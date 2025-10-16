De ce l-ar fi părăsit Bianca pe Cornel Păsat, după 23 de ani de relație. Bărbatul a făcut primele declarații despre divorț

Antena Căutare
Un nou divorț răsună în showbizul românesc. După 23 de ani de relație, Cornel Păsat și soția sa, Bianca, sunt gata să meargă pe drumuri separate.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Joi, 16 Octombrie 2025, 16:00 | Actualizat Joi, 16 Octombrie 2025, 13:02
Bărbatul a mărturisit că soția sa a mers deja la notar pentru a depune actele de divorț | Agerpres

Se pare că Bianca este cea care a luat decizia de a pune capăt mariajului. Cornel Păsat a vorbit, pentru prima dată, despre motivele care au dus la această ruptură.

De ce l-a părăsit Bianca pe Cornel Păsat, după 23 de ani de relație

Cornel și Bianca s-au cunoscut în urmă cu mulți ani, pe vremea când ea s-a prezentat la preselecțiile pentru trupa Flamingo Girls. Fostă gimnastă de performanță, cu rezultate remarcabile și în gimnastica aerobică, Bianca a devenit rapid unul dintre membrii de bază ai echipei.

O vreme, cei doi au fost doar colegi și prieteni. La scurt timp după ce Cornel, coregraful și dansatorul trupei, s-a despărțit de Oana Roman, între el și Bianca s-a înfiripat o relație. De atunci au trecut 23 de ani.

După o viață construită împreună, se pare că relația dintre Cornel și Bianca a ajuns într-un punct critic. Potrivit apropiaților, Bianca este cea care a decis să pună capăt mariajului. Ea a părăsit deja locuința familiei și l-a luat cu ea și pe băiețelul lor.

După ce zvonurile despre divorț au ajuns în atenția publicului, Cornel Păsat a decis să vorbească deschis despre problemele din căsnicie. Spre deosebire de Bianca, el încă speră că este doar o perioadă grea, care va trece.

Care ar fi, de fapt, motivul divorțului

În ceea ce privește motivele divorțului, Cornel a evitat să intre în detalii, însă a lăsat să se înțeleagă de unde au pornit problemele. Se pare că, în 2025, Bianca a avut un an foarte bun din punct de vedere profesional, iar timpul dedicat relației a devenit tot mai limitat. Tot el a povestit că totul a început de la o neînțelegere măruntă, care a degenerat rapid.

„Chiar dacă suntem într-o situație așa, o iubesc foarte mult și îi sunt recunoscător pentru tot ce mi-a oferit în viața asta (…) La noi s-au mai întâmplat și în trecut episoade de genul ăsta. A plecat o dată o lună.

Discuția este foarte serioasă. Vezi tu, Bianca a trecut la un alt nivel anul ăsta (…) Acest succes deja s-a transformat în ceva din ce în ce mai mare și îi ocupă foarte mult spațiu. Și știi cum e, moneda are două fețe: faci bani, dar nu mai ai timp și dacă nu mai ai timp pentru relații și pentru una și pentru alta, după când faci bani, automat aduci și niște lucruri din exterior acasă, pe care nu le poți spune clienților”, a declarat Cornel Păsat la Spynews TV.

Mai mult, bărbatul a mărturisit că soția sa a mers deja la notar pentru a depune actele de divorț, însă el a refuzat să semneze, deoarece nu își dorește despărțirea.

„Ea a vrut să mergem la notar, iar eu am refuzat. Că nu vreau să divorțez, e simplu”, a mai spus dansatorul.

colaj cu cornel pasat

Cornel și Bianca Păsat erau considerați unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc. După mai bine de 23 de ani de relație, împărțeau totul – viața de familie, dar și proiectele profesionale – și nimic nu dădea de bănuit că ar exista probleme între ei. Totul s-a schimbat însă în urmă cu câteva săptămâni, când soția artistului a părăsit vila de aproximativ 350.000 de euro în care locuiau.

