Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Mesajul trist pe care Oana Lis l-a transmis recent. Ce și-a anunțat fanii și ce decizie are de luat urgent

Mesajul trist pe care Oana Lis l-a transmis recent. Ce și-a anunțat fanii și ce decizie are de luat urgent

Oana Lis a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare după ce a dezvăluit, printr-un mesaj sincer și emoționant, dificultățile cu care se confruntă în fața prețurilor tot mai mari la energie electrică.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 03 Septembrie 2025, 14:57 | Actualizat Miercuri, 03 Septembrie 2025, 17:00
Mesajul trist pe care Oana Lis l-a transmis recent. Ce și-a anunțat fanii și ce decizie are de luat urgent | Instagram

Vedeta a povestit că a primit o factură de 550 de lei pentru consumul lunar, sumă care i-a provocat îngrijorare și revoltă.

Mesajul trist pe care Oana Lis l-a transmis recent. Ce și-a anunțat fanii și ce decizie are de luat urgent

În mesajul său, Oana Lis a explicat că nu a avut de ales și a fost nevoită să folosească aerul condiționat, deși personal nu îl agreează, pentru a-i asigura soțului ei, Viorel Lis, condiții decente de sănătate, acesta suferind de probleme cardiace.
„Mi-a venit factura de lumină 550 lei. Pfff. Fiind cardiac Vio, a trebuit să-i dau drumu la aer că se sufoca. (…) O să ajungem să stăm în întuneric”, a scris vedeta pe Facebook, potrivit click.ro.

Citește și: Viorel Lis, în pericol. Oana Lis a solicitat ambulanța de trei ori într-o zi: „Era să îl pierd...”

Articolul continuă după reclamă

Postarea sa a generat imediat sute de comentarii, mulți români împărtășind experiențe similare și plângându-se de facturile ridicate la energie. Situația descrisă de Oana Lis a atins un punct sensibil, subliniind presiunea psihologică pe care aceste cheltuieli inevitabile o pun asupra familiilor.

Vedeta a mai spus că a aflat despre opțiunea de a renegocia contractul cu furnizorul de energie, dar a recunoscut că este sceptică în privința acestui pas. Lipsa timpului și experiențele neplăcute cu reprezentanții companiilor o fac reticentă să meargă personal pentru a discuta tarifele.
„Am auzit că dacă mergi la ei, mai poți renegocia puțin contractul. Așa e? (…) Ce e de făcut?”, a întrebat Oana Lis, într-un apel direct către comunitatea sa online.

Într-un alt comentariu, soția fostului primar al Capitalei a atras atenția că energia electrică nu este un lux, ci o necesitate de bază, imposibil de eliminat din cheltuielile unei familii. „Pentru unii pensionari… e jale… aceste prețuri. Și nu e ceva la ce poți renunța, cum e carnea zilnic, de exemplu”, a subliniat aceasta.

Totodată, Oana Lis a avertizat că fiecare zi de întârziere în luarea unei decizii poate fi interpretată drept acceptare tacită a tarifelor impuse. „Cică trebuie să sunăm cât mai repede, că dacă trece ceva timp, înseamnă că am acceptat tacit noul preț. Atenție!”, a transmis ea.

Citește și: Viorel Lis a renunțat la ideea de a fi incinerat. Cum arată mormântul său și de la cine l-a primit „cadou” | VIDEO

Decizia urgentă pe care trebuie să o ia

În prezent, vedeta se află în fața unei decizii urgente: dacă va merge să renegocieze contractul de energie pentru a obține o factură mai suportabilă sau dacă va rămâne cu actualele tarife, care îi îngreunează bugetul lunar.

Mădălina Ghenea a făcut furori pe covorul roșu de la Veneția. Ce a spus presa italiană despre apariția ei la Festivalul ...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Prinţişorul Craiovei”, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: “Vechituri” &#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: &#8220;Vechituri&#8221;
Observatornews.ro ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 3 septembrie 2025. Concurs cu vouchere Decathlon! Filip Mihai, concurentul zilei
Super Neatza, 3 septembrie 2025. Concurs cu vouchere Decathlon! Filip Mihai, concurentul zilei Miercuri, 03.09.2025, 10:41
Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Zvon în casa băieților: Concurenții ar fi vrut ca Alexandru să plece, nu Ion Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Zvon în casa băieților: Concurenții ar fi vrut ca Alexandru să plece, nu Ion Marti, 02.09.2025, 16:57 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 2 septembrie 2025. Refuzul lui Mattia Carnessali de a merge la Dream Date cu Bianca Dan, discutat de cuplurile de vedete Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 2 septembrie 2025. Refuzul lui Mattia Carnessali de a merge la Dream Date cu Bianca Dan, discutat de cuplurile de vedete Marti, 02.09.2025, 18:55
Mai multe
Citește și
Mădălina Ghenea a făcut furori pe covorul roșu de la Veneția. Ce a spus presa italiană despre apariția ei la Festivalul de Film
Mădălina Ghenea a făcut furori pe covorul roșu de la Veneția. Ce a spus presa italiană despre apariția ei la...
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea Catine.ro
Fratele Juliei Roberts a fost la București. Ce delicatese au servit invitații lui Eric Roberts și cât a costat un singur meniu
Fratele Juliei Roberts a fost la București. Ce delicatese au servit invitații lui Eric Roberts și cât a costat un...
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Premierul unei țări NATO l-a îndemnat pe Putin să pedepsească Ucraina
Premierul unei țări NATO l-a îndemnat pe Putin să pedepsească Ucraina Libertatea.ro
„Zero taxe pe salariul minim”, posibila relansare economică uitată. Salariul minim ar putea avea zero contribuții și impozit pe venit, exact ca pensiile de până în 3000 de lei
„Zero taxe pe salariul minim”, posibila relansare economică uitată. Salariul minim ar putea avea zero... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor HelloTaste.ro
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar în poză, la Beijing, cu cei mai faimoși dictatori ai planetei - Xi, Putin și Kim
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar în poză, la Beijing, cu cei mai faimoși dictatori ai planetei - Xi,... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 4 septembrie 2025. Berbecii își ascund emoțiile. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 septembrie 2025. Berbecii își ascund emoțiile. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Republica Moldova a ieftinit energia electrică. Motivul: importă low-cost din România
Republica Moldova a ieftinit energia electrică. Motivul: importă low-cost din România Jurnalul
Irinel Columbeanu, sprijinit de fiica sa, Irina, în cea mai grea perioadă a vieții: Am 18 ani și simt că e responsabilitatea mea
Irinel Columbeanu, sprijinit de fiica sa, Irina, în cea mai grea perioadă a vieții: Am 18 ani și simt că e... Kudika
'Am dat casa cu uzufruct copilului, dar nu îmi asigură nimic. Ce pot să fac?'. Un avocat celebru explică legea
'Am dat casa cu uzufruct copilului, dar nu îmi asigură nimic. Ce pot să fac?'. Un avocat celebru explică legea Playtech
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi... Redactia.ro
Ce sunt şi cum funcţionează ETF-urile. Iancu Guda:
Ce sunt şi cum funcţionează ETF-urile. Iancu Guda: "Poți să investești şi 50 de lei pe lună" Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Trei zodii care își schimbă radical VIAȚA în toamna 2025. Surprize mari la orizont în carieră și în viața persoanlă a acestor nativi
Trei zodii care își schimbă radical VIAȚA în toamna 2025. Surprize mari la orizont în carieră și în viața... Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea fulgerătoare
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x