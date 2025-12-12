Afacerea cu care Brigitte Pastramă dă lovitura în Dubai. Ce planuri are soția lui Florin Pastramă: „Prima mea colecție...”

De aproximativ trei ani, Brigitte Pastramă a făcut o schimbare uriașă în viața ei. Aceasta s-a mutat în Dubai, unde a dat lovitura cu o afacere la care puțini se gândeau. Iată despre ce este vorba.

Brigitte Pastramă duce o viață lipsită de griji în Dubai. Superba brunetă s-a retras din luminile reflectoarelor odată cu plecarea din țară, concentrându-se asupra celui mai mare vis al său: să devină creatoare de modă.

Soția lui Florin Pastramă a făcut o mulțime de sacrificii pentru o carieră de succes în lumea modei. Eforturile sale nu au fost în zadar. Aceasta a reușit să își îndeplinească cea mai mare dorință după ce a obținut viza pentru Dubai.

Frumoasa brunetă a decis să pună în practică tot ce a învățat la cursurile din Emiratele Arabe Unite, lansând prima colecție de rochii de seară. Un lucru este cert, din mâinile ei ies adevărate opere de artă.

Ce planuri are Brigitte Pastramă după lansarea în lumea modei

Brigitte Pastramă are planuri mari de viitor. În cadrul unui interviu pentru Un Show Păcătos, soție lui Florin Pastramă a vorbit cu emoție despre realizările sale din ultimul. Mai mult, aceasta a punctat că folosește material de calitate pentru realizarea rochiilor.

De asemenea, bruneta și-a dorit ca cea care îi prezintă rochiile să fie chiar Raluca Pastramă, verișoara soțului ei: „Îi mulțumesc foarte mult, este o prezență feminină foarte frumoasă și se potrivește mult cu stilul rochiilor mele. Nu mai vorbesc despre corpul ei, superb!”.

„Prima mea colecție pe care o voi prezenta la Burj al-Arab în Dubai. Mi-am dorit întotdeauna să ajung să prezint acolo, iar Dumnezeu a îngăduit să fac acest lucru. Rochiile mele, cu ajutorul lui Dumnezeu, vor fi expuse într-un mare magazin din Orientul Mijlociu și vor fi date către vânzare în Dubai, Qatar și Arabia Saudită.

În primăvară pregătesc o nouă colecție, iar ea se potrivește și cu acel stil (n.r. Raluca Pastramă). O ținută specifică Orientului Mijlociu. O să vină și o rochie de mireasă la care s-a lucrat cred că șapte săptămâni. Este cusută manual, iar ea va veni ultima. Se fac ultimele finisaje. Este o rochie care va dura jumătate de oră doar montarea ei.”, a dezvăluit vedeta.

„Este cumpărat de la unul dintre cei mai mari creatori de materiale. L-am cumpărat în momentul în care eram la o operație, mi-am făcut o blefaroplastie. Aveam pansamentele puse de o zi, nu am putut să stau și m-am dus la el în magazin. Am cumpărat materiale cred că de 6 mii de euro. Materialul ăsta era 750 de dolari. (...) Am avut emoții în momentul în care l-am retăiat și l-am repoziționat ca să nu fie un material banal cu solzi. Și a ieșit această rochie, eu o consider minunată!”, a mai povestit Brigitte Pastramă.

Un lucru este cert, soția lui Florin Pastramă este o femeie împlinită și fericită. Aceasta se bucură din plin de tot ceea ce trăiește în Dubai, în mod special de noua afacere.