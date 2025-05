Imagini dramatice cu Viorel Lis după ce a avut o reacție alergică în urma unui medicament. Viața fostului edil a fost pusă în pericol!

Viorel Lis a trecut prin momente dramatice, iar soția lui a crezut că îl va pierde după un episod cutremurător.

Oana Lis a fost nevoită să sune la ambulanță de 3 ori într-o singură zi, iar trăirile acestora au fost marcate de teamă, incertitudine și speranța că medicii vor reuși să îl salveze.

Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat cu Viorel Lis în weekend și de ce a fost nevoie de intervenția medicilor de mai multe ori într-o singură zi.

Viorel Lis, în pericol. Oana Lis a solicitat ambulanța de trei ori într-o zi: „Era să îl pierd...”

Duminică, Viorel Lis s-a trezit într-o stare de confuzie și cu dureri de cap, iar soția lui a chemat ambulanța, văzându-l slăbit și dezorientat. Pentru că nu a solicitat un medic, ambulanța a venit doar cu o asistentă, iar ea a fost nevoită să sune încă o dată pentru a cere ajutorul. Medicul care s-a prezentat la fața locului i-a administrat un tratament la care Viorel a avut o reacție alergică, iar de aici a început o întreagă aventură.

Într-un interviu acordat pentru Un show Păcătos de la Antena Stars, Oana Lis a povestit clipele de coșmar prin care a trecut după ce Viorel Lis a trecut printr-un episod dramatic care i-a pus viața în pericol.

„Am avut un weekend groaznic. Era să îl pierd în weekend pe Viorel și sunt epuizată. Duminică dimineața, Viorel s-a trezit la ora 6:00 cu o durere foarte mare de cap, era foarte confuz, îi era rău. Am chemat salvarea. Fiind agitată, nu mi-am dat seama că trebuie să anunț că vreau medic și a venit o asistentă, dar nu poate să facă un tratament specific, te cheamă la spital. Viorel nu a vrut la spital” spunea aceasta cu gândul la momentele de panică pe care le-a trăit alături de fostul edil.

Deși Oana Lis spera că medicii o să-l pună pe picioare, se pare că problemele nu s-au oprit aici, deoarece aceștia i-au administrat un tratament pentru tensiune arterială crescută care i-a cauzat o alergie severă. Acesta a început să se simtă din ce în ce mai rău, iar soția lui a fost nevoită să sune din nou la ambulanță.

„Am chemat de trei ori salvarea duminică și cel mai grav este că la un moment dat i-au făcut un tratament, trebuia pentru că avea tensiunea 19, și i-a dat niște pastile sub limbă pe care el nu le-a mai luat niciodată. Probabil imunitatea scăzută, vârsta, nu știu. A plecat salvarea, și eu fiind foarte obosită am ațipit puțin lângă el, și când m-am trezit era umflat. (…) Nu îl mai văzusem niciodată așa. Am sunat la salvare, ei nu înțelegeau ce se întâmplă. L-am trezit, el era și el foarte speriat. El îmi spune să fiu liniștită, dar e foarte greu. După atâta timp, el îmi spune că dacă pățește ceva, eu să nu ajung ca Anca Pandrea cu Iurie Darie, să umblu cu poza lui în piept. Nu pot accepta ideea asta, că pot să îl pierd”, a mai spus Oana Lis, retrâind clipele dramatice prin care a trecut.

