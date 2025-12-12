Elon Musk și-a schimbat părerea despre Dumnezeu. Ce a recunoscut cel mai bogat om din lume

Elon Musk și-a schimbat părerea despre Dumnezeu și cel mai bogat om din lume a dezvăluit ce a dus la noua sa opinie.

În trecut, Elon Musk s-a descris în repetate rânduri drept ateu. Dar, acum, cel mai bogat om din lume a dezvăluit că și-a schimbat părerea despre credință în ultimii ani.

Transformarea a fost aproape completă și, acum, Musk susține că crede în Dumnezeu, scrie Daily Mail.

CEO-ul Tesla a declarat în trecut că nu crede în nimic. Recent, însă, a dezvăluit că a început să se gândească la cine a creat universul.

Astfel, a ajuns la concluzia că „Dumnezeu e Creatorul”.

Elon Musk și-a schimbat părerea despre Dumnezeu

„Cred că acest univers a venit din ceva. Oamenii folosesc etichete diferite pentru Dumnezeu,” a declarat recent Musk.

Sunt cele mai recente comentarii ale miliardarului care arată o schimbare majoră în convingerile sale.

Din 2022, Musk a vorbit deschis de mai multe ori despre un respect tot mai mare pentru valorile creștine. Miliardarul a recunoscut chiar că a fost „un prost că nu le-a apreciat înțelepciunea profundă”.

Anul trecut chiar s-a declarat „creștin cultural”. A lăudat învățăturile lui Iisus despre iubire, bunătate și iertare pentru înțelepciunea și valoarea lor socială.

Musk a adăugat însă că creatorul nostru ar putea pur și simplu să gestioneze o simulare uriașă pe calculator, iar viețile noastre să nu fie altceva decât „jocul video al cuiva”.

El a speculat și că lumea noastră ar putea fi un „serial pe Netflix-ul extratereștrilor”. Miliardarul a spus că, în acest caz, scopul vieții ar fi să menținem omenirea suficient de interesantă pentru a ne crește „ratingurile” și a preveni ca creatorul să închidă calculatorul.

„Dacă aplici teoria lui Darwin la teoria simulării, atunci doar simulările cele mai interesante vor continua,” a declarat Musk. „Prin urmare, cel mai interesant rezultat e cel mai probabil, pentru că altfel alternativa e anihilarea. Așa că, de fapt, avem un singur obiectiv. Să păstrăm lucrurile interesante.”

Elon Musk s-a răzgândit în privința religiei

Evoluția lui Musk în privința religiei a avut loc în același timp cu schimbarea sa politică spre dreapta, perioadă în care l-a susținut pe Trump în campania de realegere și a format Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE).

„Se pare că există o nevoie înnăscută de religie. Mulți atei adoptă pur și simplu un alt sistem de credințe, care e o religie,” a declarat Musk în 2023.

Musk a început să aibă și opinii mai conversatoare. Miliardarul a dat vina public pe cultura „woke” și pentru influențarea fiicei sale transgender, Vivian Jenna Wilson (fostă Xavier Alexander Musk), în procesul de tranziție.

Dincolo de religie, Musk și-a exprimat și regretele privind conducerea DOGE, colonizarea planetei Marte, călătoria în timp și existența vieții extraterestre.

„Nu cunosc niciun extraterestru. Oamenii m-au întrebat dacă există extratereștri. Nu am văzut nicio dovadă a existenței lor,” a spus Musk.

Miliardarul a adăugat că le-a cerut directorilor de la SpaceX să-i spună dacă au observat vreodată dovezi ale existenței extratereștrilor în timpul lansărilor de rachete, dar nu a fost raportat nimic.

Cât despre observațiile de OZN-uri, Musk a menționat că aceasta e o discuție separată de găsirea vieții extraterestre. Miliardarul susține că ceea ce văd oamenii pe cer sunt de obicei prototipuri militare testate.

„OZN-urile ar putea fi un program nou de arme sau altceva. Ar putea fi o rachetă hipersonică sau ceva de genul acesta. Tehnic vorbind, ar fi un OZN, dar practic e doar un prototip de armă. Nu are legătură cu extratereștrii,” a declarat Musk.