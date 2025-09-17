Oana Lis trece printr-o perioadă extrem de dificilă, dar a ales să fie sinceră și să împărtășească cu publicul realitățile grele din viața ei.

Soția fostului primar general al Capitalei, Viorel Lis, nu și-a ascuns niciodată luptele și, recent, a mărturisit că a fost nevoită să înceapă să vândă din lucrurile din casă pentru a face față cheltuielilor tot mai mari.

De ce nu acceptă Oana Lis să-l interneze pe Viorel la azil. Ce nu va putea face aceasta niciodată

Vedeta a scos la vânzare atât obiecte personale, cât și piese de mobilier sau tablouri. Prețurile stabilite au fost gândite astfel încât să fie accesibile pentru cei care doresc să o ajute. „Ca să înțelegeți, ce e în sufrageria mea, toate sunt de vânzare… Mă anunțați, dacă doriți o amintire de la noi. Și, așa, ne și ajutați”, a scris Oana Lis, conform Click.ro. Printre obiectele listate se află o geantă de 120 de lei și un tablou de mari dimensiuni semnat de un pictor moldovean, pentru care cere 2.000 de lei.

În ciuda situației dificile, Oana Lis a subliniat că tot ceea ce face vine din dragoste și devotament. Viorel Lis, ajuns la o vârstă înaintată și confruntându-se cu probleme serioase de sănătate, are nevoie permanentă de îngrijire. Pentru soția sa, acest rol s-a dovedit mult mai complicat decât și-ar fi imaginat.

Cu toate acestea, internarea într-un azil nu este și nu va fi niciodată o opțiune pentru Oana Lis. Motivul este unul emoționant și profund personal: „I-am promis că voi fi alături de el până în ultima clipă și că nu-l las la azil. Asta e cea mai mare frică a lui. Este o persoană lucidă, conștient de el și vrea să stea acasă, în patul lui, până în ultima clipă.”

Deși recunoaște că îngrijirea unei persoane cu handicap locomotor este o provocare uriașă, Oana Lis se declară hotărâtă să lupte până la capăt pentru soțul ei. „Voi lupta în continuare pentru că el este familia mea”, a adăugat vedeta.

Astfel, indiferent de greutăți, ceea ce nu va putea face niciodată Oana Lis este să încalce promisiunea făcută lui Viorel: aceea de a-i asigura liniștea și demnitatea în propria casă, înconjurat de amintirile și dragostea familiei sale.