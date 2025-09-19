Antena Căutare
Dorian Popa și-a aflat sentința. De ce nu va face închisoare deși a fost condamnat | VIDEO

Dorian Popa a aflat în cele din urmă sentința în dosarul în care este acuzat de consum de substanțe interzise la volan. Iată ce au decis magistrații.

Publicat: Vineri, 19 Septembrie 2025, 15:11 | Actualizat Vineri, 19 Septembrie 2025, 15:12

La începutul acestei săptămâni, Dorian Popa și-a aflat sentința în dosarul în care este acuzat că a condus sub influența substanțelor interzise. Vloggerul a fost condamnat, însă nu-și va ispăși pedeapsa după gratii.

Ce decizie finală au luat magistrații în cazul lui Dorian Popa

În urmă cu doi ani, Dorian Popa a fost surprins de oamenii legii conducând sub influența unor substanțe interzise.

Magistrații de la Judecătoria Cornetu au analizat dosarul lui artistului și au ajuns la o decizie finală. Acesta a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Însă, potrivit unei surse, el nu va petrece timp după gratii.

Instanța a dispus supravegherea lui Dorian Popa timp de 2 ani și orice abatere ar duce imediat la aplicarea pedepsei. De asemenea, este obligat să plătească 1.700 de lei cheltuieli de judecată.

„În baza art. 336 alin. 2 C.pen. cu aplic. art 5 și art. 396 alin. 1, 4 şi 10 C.proc.pen. rap. la art. 83 C.pen. stabilește pedeapsa de 8 luni închisoare în sarcina inculpatului Popa Dorian-Laurențiu, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența unor substanțe psihoactive (infracţiunea din data de 27.10.2023). În baza art. 83 alin. 1 C.pen. amână aplicarea pedepsei de 8 luni închisoare stabilite prin prezenta pe un termen de supraveghere de 2 ani, stabilit în condițiile art. 84 alin. 1 C.pen. În baza art. 85 alin. 1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a)să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov, la datele fixate de acesta; b)să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c)să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum și întoarcerea; d)să comunice schimbarea locului de muncă; e)să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

colaj dorian popa

În baza art. 86 alin. 1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. 1 lit. c-e C.pen. se comunică de către inculpat Serviciului de Probațiune Ilfov. În baza art. 404 alin. 3 C.proc.pen. rap. la art. 83 alin. 4 C.pen. atrage atenția inculpatului asupra consecințelor nerespectării măsurilor de supraveghere pe durata termenului de supraveghere și/sau a săvârșirii de noi infracțiuni, respectiv revocarea amânării aplicării pedepsei potrivit art. 88 C.pen. În baza art. 404 alin. 4 lit. e C.proc.pen. rap. la art. 398 C.proc.pen. cu ref. la art. 274 alin. 1 C.proc.pen. obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 1.700 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 1.500 de lei cheltuieli judiciare din faza de urmărire penală și 200 de lei cheltuieli judiciare din faza camerei preliminare și de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii”, este precizat în decizia instanței.

