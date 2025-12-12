Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Afacerea cu care Brigitte Pastramă dă lovitura în Dubai. Ce planuri are soția lui Florin Pastramă: „Prima mea colecție...”

Afacerea cu care Brigitte Pastramă dă lovitura în Dubai. Ce planuri are soția lui Florin Pastramă: „Prima mea colecție...”

De aproximativ trei ani, Brigitte Pastramă a făcut o schimbare uriașă în viața ei. Aceasta s-a mutat în Dubai, unde a dat lovitura cu o afacere la care puțini se gândeau. Iată despre ce este vorba.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 12 Decembrie 2025, 16:44 | Actualizat Vineri, 12 Decembrie 2025, 17:28
Galerie
De aproximativ trei ani, Brigitte Pastramă a făcut o schimbare uriașă în viața ei | Instagram & Facebook

Brigitte Pastramă duce o viață lipsită de griji în Dubai. Superba brunetă s-a retras din luminile reflectoarelor odată cu plecarea din țară, concentrându-se asupra celui mai mare vis al său: să devină creatoare de modă.

Soția lui Florin Pastramă a făcut o mulțime de sacrificii pentru o carieră de succes în lumea modei. Eforturile sale nu au fost în zadar. Aceasta a reușit să își îndeplinească cea mai mare dorință după ce a obținut viza pentru Dubai.

Citește și: Cum arată Brigitte Pastramă fără extensii, gene false si acid în buze. Imaginea care a stârnit reacții: „Așa ești mai frumoasă”

Frumoasa brunetă a decis să pună în practică tot ce a învățat la cursurile din Emiratele Arabe Unite, lansând prima colecție de rochii de seară. Un lucru este cert, din mâinile ei ies adevărate opere de artă.

Articolul continuă după reclamă

Ce planuri are Brigitte Pastramă după lansarea în lumea modei

Brigitte Pastramă are planuri mari de viitor. În cadrul unui interviu pentru Un Show Păcătos, soție lui Florin Pastramă a vorbit cu emoție despre realizările sale din ultimul. Mai mult, aceasta a punctat că folosește material de calitate pentru realizarea rochiilor.

De asemenea, bruneta și-a dorit ca cea care îi prezintă rochiile să fie chiar Raluca Pastramă, verișoara soțului ei: „Îi mulțumesc foarte mult, este o prezență feminină foarte frumoasă și se potrivește mult cu stilul rochiilor mele. Nu mai vorbesc despre corpul ei, superb!”.

Citește și: Brigitte Pastramă, mândră de fiica ei. Ce performanță a reușit Sara în Dubai: „Am renunțat la viața de persoană publică”

„Prima mea colecție pe care o voi prezenta la Burj al-Arab în Dubai. Mi-am dorit întotdeauna să ajung să prezint acolo, iar Dumnezeu a îngăduit să fac acest lucru. Rochiile mele, cu ajutorul lui Dumnezeu, vor fi expuse într-un mare magazin din Orientul Mijlociu și vor fi date către vânzare în Dubai, Qatar și Arabia Saudită.

În primăvară pregătesc o nouă colecție, iar ea se potrivește și cu acel stil (n.r. Raluca Pastramă). O ținută specifică Orientului Mijlociu. O să vină și o rochie de mireasă la care s-a lucrat cred că șapte săptămâni. Este cusută manual, iar ea va veni ultima. Se fac ultimele finisaje. Este o rochie care va dura jumătate de oră doar montarea ei.”, a dezvăluit vedeta.

„Este cumpărat de la unul dintre cei mai mari creatori de materiale. L-am cumpărat în momentul în care eram la o operație, mi-am făcut o blefaroplastie. Aveam pansamentele puse de o zi, nu am putut să stau și m-am dus la el în magazin. Am cumpărat materiale cred că de 6 mii de euro. Materialul ăsta era 750 de dolari. (...) Am avut emoții în momentul în care l-am retăiat și l-am repoziționat ca să nu fie un material banal cu solzi. Și a ieșit această rochie, eu o consider minunată!”, a mai povestit Brigitte Pastramă.

Colaj cu Brigitte Pastramă în două ipostaze diferite alături de Florin Pastramă
+1
Mai multe fotografii

Un lucru este cert, soția lui Florin Pastramă este o femeie împlinită și fericită. Aceasta se bucură din plin de tot ceea ce trăiește în Dubai, în mod special de noua afacere.

Elon Musk și-a schimbat părerea despre Dumnezeu. Ce a recunoscut cel mai bogat om din lume...
Înapoi la Homepage
AS.ro Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Observatornews.ro Inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie. Cele mai mari scumpiri  Inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie. Cele mai mari scumpiri 
Antena 3 Sfârșit teribil pentru o regină a frumuseții. Descoperirile șocante făcute în casa ei și arestarea soțului Sfârșit teribil pentru o regină a frumuseții. Descoperirile șocante făcute în casa ei și arestarea soțului
SpyNews Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Elon Musk și-a schimbat părerea despre Dumnezeu. Ce a recunoscut cel mai bogat om din lume
Elon Musk și-a schimbat părerea despre Dumnezeu. Ce a recunoscut cel mai bogat om din lume
Ce înseamnă să vânturi varza murată? Un proces important care nu trebuie ratat pentru obținerea unui produs perfect
Ce înseamnă să vânturi varza murată? Un proces important care nu trebuie ratat pentru obținerea unui produs... Catine.ro
Diletta Leotta este însărcinată! Prezentatoarea TV va deveni mamă pentru a doua oară
Diletta Leotta este însărcinată! Prezentatoarea TV va deveni mamă pentru a doua oară
Dilan Çiçek Deniz despre echilibrul între film, televiziune, teatru și pasul ei spre regie. Ce a declarat recent vedeta
Dilan Çiçek Deniz despre echilibrul între film, televiziune, teatru și pasul ei spre regie. Ce a declarat recent... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Laura Codruța Kovesi îi apără pe magistrații care au dezvăluit abuzurile din Justiție: în loc de represalii, autoritățile să se concentreze pe fondul problemei
Laura Codruța Kovesi îi apără pe magistrații care au dezvăluit abuzurile din Justiție: în loc de represalii,... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță. Ce detaliu a ieșit acum la iveală despre cei doi:
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță.... Elle
Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control
Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
5 feluri în care poți găti somonul. Idei pentru iubitorii de pește
5 feluri în care poți găti somonul. Idei pentru iubitorii de pește HelloTaste.ro
Sfârșit teribil pentru o regină a frumuseții. Descoperirile șocante făcute în casa ei și arestarea soțului
Sfârșit teribil pentru o regină a frumuseții. Descoperirile șocante făcute în casa ei și arestarea soțului Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 13 decembrie 2025. Capricornii sunt stresați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 decembrie 2025. Capricornii sunt stresați. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
REPORTAJ. Goana după apă: Cum au supraviețuit, două săptămâni, oamenii din „Sahara de Prahova”
REPORTAJ. Goana după apă: Cum au supraviețuit, două săptămâni, oamenii din „Sahara de Prahova” Jurnalul
Andrei Nemțișor în vârstă de 15 ani a obținut AUR ABSOLUT la Olimpiada Balcanică de Matematică
Andrei Nemțișor în vârstă de 15 ani a obținut AUR ABSOLUT la Olimpiada Balcanică de Matematică Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie. Cele mai mari scumpiri 
Inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie. Cele mai mari scumpiri  Observator
8 super-verdețuri pe care trebuie să le incluzi în dieta ta de zi cu zi. Năsturelul face minuni pentru organism
8 super-verdețuri pe care trebuie să le incluzi în dieta ta de zi cu zi. Năsturelul face minuni pentru organism MediCOOL
Știai că poți congela brânza? Iată cum o pregătești pentru a-și păstra textura
Știai că poți congela brânza? Iată cum o pregătești pentru a-și păstra textura HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Modele de comunicare în familie
Modele de comunicare în familie DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii UseIT
Pui portughez cu orez. Cel mai aromat mod de a găti carnea de pui
Pui portughez cu orez. Cel mai aromat mod de a găti carnea de pui Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x