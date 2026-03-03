Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump. Precizările făcute de echipa medicală

Ce spun medicii specialiști despre sănătatea lui Donald Trump. Președintele, în vârstă de 79 de ani, este atent monitorizat.

Au apărut îngrijorări noi legate de sănătatea președintelui SUA, Donald Trump. Echipa sa medicală a decis că este momentul să rupă tăcerea. În contextul numeroaselor informații apărute în mediul online, se pare că președintele a fost nevoit să urmeze un tratament pentru a trata problema.

A fost observată o pată tot mai mare pe gâtul președintelui american. Casa Albă face lumină în acest caz și oferă informații noi. Conform declarațiilor oficiale, roșeața ar fi apărut din cauza unei creme pe care președintele o folosește pentru o afecțiune pe care o tratează.

Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump

Roșeața tot mai intensă de pe gâtul lui Donald Trump a atras atenția la nivel global. Fotografii de presă au surprins mai multe imagini în timpul unei ceremonii de decernare a Medaliei de Onoare, în Sala de Est a Casei Albe. Un comunicat oficial face lumină în cazul președintelui:

„Președintele Trump folosește o cremă foarte comună pe partea dreaptă a gâtului, care este un tratament preventiv pentru piele prescris de medicul de la Casa Albă”, a declarat medicul președintelui.

„Tratamentul este folosit timp de o săptămână, iar simptomele se așteaptă să persiste câteva săptămâni după încetarea tratamentului”, a mai spus acesta.

Cu ce afecțiune se confruntă, de fapt, Donald Trump

Casa Albă nu a dorit să ofere mai multe informații cu privire la afecțiunea pe care președintele trebuie să o trateze. De asemenea, nu se știe în prezent ce cremă folosește sau ce alte probleme de sănătate ar putea avea. Fotografiile circulă online încă din 19 februarie, potrivit presei internaționale. Prima dată, roșeața ar fi fost observată în timpul vizitei lui Trump în Georgia.

De altfel, sănătatea președintelui este atent monitorizată. Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, se află sub observația permanentă a medicilor, în special din cauza vârstei sale înaintate. Anul trecut, medicul său a declarat că președintele a fost supus unei scanări prin rezonanță magnetică (RMN) a inimii și abdomenului. Analiza ar fi avut loc ca parte a unui screening preventiv pentru bărbații de vârsta sa.

De asemenea, medicii lui Trump au declarat că rezultatele au fost perfect normale și că sănătatea președintelui nu ar trebui să ridice semne de întrebare. Centrul Medical Militar Național Walter Reed a reasigurat public faptul că Trump se află într-o „stare de sănătate excelentă”.

Ce alte investigații a făcut Donald Trump în ultimul an

Nu doar RMN-ul s-a aflat pe lista de investigații efectuate de președintele SUA în ultimul an. Acesta a fost supus, de asemenea, unei tomografii computerizate în luna octombrie a anului trecut.

„Privind în urmă, e păcat că le-am făcut, pentru că le-am dat niște muniții”, a spus președintele după control. Donald Trump a dat vina atunci pe medicamentele pe care le-a folosit. Acesta ar fi luat aspirină, iar în urma administrării i-ar fi apărut vânătăi pe mână, deoarece ar fi depășit doza recomandată.

În prezent, nu se cunosc mai multe detalii despre starea de sănătate a președintelui SUA, însă medicii continuă să îl monitorizeze atent.