Cât costă mașina pe care Alin Oprea i-a oferit-o cadou soției sale. Medana Oprea a avut parte de o surpriză uriașă de ziua ei

Alin Oprea i-a făcut un cadou neașteptat soției sale, chiar de ziua ei. Medana Oprea a primit o mașină spectaculoasă. Iată câți bani a scos artistul din buzunar pentru un SUV.

Alin și Medana Oprea trăiesc o frumoasă poveste de iubire departe de ochii curioșilor. Deși sunt foarte discreți când vina vorba de viața personală, aceștia nu uită să își țină la curent fanii cu cele mai speciale momente pentru ei.

De curând, soția artistul și-a sărbătorit ziua de naștere, iar cadoul pe care l-a primit de la partenerul său a luat pe toată lumea prin surprindere. Alin Oprea a așteptat șapte ani momentul în care să-i ofere Medanei mașina pe care și-o dorea.

Pentru că are o activitate intensă pe rețelele sociale, acesta a publicat și o imagine cu surpriza pe care i-a pregătit-o soției sale: un SUV. Mai mult, artistul i-a transmis și o urare emoționantă pe contul de Facebook.

„La mulți ani, îngerul meu, Medana! Am așteptat șapte ani acest moment, în care să-ți pot oferi un cadou cu adevărat prețios, nu doar prin valoarea lui materială, ci prin sensul pe care îl poartă. Nu ai pretins niciodată nimic. Nu ai cerut nimic. Nici măcar nu ai sugerat vreodată o asemenea dorință. Ai înțeles că, după o viață întreagă trăită în slujba altora, a trebuit să o iau de la zero. Tu știi că fiecare pas spre abundență s-a clădit greu, pas cu pas, prin sacrificiu, muncă, dăruire și credință ... ÎMPREUNĂ!

Tocmai de aceea am vrut să-ți dăruiesc un cadou pe care, recent, l-ai primit cu bucurie și recunoștință. Pentru mine, mai presus de valoarea materială, este un cadou de suflet. Îți ofer acest dar din iubire, respect și admirație, pentru toți anii în care ai fost îngerul meu salvator și femeia puternică ce m-a readus „acasă”, în luminile scenei, dar mai ales în inimile publicului meu drag. Te iubesc.” a scris Alin Oprea în mediul online.

Cât valorează mașina pe care Alin Oprea i-a oferit-o cadou soției sale, Medana

Alin Oprea s-a ocupat în detaliu de aniversarea soției sale. Acesta a avut o misiune dificilă în alegerea cadoului. După mulți ani de muncă, artistul a reușit să-i facă o surpriză uriașă partenerei sale.

Cântărețul i-a achiziționat un SUV. Medana Oprea a fost luată prin surprindere de gestul soțului ei. Un lucru este cert, bruneta nu se aștepta la un astfel de cadou.

„Sunt atât de emoționată că prea mult nu înțeleg ce se întâmplă! Este superbă, e o mașină imensă pe care am admirat-o în momentul în care am văzut-o într-un showroom. Numărul este într-adevăr impresionant!”, a fost reacția soției lui Alin Oprea după ce și-a văzut cadoul.

Mașina pe care Medana Oprea și-a dorit-o dintotdeauna a costat zeci de mii de euro. Alin Oprea a scos din buzunar între 37.000 și 55.000 de euro pentru un astfel de bolid. Suma diferă în funcție de configurația automobilului.

Un lucru este evident, cântărețul nu s-a mai uitat la bani când s-a gândit la fericirea partenerei sale.