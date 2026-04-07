Un parc din București va purta numele „Donald Trump”. Unde va fi amenajat în Sectorul 4

Un parc din București va purta numele Donald Trump. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat oficial că va construi noul parc în această zonă a Capitalei.

Edilul a declarat că numele ales pentru parc reprezintă „un simbol al prieteniei și al valorilor comune care ne unesc”.

Primarul Sectorului 4 spune că este pregătit să demareze acest nou proiect și că inițiativa vine într-un context special. Anul acesta, Statele Unite vor sărbători 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, moment care a marcat nașterea națiunii americane.

Daniel Băluță și-a dezvăluit planul ambițios pe conturile sale de social media, iar anunțul oficial a fost făcut pe Facebook. Primarul susține că locuitorii Sectorului 4 „pot deveni parte a unei povești globale, de prietenie și respect între națiuni”.

„Comunitatea noastră, a Sectorului 4, poate deveni parte a unei povești globale, de prietenie și respect între națiuni. Anul acesta, când Statele Unite vor sărbători 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, momentul ce a marcat nașterea națiunii americane, și noi vom putea marca acest lucru într-un mod deosebit”, a declarat Daniel Băluță în mediul online.

Unde va fi amenajat noul parc în Sectorul 4

Primarul a oferit detalii și despre amplasarea viitorului parc. Potrivit declarațiilor sale, acesta va fi amenajat chiar lângă Parcul Tudor Arghezi, o zonă deja cunoscută pentru spațiile verzi moderne și pentru facilitățile destinate locuitorilor.

„Noul parc, pe care îl amenajăm lângă Parcul Tudor Arghezi, va celebra acest moment important și va purta numele actualului președinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc”, a mai precizat edilul.

În încheiere, Daniel Băluță a subliniat importanța relațiilor internaționale și a dialogului dintre comunități. Acesta a menționat că a avut recent întâlniri oficiale cu reprezentanți ai Statelor Unite pentru a discuta despre colaborare și dezvoltarea legăturilor bilaterale.

„În semn de considerație pentru aceste valori, m-am întâlnit recent cu trimisul special al SUA pentru parteneriate globale, ambasadorul Paolo Zampolli, și cu noul ambasador al Statelor Unite în România, Excelența Sa, Darryl Nirenberg, pentru a discuta despre colaborarea și legăturile dintre comunitățile noastre”, a mai transmis primarul Sectorului 4.