Un parc din București va purta numele „Donald Trump”. Unde va fi amenajat în Sectorul 4

Parc nou în Sectorul 4 din București, anunțat de primarul Daniel Băluță. Acesta va purta numele Donald Trump și va fi amenajat lângă Parcul Tudor Arghezi.

Publicat: Marti, 07 Aprilie 2026, 18:03 | Actualizat Marti, 07 Aprilie 2026, 18:06
Un parc din București va purta numele „Donald Trump”. Unde va fi amenajat în Sectorul 4 | Antena 1

Un parc din București va purta numele Donald Trump. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat oficial că va construi noul parc în această zonă a Capitalei.

Un parc din București va purta numele „Donald Trump”

Edilul a declarat că numele ales pentru parc reprezintă „un simbol al prieteniei și al valorilor comune care ne unesc”.

Citește și: O mamă și-a pozat copiii în parc, dar când a privit mai atent s-a îngrozit. Ce detaliu apărea, de fapt, în spatele lor

Primarul Sectorului 4 spune că este pregătit să demareze acest nou proiect și că inițiativa vine într-un context special. Anul acesta, Statele Unite vor sărbători 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, moment care a marcat nașterea națiunii americane.

Daniel Băluță și-a dezvăluit planul ambițios pe conturile sale de social media, iar anunțul oficial a fost făcut pe Facebook. Primarul susține că locuitorii Sectorului 4 „pot deveni parte a unei povești globale, de prietenie și respect între națiuni”.

Citește și: O plimbare de duminică a devenit un fenomen național. Mii de oameni descoperă oraşele din ţară, la pas

„Comunitatea noastră, a Sectorului 4, poate deveni parte a unei povești globale, de prietenie și respect între națiuni. Anul acesta, când Statele Unite vor sărbători 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, momentul ce a marcat nașterea națiunii americane, și noi vom putea marca acest lucru într-un mod deosebit”, a declarat Daniel Băluță în mediul online.

Unde va fi amenajat noul parc în Sectorul 4

Primarul a oferit detalii și despre amplasarea viitorului parc. Potrivit declarațiilor sale, acesta va fi amenajat chiar lângă Parcul Tudor Arghezi, o zonă deja cunoscută pentru spațiile verzi moderne și pentru facilitățile destinate locuitorilor.

„Noul parc, pe care îl amenajăm lângă Parcul Tudor Arghezi, va celebra acest moment important și va purta numele actualului președinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc”, a mai precizat edilul.

Citește și: O femeie a simțit că nu e singură în parc și a început să filmeze. Când a revăzut imaginile s-a speriat de creatura din întuneric

În încheiere, Daniel Băluță a subliniat importanța relațiilor internaționale și a dialogului dintre comunități. Acesta a menționat că a avut recent întâlniri oficiale cu reprezentanți ai Statelor Unite pentru a discuta despre colaborare și dezvoltarea legăturilor bilaterale.

Citește și: O tânără privea pozele din vacanță, dar când s-a uitat atent a văzut ceva neașteptat pe fundal. Ce a descoperit

„În semn de considerație pentru aceste valori, m-am întâlnit recent cu trimisul special al SUA pentru parteneriate globale, ambasadorul Paolo Zampolli, și cu noul ambasador al Statelor Unite în România, Excelența Sa, Darryl Nirenberg, pentru a discuta despre colaborarea și legăturile dintre comunitățile noastre”, a mai transmis primarul Sectorului 4.

AS.ro Adevărul despre divorţul dintre Ilie Năstase şi Ioana. Femeia a dat cărţile pe faţă Adevărul despre divorţul dintre Ilie Năstase şi Ioana. Femeia a dat cărţile pe faţă
Observatornews.ro Maşinile care ar putea fi interzise în România. Nu mai pot fi cumpărate din străinătate Maşinile care ar putea fi interzise în România. Nu mai pot fi cumpărate din străinătate
Antena 3 CNA a retras licenţa Realitatea Plus, iar postul TV se închide CNA a retras licenţa Realitatea Plus, iar postul TV se închide
SpyNews Răsturnare de situație în cazul fetițelor din Târnăveni! Tatăl uneia dintre micuțe a făcut declarații tulburătoare Răsturnare de situație în cazul fetițelor din Târnăveni! Tatăl uneia dintre micuțe a făcut declarații tulburătoare

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Cât costă kilogramul de roșii oltenești la piață. Prețurile i-au lăsat pe români fără cuvinte
Cât costă kilogramul de roșii oltenești la piață. Prețurile i-au lăsat pe români fără cuvinte
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Declarație care a aprins România. Ce a spus directorul OMV după creșterea prețurilor la combustibil
Declarație care a aprins România. Ce a spus directorul OMV după creșterea prețurilor la combustibil
Ce a putut să găsească Sila Turkoglu în mașina partenerului său. Detaliul a lăsat-o fără cuvinte
Ce a putut să găsească Sila Turkoglu în mașina partenerului său. Detaliul a lăsat-o fără cuvinte Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Sfânta Lumină ajunge în România de la Ierusalim și anul acesta: „Cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom veni cu o cursă specială”
Sfânta Lumină ajunge în România de la Ierusalim și anul acesta: „Cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom veni cu o... Libertatea.ro
Halucinant. O româncă a fost la o secundă să câștige un Lamborghini de la Mr. Beast
Halucinant. O româncă a fost la o secundă să câștige un Lamborghini de la Mr. Beast AntenaSport
„Sunteți niște scorpii negre la suflet„ Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată: „Am primit cele mai jignitoare comentarii...„
„Sunteți niște scorpii negre la suflet„ Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată:... Elle
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui HelloTaste.ro
Un jucător la loto a pierdut premiul cel mare de 12 milioane de euro pentru că nu a revendicat banii la timp
Un jucător la loto a pierdut premiul cel mare de 12 milioane de euro pentru că nu a revendicat banii la timp Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Unde s-au refugiat Codruța Filip și Valentin Sanfira după divorț? Unde a fost surprinsă
Unde s-au refugiat Codruța Filip și Valentin Sanfira după divorț? Unde a fost surprinsă BZI
Ioan-Aurel Pop pleacă azi din fruntea „nemuritorilor”: „După 7 aprilie, voi deveni un om liber! Politica nu este de mine și nici eu de ea”
Ioan-Aurel Pop pleacă azi din fruntea „nemuritorilor”: „După 7 aprilie, voi deveni un om liber! Politica nu... Jurnalul
Jachetele de inspirație militară revin în forță și sunt piesa vestimentară care nu trebuie să-ți lipsească din dulap!
Jachetele de inspirație militară revin în forță și sunt piesa vestimentară care nu trebuie să-ți lipsească... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Val de aer rece peste România. Temperaturile scad drastic și revin ninsorile
Val de aer rece peste România. Temperaturile scad drastic și revin ninsorile Observator
Beneficiile consumului de morcovi. De ce sunt importanți în alimentație
Beneficiile consumului de morcovi. De ce sunt importanți în alimentație MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când începe bebelușul să se târască?
Când începe bebelușul să se târască? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Tort cu decor iepuraș și ouă vopsite, pentru masa de Paște
Tort cu decor iepuraș și ouă vopsite, pentru masa de Paște Hello Taste
