Adela Popescu și Radu Vâlcan, vacanță romantică în doi. Unde au plecat după ce s-au încheiat filmările la „Insula iubirii”

Vacanță în doi pentru Adela Popescu și Radu Vâlcan după Thailanda. Cum reușesc să păstreze romantismul în relație.

Radu Vâlcan și Adela Popescu au plecat împreună în vacanță. De această dată, cei doi au ales să meargă într-o călătorie relaxantă în doi, fără copii. Deși au trei copii împreună, Adela Popescu și partenerul său sunt în continuare romantici și reușesc să păstreze vie flacăra pasiunii în relația lor.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, vacanță romantică în doi

Actrița a anunțat recent că urmează o perioadă plină de proiecte, motiv pentru care își dorește să se bucure la maximum de această vacanță. După luni aglomerate și o perioadă în care au fost separați din cauza filmărilor, cei doi au simțit nevoia unei escapade doar pentru ei.

Adela spune că lucrurile au devenit mai ușoare acasă, odată cu creșterea celor trei băieți ai lor. Vacanțele în familie sunt acum mai ușor de organizat, iar dinamica de zi cu zi este mai relaxată. Vedeta și-a petrecut sărbătorile pascale la Șușani, alături de familie, într-un cadru liniștit, departe de agitația orașului.

În ultimul an, Adela Popescu a fost mai puțin prezentă pe micile ecrane, alegând să acorde mai mult timp familiei. Cei trei copii au crescut, iar actrița se declară o mamă împlinită și mândră de evoluția lor.

Unde au plecat după ce s-au încheiat filmările la „Insula iubirii”

„Radu s-a întors. Este din ce în ce mai ușor, pentru că au crescut. Cel mic are aproape cinci ani. Sunt măricei toți, deja. Avem copii de 10, 7 și 5 ani. Ne înțelegem bine cu ei”, a spus Adela într-un interviu pentru Viva.ro.

În anii trecuți, Adela Popescu și copiii obișnuiau să-l viziteze pe Radu Vâlcan în Thailanda, acolo unde acesta filma pentru emisiunea „Insula iubirii”. Anul acesta, însă, actrița a ales să rămână acasă alături de cei mici. Decizia a fost luată de comun acord, pentru siguranța familiei, în contextul actual internațional.

Perioada în care Radu a fost plecat nu a fost ușoară pentru Adela, care a fost nevoită să gestioneze singură responsabilitățile de acasă. Cu toate acestea, actrița a făcut față cu brio și a recunoscut că dorul a fost cel mai greu de suportat.

La întoarcerea lui Radu în țară, Adela a postat un mesaj emoționant în mediul online, semn că revederea a fost una mult așteptată. Cei doi au profitat rapid de moment și au decis să plece într-o vacanță romantică, pentru a recupera timpul petrecut departe unul de celălalt.

Escapada în doi vine ca o gură de aer proaspăt pentru cuplu, care demonstrează că, dincolo de responsabilitățile de părinți, relația lor rămâne o prioritate. Chiar și după ani de relație și trei copii, Adela Popescu și Radu Vâlcan continuă să își acorde timp unul altuia și să cultive momentele speciale în doi.