Denise Rifai, ocupată ca o furnicuță. Cum se pregătește pentru noua emisiune de la Antena 1

Denise Rifai lansează „Furnicuțele" la Antena 1. Află detalii despre noul show și ce surprize pregătește înainte de debut.

Denise Rifai a fost ocupată ca o furnicuță. Prezentatoarea TV a fost surprinsă la cumpărături înainte de debutul emisiunii de la Antena 1. Denise Rifai și cele două „furnicuțe” extrem de curioase vor face parte din cel mai nou show.

Denise Rifai, ocupată ca o furnicuță

„Furnicuțele” este show-ul care începe din 20 aprilie, de la ora 17:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Înainte de marea lansare a emisiunii, Denise a fost fotografiată de cei de la Cancan.ro în oraș. Se pare că prezentatoarea a ieșit la cumpărături la un supermarket.

Vedeta a ales o ținută șic pentru plimbarea relaxată. Până când se lansează emisiunea, pe 20 aprilie, Denise pare că se pregătește intens. Aceasta a fost zâmbitoare în timp ce ieșea din magazin.

Ea a ales o ținută casual, dar stilată. Denise a purtat o pereche de încălțări în stil UGG, o haină bej și o pereche de pantaloni negri. Părul său a fost coafat în bucle lejere, iar ținuta a fost completată cu o pereche de ochelari de soare.

Denise Rifai va fi prezentatoarea TV a unui format cu totul diferit, care va atrage atenția și va aduce în față invitați într-un mod nou și creativ. Întâlnirea de două ore dintre Denise și invitații săi promite să aducă zâmbetul pe buzele telespectatorilor în după-amiezile acestora.

Denise Rifai, una dintre cele mai cunoscute realizatoare din țară, va fi ajutată de două personaje extrem de curioase, furnicuțele Scamă și Blană. Cele două „furnicuțe” vor deveni vocea oamenilor de acasă și vor pune întrebări care nu au mai fost rostite până acum.

Cum se pregătește pentru noua emisiune de la Antena 1

Formatul va aduce în față invitați din domenii diverse și va bucura publicul de acasă. De altfel, emisiunea va fi plină de surprize și întrebări despre momentele-cheie din carierele invitaților.

„Sunt încântată să vă pot oferi, în sfârșit, informații despre proiectul la care lucrăm deja de câteva săptămâni – „Furnicuțele”! După această perioadă de muncă alături de echipa de producție, am dat startul filmărilor și abia așteptăm întâlnirea cu cei de acasă„.

„Prima surpriză este că nu voi fi singură, ci voi avea alături cele două furnicuțe extrem de curioase, gata în orice moment să intervină în discuții! Vă pot garanta că avem invitați din toate domeniile, provocări la care nici nu s-ar fi gândit că ar putea fi supuși și întrebări care îi vor surprinde. Pe scurt, toate elementele pentru a-i cunoaște altfel decât sunteți obișnuiți!”, a declarat Denise Rifai despre noua emisiune.

„Furnicuțele” vor fi disponibile din 20 aprilie, de la ora 17:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.