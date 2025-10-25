Antena Căutare
Cine este și cum arată Kai Trump, nepoata preferată a Președintelui american. Îl susține în campanii și joacă golf împreună

„Toată lumea poate vedea legătura pe care o avem”, a spus tânăra de 18 ani, după ce a împărtășit câteva imagini alături de bunicul ei, practicând sportul lor preferat, și a vorbit despre relația strânsă dintre ei.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 25 Octombrie 2025, 10:00 | Actualizat Joi, 23 Octombrie 2025, 14:35
Kai Madison Trump este o stea în devenire, nu doar pe plan sportiv | Getty Images

Kai are patru frați mai mici: Donald John III, Tristan Milos, Spender Frederik și Chloe Sophia-Kai.

Cine este Kai Trump, nepoata preferată a președintelui american

Kai Madison Trump este o stea în devenire – nu doar pe plan sportiv (deși asta rămâne de văzut), ci și în cel mediatic (unde lucrurile sunt deja mai mult decât clare). Este cea mai mare dintre nepoate și, totodată, favorita președintelui american. Afecțiunea dintre ei se vede de fiecare dată când petrec timp împreună.

Kai l-a susținut pe liderul politic și magnatul american în ultimele campanii, ba chiar a luat cuvântul în fața publicului în câteva ocazii. De data aceasta, cei doi s-au bucurat de o activitate care le permite să-și dea frâu liber unei pasiuni comune: jocul de golf.

„M-am distrat grozav filmând alături de bunicul meu pentru lansarea noului meu program, intitulat 1 contra 1 cu Kai”, a povestit tânăra pe contul ei de Instagram, unde are nu mai puțin de 2,4 milioane de urmăritori.

În mesajul ei, face referire și la noul proiect pe care îl pregătește pentru rețelele sociale. În cadrul acestuia, o vom vedea concurând alături de diverse personalități. Primul invitat este chiar președintele american.

„Toată lumea poate vedea legătura pe care o avem, mai ales pe terenul de golf”, a declarat fiica lui Donald Trump Jr. și a fostei sale soții, Vanessa Haydon, referindu-se la legătura strânsă dintre ei, consolidată de pasiunea pentru golf.

Kai Trump: „Are grijă de noi și este foarte afectuos”

„Acest videoclip este preferatul meu de până acum și înseamnă foarte mult pentru mine. Sper să vă placă, pentru că este ceva cu adevărat special”, a încheiat Kai, nu înainte de a le reaminti urmăritorilor că versiunea completă este deja disponibilă pe canalul ei de YouTube, unde are 1,2 milioane de abonați.

În imaginile publicate, o vedem cu crosa de golf în mână, demonstrându-și talentul în executarea unui swing spectaculos, în timp ce cel mai puternic om din lume nu își ia privirea de la ea, fie stând în picioare pe gazon, fie așezat în micuțul vehicul cu care se deplasau împreună pe teren.

Așa cum spuneam, influencera este una dintre rudele președintelui care îi seamănă cel mai mult în numeroase privințe. La Convenția Națională Republicană din 2024, Kai a atras atenția prin discursul ei emoționant și plin de căldură.

„Vorbesc astăzi pentru a arăta latura bunicului meu pe care oamenii nu o văd de obicei”, a spus ea de la tribună, în timpul unuia dintre mitinguri.

„Ne dă bomboane și sucuri când părinții noștri nu se uită. Vrea mereu să știe cum ne descurcăm la școală”, a povestit Kai atunci.

„Are grijă de noi și este foarte afectuos”, a adăugat ea în fața mulțimii entuziasmate care umplea sala din Milwaukee.

Născută la New York în mai 2017, Kai are patru frați mai mici: Donald John III, Tristan Milos, Spender Frederik și Chloe Sophia-Kai. Studiază la Universitatea din Miami, în Florida. Este și o tânără cu spirit antreprenorial, lansându-și recent propriul brand de îmbrăcăminte casual și sport, care a debutat cu o colecție de hanorace.

Kai Madison Trump îmbrăcată într-o rochie albă cu decupaje, la pupitru
Kai Trump, nepoata lui Trump, îmbrăcată într-o rochie albă scurtă, cu sandale argintii cu toc
Kai Trump îmbrăcată într-o bluză albă, alături de președintele american îmbrăcat în costum bleumarin

„Este ceva la care am visat de mult timp și sunt foarte recunoscătoare că s-a împlinit”, a declarat ea, conform Hola.com.

