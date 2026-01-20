Dorian Popa a plâns în fața magistraților. Ce a spus influencerul despre faptul că a condus sub influența substanțelor interzise

Flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat, Dorian Popa a ajuns din nou în fața judecătorilor. Influencerul a plâns și a dat explicații despre dosarul în care este condamnat după ce s-a urcat la volan sub influența substanțelor interzise.

Dorian Popa a dat explicații în fața judecătorilor în dosarul în care este judecat pentru conducere sub influența drogurilor. După ce inițial a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu amânare, procurorii au cerut o pedeapsă mai amplă, potrivit Antena 3 CNN.

În fața Instanței, Dorian Popa a plâns. Despre momentul în care a fost prins drogat la volan, influencerul a a spus că a fost un episod izolat, că și-a dezamăgit în primul rând mama și că îi pare rău că s-a urcat la volan după ce a consumat substanțe interzise. Contestația se judecă la Curtea de Apel București iar dosarul a primit un nou termen de judecată pentru data de pe 18 februarie, potrivit Digi24.

Dorian Popa a venit bandajat la nas, după ce a suferit o intervenție chirurgicală de rinoplastie, care a durat peste 6 ore.

În 2023 Dorian Popa a fost depistat la volan sub influența drogurilor. Atunci, influencerul a făcut un clip în care și-a recunoscut greșeala.

„Am greşit indiscutabil. Nu am circumstanţe atenunante. Îmi pare nespus de rău că prin ceea ce am făcut am dat un exemplu negativ. Nu vreau să mă scuz. „Nu mă scuz, îmi asum pe deplin consecinţele actiunilor mele. Recunosc, am consumat canabis, nu în ziua în care am fost oprit de poliţie, lucru pe care îl regret şi am ieşit pozitiv chiar şi la câteva zile după ce am consumat.

Recunosc, ieşisem din duş, am tras un halat pe mine, nici nu m-am uscat pe păr şi, ca retardatul, m-am urcat în maşină, m-am dus la magazin, la scurt timp m-a oprit poliţia, poliţiştii au fost foarte respectuoşi şi si-au făcut datoria. Şi eu am fost cooperant, politicos, respectuos, lucru care poate fi dovedit. Am respectat toate indicaţiile lor

„Au fost cele mai lungi din viaţa mea şi au fost cele în care mi-am învăţat lecţia. Pentru că am realizat că indiferent de rezultat, pozitiv sau negativ, nu-mi mai doresc să trec în viaţa mea prin aşa ceva, dintr-o greşeală stupidă. Până şi poliţiştii au fost surprinşi de rezultat, pentru că ei se aşteptau, dacă e să ies pozitiv la ceva, să ies pozitiv la cocaină. Lucru total fals. Sunt o fire energică, expansivă”, a spus atunci influencerul.

