Gabriela Cristea a ajuns de urgență la spital cu fiica ei cea mare. Ce a pățit Victoria: „Recuperarea este de lungă durată”

Gabriela Cristea a ajuns de urgență la spital cu fiica ei cea mare. Victoria a suferit o accidentare dureroasă, chiar la petrecerea de ziua ei de naștere.

Astăzi, 23 septembrie, fiica cea mare a Gabrielei Cristea a împlinit 8 ani. Așadar, prezentatoarea TV a decis să-i organizeze o petrecere surpriză Victoriei în weekend pentru a se distreze alături de prieteni și de familie.

Evenimentul discret s-a transformat ulterior într-o adevărată sperietură pentru vedetă și soțul ei. Aceștia au ajuns de urgență la spital cu fiica lor cea mare care a suferit o accidentare dureroasă în timp ce se juca.

Deși au sperat să fie o simplă lovitură la nivelul brațului, medicii le-au dezvăluit că micuța are nevoie de o intervenție rapidă. Mai mult, a fost nevoie ca Victoria să fie supusă unei anestezii generale.

Pentru că are o relație specială cu fanii săi din mediul online, Gabriela Cristea nu a ezitat să le povestească despre incidentul de la petrecerea fiicei sale. La momentul respectiv, prezentatoarea TV nu a mai ținut cont de nimic și a mers în grabă la spital, lăsând invitații singuri.

Ce a pățit Victoria, fiica cea mare a Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda. Cum se simte acum

Incidentul a avut loc chiar sub ochii prezentatoarei TV. Se pare că Victoria a căzut din tobogan, iar în urma impactului și-a fracturat mâna. În prezent, starea de sănătate a micuței este bine și se află în afara oricărui pericol, însă recuperarea va fi destul de lungă.

„Pe principiul “de la bal la spital”, așa am pățit și la ziua Victoriei. După o petrecere de pomină (o să postez mâine poze de la petrecere), Victoria a căzut din tobogan și și-a fracturat mâna. Așa că am lăsat petrecerea și toți invitații și am plecat la spital. După o radiografie am fost internate pentru o intervenție care trebuia să se desfășoare cât mai repede. Duminică la 07:30 a intrat in sală și sub anestezie generală, medicii au repoziționat osul rupt prin mijloace mecanice. Și Slavă Domnului că nu a trebuit să se intervină chirurgical. Bine, recuperarea este de lungă durată și necesită multă cumințenie, fără sport și atenție sporita pentru că poate să recidiveze.”, a povestit Gabriela Cristea pe contul de Instagram.

De asemenea, prezentatoarea TV a atașat și câteva poze cu fetița ei de la spital, după intervenția medicilor.

„Pozele sunt făcute azi dimineață, după două zile de stat în spital, când eram ușurate că plecăm acasă”, a mai adăugat ea în dreptul postării care a strâns mai bine de 2 mii de like-uri.

„Să se refacă repede și răbdare!”, „Se mai întâmplă! Însănătoșire grabnică!”, „Multă sănătate copilă frumoasă. Așa se întâmplă cu copiii, nu este vina nimănui. Recuperare ușoară” sau „Sper să se refacă repede și să fie... un pic mai cuminte”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.