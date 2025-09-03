Mesajul trist pe care Oana Lis l-a transmis recent. Ce și-a anunțat fanii și ce decizie are de luat urgent

Oana Lis a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare după ce a dezvăluit, printr-un mesaj sincer și emoționant, dificultățile cu care se confruntă în fața prețurilor tot mai mari la energie electrică.

Vedeta a povestit că a primit o factură de 550 de lei pentru consumul lunar, sumă care i-a provocat îngrijorare și revoltă.

În mesajul său, Oana Lis a explicat că nu a avut de ales și a fost nevoită să folosească aerul condiționat, deși personal nu îl agreează, pentru a-i asigura soțului ei, Viorel Lis, condiții decente de sănătate, acesta suferind de probleme cardiace.

„Mi-a venit factura de lumină 550 lei. Pfff. Fiind cardiac Vio, a trebuit să-i dau drumu la aer că se sufoca. (…) O să ajungem să stăm în întuneric”, a scris vedeta pe Facebook, potrivit click.ro.

Postarea sa a generat imediat sute de comentarii, mulți români împărtășind experiențe similare și plângându-se de facturile ridicate la energie. Situația descrisă de Oana Lis a atins un punct sensibil, subliniind presiunea psihologică pe care aceste cheltuieli inevitabile o pun asupra familiilor.

Vedeta a mai spus că a aflat despre opțiunea de a renegocia contractul cu furnizorul de energie, dar a recunoscut că este sceptică în privința acestui pas. Lipsa timpului și experiențele neplăcute cu reprezentanții companiilor o fac reticentă să meargă personal pentru a discuta tarifele.

„Am auzit că dacă mergi la ei, mai poți renegocia puțin contractul. Așa e? (…) Ce e de făcut?”, a întrebat Oana Lis, într-un apel direct către comunitatea sa online.

Într-un alt comentariu, soția fostului primar al Capitalei a atras atenția că energia electrică nu este un lux, ci o necesitate de bază, imposibil de eliminat din cheltuielile unei familii. „Pentru unii pensionari… e jale… aceste prețuri. Și nu e ceva la ce poți renunța, cum e carnea zilnic, de exemplu”, a subliniat aceasta.

Totodată, Oana Lis a avertizat că fiecare zi de întârziere în luarea unei decizii poate fi interpretată drept acceptare tacită a tarifelor impuse. „Cică trebuie să sunăm cât mai repede, că dacă trece ceva timp, înseamnă că am acceptat tacit noul preț. Atenție!”, a transmis ea.

Decizia urgentă pe care trebuie să o ia

În prezent, vedeta se află în fața unei decizii urgente: dacă va merge să renegocieze contractul de energie pentru a obține o factură mai suportabilă sau dacă va rămâne cu actualele tarife, care îi îngreunează bugetul lunar.