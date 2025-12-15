Antena Căutare
Diana Munteanu își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Puțini știu câți ani are prezentatoarea de la Neatza

Diana Munteanu a fost surprinsă de colegii de la Neatza cu un apel telefonic chiar de ziua ei. Ce urare specială i-au făcut și cum le-a mulțumit frumoasa prezentatoare!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 15 Decembrie 2025, 12:18 | Actualizat Luni, 15 Decembrie 2025, 13:39

În această dimineață, echipa de la Neatza cu Răzvan și Dani i-au făcut o frumoasă surpriză Dianei Munteanu, care s-a bucurat enorm de tot ceea ce i-au transmis colegii ei.

Prezentatoarea de weekend își sărbătorește astăzi ziua de naștere și, pentru că este liberă, s-a putut relaxa așa cum se cuvine într-o zi atât de specială, în care mai adăugă un an la vârsta pe care foarte puțini telespectatori o știu și o pot ghici cu ușurință.

Descoperă în rândurile de mai jos cum au surprins-o colegii ei și câți ani are de fapt frumoasa prezentatoare de la Neatza de weekend.

Ziua de 15 decembrie este o zi extrem de specială pentru echipa Neatza, deoarece una dintre prezentatoarele care îi întâmpină pe telespectatori cu voie bună aproape în fiecare weekend, își serbează ziua de naștere.

În ziua în care Diana Munteanu a împlinit frumoasa vârstă de 47 de ani nu a fost alături de colegii ei în platou, însă Dani, Răzvan, Ramona, Bucălae, Adina și Mane Voicu s-au gândit să o surprindă cu un apel telefonic prin care să-i transmită cele mai frumoase gânduri.

„Diana Munteanu este sărbătorita noastră astăzi! Am decis s-o deranjăm să vedem ce face, cum se simte” a spus Dani, înainte ca aceasta să răspundă la apel.

„Bună dimineața, Diana! Măi, Diana, măi, știi cât de greu ne-a fost să găsim poze în care nu ești în costum de baie? Foarte greu! Greu!” a mai spus Dani amuzat, imediat ce aceasta a răspuns la telefon.

„Diana Munteanu, o frumoasă vârstă astăzi! Noi am sunat să-ți spunem „La mulți ani!” a mai spus prezentatorul, urmând ca apoi să strige toți în cor.

„Te pupăm, te îmbrățișăm, pune-ți o dorință, poate aude și fiul tău! S-o lase pe mama că i-a ținut viața sentimentală în loc!” a mai adăugat Dani, glumind pe seama ei.

„Pune-ți o dorință, Diana, că te verificăm și la anul! Dă-ne domeniul în care e dorința!” a continuat el.

„Ăla de suflet. De unde atâtea alte dorințe?!! În rest, sănătoasă sunt, restul le mai facem cum o fi, cum s-o putea. Vreau să vă mulțumesc vouă! Sunteți cei mai faini. Vreau să știe lumea că sunteți cei mai fani. Vă iubesc și vă îmbrățișez, sunteți ca și familie pentru mine și vă mulțumesc din suflet pentru tot.” a spus ea emoționată.

„Diana, te pupăm! Îți mulțumim că suntem colegi! Îți aducem aminte că pe vremuri mai veneai și tu cu o albă ca zăpada, cu o plăcintă! Pe vremuri veneai de trei ori pe săptămână cu astea. Nu știm de ce ne-ai pus așa la dietă. Te pupăm, te îmbrățișăm, ești minunată!” a mai spus Dani, încheiând dialogul lor într-un mod amuzant și caracteristic.

Iată întregul moment aici:

Diana Munteanu în platoul Neatza cu Răzvan și Dani
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

