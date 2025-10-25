Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Dana Marijuana ar fi devenit bunică! Fiica ei ar fi născut în secret: „Mama iubitului o ajută cu copilul”

Dana Marijuana ar fi devenit bunică! Fiica ei ar fi născut în secret: „Mama iubitului o ajută cu copilul”

Dana Marijuana, una dintre cele mai cunoscute artiste de rap și hip-hop din anii 2000, a devenit bunică.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 25 Octombrie 2025, 16:15 | Actualizat Joi, 23 Octombrie 2025, 14:47
În prezent, artista anilor 2000 locuiește împreună cu fiica ei cea mică

Se pare că evenimentul fericit a avut loc în urmă cu câteva luni, în perioada în care artista se confrunta cu probleme legale.

Dana Marijuana ar fi devenit bunică

În decembrie 2024, Dana Coteanu a fost arestată preventiv pentru trafic de droguri de mare risc, iar în iulie 2025, Curtea de Apel Constanța a decis plasarea ei în arest la domiciliu.

Potrivit informațiilor publicate de Cancan.ro, Dana Marijuana ar fi devenit bunică de băiețel, după ce fiica sa cea mare, Alesia, ar fi născut în perioada în care artista se afla în spatele gratiilor.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Se pare că, în această perioadă, fiica artistei este ajutată de mama iubitului ei, iar vizitele la Dana Marijuana ar fi tot mai dese.

„Alesia a născut în luna martie, pe data de 25, un băiețel perfect sănătos. Mama iubitului o ajută cu copilul, pentru că este mai liberă. Bebelușul e bine, este sănătos, iar ea se adaptează la viața de mămică. Pe copil îl duce în vizite la Dana”, au precizat surse citate de publicația menționată.

Regina hip-hop-ului românesc a acordat un interviu în exclusivitate pentru Click! în vara anului în care a fost arestată. Atunci, artista spunea sincer că și-a dorit mereu să le ofere fiicelor sale o viață decentă, fără lipsuri.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Vând tricouri cu chipul meu, la prețul de 175 de lei, sunt și cu mesaje preluate din piesele mele, pentru fiecare vers am ales o imagine, este una chiar și de albumul meu. Este o afacere cu inspirație din hit-urile care mi-au adus celebritatea. Cel mai bine vândut tricou este cel imprimat cu «Fii pe fază!»”, a declarat Dana.

Ea a adăugat: „O să scot și o serie de tablouri, pe care trebuie să le înrămez, și care ajung la 100 de euro. Fac și coronițe, în valoare de 200 și 300 de lei, muncesc mult la ele. Am avut, cândva, și un magazin, este o pasiune mai veche, mă pricep foarte bine să lucrez și bijuterii, am vândut și pe la târguri. Nunta cu iubitul meu am reprogramat-o pentru anul viitor, tocmai ca acum să muncim și să strângem bani ca să petrecem la chef.”

Citește și: Dana Marijuana va rămane în continuare în arest preventiv pentru trafic de droguri. Ce a decis instanța de judecată

Casa artistei din Vama Veche, jefuită în timp ce ea era în arest

Când se afla în arest preventiv pentru trafic de droguri, locuința Danei Marijuana din Vama Veche a fost jefuită. Un bărbat a fost prins de polițiștii constănțeni după ce a furat mai multe bunuri din casa artistei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a anunțat, printr-un comunicat de presă, că polițiștii din cadrul Secției 2 Vama Veche – 2 Mai, sub coordonarea procurorului de caz, au reținut un bărbat de 46 de ani, suspectat de furt calificat.

Potrivit comunicatului, „la data de 6 noiembrie a.c., în jurul orei 18.40, bărbatul ar fi fost depistat de poliţiştii care efectuau serviciul de patrulare în staţiunea Vama Veche. Bărbatul prezenta un comportament nefiresc şi avea mai multe genţi, astfel că s-a procedat la efectuarea controlului corporal şi al bagajelor, asupra sa fiind descoperite mai multe bunuri a căror provenienţă nu a putut-o justifica. În urma cercetărilor efectuate a rezultat că bunurile ar fi fost sustrase din locuinţa unei femei, de 45 de ani, din Vama Veche.”

În prezent, artista anilor 2000 locuiește împreună cu fiica cea mică. Dana Marijuana își umple timpul cu activități care îi fac plăcere. Pe durata arestului la domiciliu, vedeta pictează – pasiune pe care o are de mulți ani – și realizează bijuterii, meșteșug pe care l-a moștenit de la părinții ei.

Liviu Guță, prima apariție după aproape trei ani de pauză! Ce s-a întâmplat cu artistul: „Am trecut prin multe, am fost ... Cum arată și cu ce se ocupă Zandalee, unica fiică a lui Miodrag Belodedici. Tânăra de 27 de ani trăiește în Spania...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Observatornews.ro O familie din UK oferă 200.000€ pe an pentru un job neobișnuit. Ce își doresc de la viitorul angajat O familie din UK oferă 200.000€ pe an pentru un job neobișnuit. Ce își doresc de la viitorul angajat
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Ce spune Bianca Drăgușanu despre relația cu Gabi Bădălău. Cum se înțeleg după cinci ani de iubire
Ce spune Bianca Drăgușanu despre relația cu Gabi Bădălău. Cum se înțeleg după cinci ani de iubire
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Regina Camilla, în negru în fața Papei. De ce nu poate îmbrăca haine albe
Regina Camilla, în negru în fața Papei. De ce nu poate îmbrăca haine albe
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x