Elon Musk, atac dur la administratorul NASA numit de Donald Trump. De ce l-a acuzat miliardarul pe Sean Duffy

Elon Musk a lansat un atac dur la adresa noului administrator NASA, Sean Duffy, care a fost numit la conducerea agenției spațiale de către Donald Trump.

Publicat: Miercuri, 22 Octombrie 2025, 16:03 | Actualizat Miercuri, 22 Octombrie 2025, 16:05
Elon Musk l-a criticat pe Sean Duffy, administratorul NASA numit de Donald Trump. Miliardarul a dat de înțeles că nu crede că Duffy e suficient de inteligent pentru a conduce agenția spațială.

Mesajul vine la câteva luni după ce Musk l-a criticat și pe Trump, după ce l-a susținut în campania electorală din 2024, scrie Daily Mail.

Afacerile lui Musk, mai ales Tesla, au avut de suferit la nivel mondial din cauza opiniilor sale politice controversate.

Compania lui Musk SpaceX are mai multe contracte cu NASA.

Elon Musk, atac dur la administratorul NASA numit de Donald Trump

„Persoana responsabilă de programul spațial al Americii nu poate avea un IQ format din 2 cifre,” a scris Elon Musk pe X, făcând trimitere la administratorul NASA numit de Donald Trump, Sean Duffy.

Declarația a fost un răspuns la un mesaj publicat pe X, în care un utilizator cerea ca „altcineva, nu Duffy,” să conducă NASA.

„Sean Dummy încearcă să distrugă NASA!” a scris Musk într-un alt mesaj.

Cel mai recent atac al lui Musk vine pe fondul unei lupte interne în rândul susținătorilor MAGA (Make America Great Again) privind funcția de administrator al NASA, potrivit unui nou raport.

Duffy ocupă în prezent funcția de director interimar, dar vrea să-și păstreze poziția de lider al NASA, potrivit surselor. Duffy ocupă și funcție de Secretar de Transporturi.

Se pare că Duffy ar fi propus chiar ca NASA să fie integrată în departamentul său.

Această propunere l-ar fi deranjat pe CEO-ul Tesla și SpaceX. Musk face lobby pentru ca prietenul său Jared Isaacman să preia conducerea agenției, chiar dacă Trump i-a retras nominalizarea mai devreme în acest an. Timp de mai multe luni, când relația dintre Musk și Trump părea mai puțin tensionată, mulți au crezut că Isaacman va prelua conducerea NASA.

Isaacman e un antreprenor în tehnologie și pilotul primei misiuni spațiale civile cu echipaj a SpaceX. După ce Trump și Musk au avut o dispută în timpul verii legată de dosarele lui Jeffrey Epstein, administrația a retras candidatura lui Isaacman.

Prietenul lui Musk fusese nominalizat inițial pentru conducerea NASA în decembrie 2024.

Elon Musk ar vrea ca Jared Isaacman să preia conducerea NASA

Acum, Isaacman încearcă să reintre în grațiile lui Trump. Potrivit Wall Street Journal, a angajat lobbyiști și influenceri din mediul online pentru a-l sprijini.

Isaacman, însă, neagă că ar avea „lobbyiști sau susținători plătiți” care lucrează pentru el. Isaacman și echipa sa s-au reunit în weekend pentru a analiza șansele unei noi nominalizări. Potrivit surselor, susținătorii lui se așteptau ca o decizie privind conducerea NASA să fie luată chiar în această săptămână.

Discuțiile directe dintre Duffy și Isaacman despre o posibilă nominare au fost „tensionate pe alocuri”, potrivit raportului.

Musk l-a atacat din nou pe Duffy într-un alt mesaj, în care a susținut că NASA nu va ajunge pe Lună mai repede decât SpaceX.

Se pare că sprijinul anterior al lui Isaacman pentru politicieni democrați a contribuit la retragerea nominalizării sale mai devreme în acest an.

Mandatul interimar al lui Duffy la conducerea agenției se încheie la sfârșitul anului. Casa Albă a declarat că orice anunț privind noul lider al NASA va veni direct de la președinte, însă nu a oferit detalii despre momentul în care acesta va fi făcut public.

