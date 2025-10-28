Antena Căutare
Donald Trump recunoaște că a fost nevoit să facă un RMN în luna octombrie 2025. Ce s-a întâmplat și ce rezultate a primit

Preşedintele american Donald Trump, care se află într-un turneu în Asia, a anunţat că a făcut un RMN în timpul unei vizite medicale, fără să precizeze care parte a corpului său a fost examinată imagistic.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 28 Octombrie 2025, 11:30 | Actualizat Marti, 28 Octombrie 2025, 14:03
Donald Trump recunoaște că a fost nevoit să facă un RMN în luna octombrie 2025. Ce s-a întâmplat și ce rezultate a primit

Donald Trump, în vârstă d 76 de ani, este cel mai bătrân preşedinte american care a depus jurământul.

Donald Trump recunoaște că a fost nevoit să facă un RMN în luna octombrie 2025. Ce s-a întâmplat și ce rezultate a primit

”Am făcut un RMN. Era perfect”, a declarat preşedintele american la bordul Air Force One în drum către Tokyo.

Citește și: Cine este și cum arată Kai Trump, nepoata preferată a Președintelui american. Îl susține în campanii și joacă golf împreună

”Medicii au spus că aceste rezultate sunt printre cele mai bune”, a adăugat el.

”Nimeni nu v-a dat vreodată rapoarte aşa cum fac eu şi, dacă n-aş fi crezut c-ar fi bine, tot v-aş fi spus, nu m-aş fi ascuns, aş fi făcut ceva”, a adăugat el.

Bilanţul vizitei sale medicale pe care care a făcut-o la începutul lui octombrie în apropiere de Washington, semnat de medicul preşedinţiei Sean Barbabella, a stabilit că Donald Trump ”continuă să aibă o sănătate excepţională, cu bune performanţe cardiovasculare, pulmonare, neurologice şi fizice”.

Aceasta a fost cea de a doua sa vizită medicală de la întoarcerea la Casa Albă, în ianuarie, după o primă vizită medicală în aprilie.

Acest ritm al vizitelor a ridicat semne de întrebare, în contextul în care preşedinţii americani efectuează o vizită anuală.

Ea a fost prezentată de către Casa Albă ca fiind o vizită de rutină.

În iulie, Casa Albă anunţa că Donald Trump suferă de o insuficienţă venoasă cronică, o afecţiune răspândiră şi benignă, care se manifest ăîn cazul său prin umflarea gleznelor.

Citește și: Elon Musk, atac dur la administratorul NASA numit de Donald Trump. De ce l-a acuzat miliardarul pe Sean Duffy

În numeroase imagini, apare cu echimoze pe dosul mâinii drepte, acoperite adesea cu un strat gros de machiaj, potrivit news.ro.

Aceste semne sunt justificate de Casa Albă ca fiind consecin ţa unor ”strângeri de mână frecvente” şi de administrarea de aspirină ”în cadrul unui regim preventiv cardiovascular standard”.

Donald Trump nu scapă de întrebări şi speculaţii despre starea sănătăţii sale, care sunt departe, însă, de a atinge intensitatea celor puse în cazul predecesorului său democrat Joe Biden.

Cum arată casa lui Dani Oțil din Corbeanca. Matinalul de la Neatza locuiește acolo de mai bine de 14 ani... Andrei Ștefănescu este în doliu! Tatăl prezentatorului TV s-a stins din viață. Ce mesaj a transmis...
