei”, a mai adăugat fiica cea mică a lui Adrian Minune.

Tot la Un Show Păcătos, Adriana Simionescu a mai scos la iveală un detaliu important. Aceasta a avut susținerea părinților săi în orice situație. Ei au încurajat-o să facă ceea ce simte că este mai bine pentru ea.

„Primul meu apel de dimineață este cu mama, iar apoi trebuie să știu unde sunt nebunii mei (n.r. frații), eu așa le zic.”, a mai completat ea, vizibil emoționată.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Adriana Simionescu are o relație deosebită cu părinții și frații ei. Aceștia au o familie unită, iar drept dovadă stau chiar dezvăluirile tinerei. Fiica cea mică a lui Adrian Minune a vorbit cu emoție în glas despre cele mai importante persoane din viața ei, în mod special despre Noah, fiica ei.