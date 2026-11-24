Românii se bucură de o minivacanță de patru zile la final de noiembrie 2026, cu ocazia Sfântului Andrei și Zilei Naționale. Cine beneficiază de zile libere.

Minivacanță de patru zile pentru români, la final de noiembrie 2026 | Profimediaimages.ro

Persoanele care lucrează de luni până vineri vor avea parte de patru zile libere consecutive, între 28 noiembrie și 1 decembrie 2026, fără să fie nevoie să își ia concediu de odihnă.

Când începe minivacanța de la finalul lunii noiembrie 2026

Minivacanța începe sâmbătă, 28 noiembrie, și se încheie marți, 1 decembrie. Pentru angajații cu program obișnuit, de luni până vineri, ultima zi de lucru va fi vineri, 27 noiembrie.

Revenirea la serviciu este programată miercuri, 2 decembrie 2026. Practic, salariații vor avea patru zile libere consecutive, dintre care două sunt zile de weekend și două sunt sărbători legale.

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Cele două zile au semnificații importante pentru români. Pe 30 noiembrie este sărbătorit Sfântul Apostol Andrei, considerat Ocrotitorul României. O zi mai târziu, pe 1 decembrie, este marcată Ziua Națională a României, care amintește de Marea Unire de la 1918.

Cine beneficiază de cele patru zile libere

Potrivit Codului muncii, 30 noiembrie și 1 decembrie sunt zile de sărbătoare legală în care, în mod obișnuit, nu se lucrează. Aceste prevederi se aplică atât angajaților din sectorul public, cât și celor din mediul privat.

De minivacanța de patru zile vor beneficia salariații care au program de lucru de luni până vineri, cu repaus săptămânal sâmbăta și duminica, și care nu sunt programați să lucreze în cele două sărbători legale.

Situația este diferită pentru angajații care lucrează în ture sau au un program special. În cazul lor, zilele libere depind de organizarea activității și de programul stabilit de angajator.

Un avantaj important este că salariații nu trebuie să își ia zile de concediu pentru a beneficia de acest weekend prelungit. Sărbătorile legale în care nu se lucrează nu se scad din concediul de odihnă anual.

Ce se întâmplă cu angajații care lucrează de Sfântul Andrei și 1 Decembrie

Nu toate domeniile de activitate pot fi oprite în zilele de sărbătoare legală. Codul muncii prevede excepții pentru unitățile în care activitatea nu poate fi întreruptă din cauza specificului muncii sau a procesului de producție.

În această categorie intră și unitățile sanitare, precum și cele de alimentație publică, unde activitatea trebuie organizată astfel încât populația să aibă acces la servicii medicale și la produse alimentare de strictă necesitate.

Angajații care sunt nevoiți să lucreze în aceste zile au dreptul la compensare. Potrivit articolului 142 din Codul muncii, angajatorul trebuie să le acorde timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.

Dacă, din motive justificate, acest lucru nu este posibil, salariații trebuie să primească un spor la salariu de cel puțin 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.

Cu alte cuvinte, munca prestată în zilele de sărbătoare legală trebuie compensată fie prin timp liber, fie printr-un spor salarial, în condițiile prevăzute de lege.

Ce zile libere mai au românii până la sfârșitul anului 2026

După minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie, angajații mai au parte de două zile de sărbătoare legală în luna decembrie. Este vorba despre prima și a doua zi de Crăciun, sărbătorite pe 25 și 26 decembrie.

În 2026, Crăciunul pică vineri și sâmbătă. Astfel, angajații care au program de luni până vineri și nu lucrează în zilele de sărbătoare vor avea trei zile libere consecutive, între 25 și 27 decembrie.

Revenirea la serviciu va avea loc luni, 28 decembrie 2026.

Prin urmare, finalul de an aduce două perioade de odihnă pentru angajații cu program obișnuit: minivacanța de patru zile de la sfârșitul lunii noiembrie și weekendul prelungit de Crăciun.

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