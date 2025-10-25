Dana Marijuana ar fi devenit bunică! Fiica ei ar fi născut în secret: „Mama iubitului o ajută cu copilul”

Dana Marijuana, una dintre cele mai cunoscute artiste de rap și hip-hop din anii 2000, a devenit bunică.

Se pare că evenimentul fericit a avut loc în urmă cu câteva luni, în perioada în care artista se confrunta cu probleme legale.

În decembrie 2024, Dana Coteanu a fost arestată preventiv pentru trafic de droguri de mare risc, iar în iulie 2025, Curtea de Apel Constanța a decis plasarea ei în arest la domiciliu.

Potrivit informațiilor publicate de Cancan.ro, Dana Marijuana ar fi devenit bunică de băiețel, după ce fiica sa cea mare, Alesia, ar fi născut în perioada în care artista se afla în spatele gratiilor.

Se pare că, în această perioadă, fiica artistei este ajutată de mama iubitului ei, iar vizitele la Dana Marijuana ar fi tot mai dese.

„Alesia a născut în luna martie, pe data de 25, un băiețel perfect sănătos. Mama iubitului o ajută cu copilul, pentru că este mai liberă. Bebelușul e bine, este sănătos, iar ea se adaptează la viața de mămică. Pe copil îl duce în vizite la Dana”, au precizat surse citate de publicația menționată.

Regina hip-hop-ului românesc a acordat un interviu în exclusivitate pentru Click! în vara anului în care a fost arestată. Atunci, artista spunea sincer că și-a dorit mereu să le ofere fiicelor sale o viață decentă, fără lipsuri.

„Vând tricouri cu chipul meu, la prețul de 175 de lei, sunt și cu mesaje preluate din piesele mele, pentru fiecare vers am ales o imagine, este una chiar și de albumul meu. Este o afacere cu inspirație din hit-urile care mi-au adus celebritatea. Cel mai bine vândut tricou este cel imprimat cu «Fii pe fază!»”, a declarat Dana.

Ea a adăugat: „O să scot și o serie de tablouri, pe care trebuie să le înrămez, și care ajung la 100 de euro. Fac și coronițe, în valoare de 200 și 300 de lei, muncesc mult la ele. Am avut, cândva, și un magazin, este o pasiune mai veche, mă pricep foarte bine să lucrez și bijuterii, am vândut și pe la târguri. Nunta cu iubitul meu am reprogramat-o pentru anul viitor, tocmai ca acum să muncim și să strângem bani ca să petrecem la chef.”

Casa artistei din Vama Veche, jefuită în timp ce ea era în arest

Când se afla în arest preventiv pentru trafic de droguri, locuința Danei Marijuana din Vama Veche a fost jefuită. Un bărbat a fost prins de polițiștii constănțeni după ce a furat mai multe bunuri din casa artistei.

Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a anunțat, printr-un comunicat de presă, că polițiștii din cadrul Secției 2 Vama Veche – 2 Mai, sub coordonarea procurorului de caz, au reținut un bărbat de 46 de ani, suspectat de furt calificat.

Potrivit comunicatului, „la data de 6 noiembrie a.c., în jurul orei 18.40, bărbatul ar fi fost depistat de poliţiştii care efectuau serviciul de patrulare în staţiunea Vama Veche. Bărbatul prezenta un comportament nefiresc şi avea mai multe genţi, astfel că s-a procedat la efectuarea controlului corporal şi al bagajelor, asupra sa fiind descoperite mai multe bunuri a căror provenienţă nu a putut-o justifica. În urma cercetărilor efectuate a rezultat că bunurile ar fi fost sustrase din locuinţa unei femei, de 45 de ani, din Vama Veche.”

În prezent, artista anilor 2000 locuiește împreună cu fiica cea mică. Dana Marijuana își umple timpul cu activități care îi fac plăcere. Pe durata arestului la domiciliu, vedeta pictează – pasiune pe care o are de mulți ani – și realizează bijuterii, meșteșug pe care l-a moștenit de la părinții ei.