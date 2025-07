Dorian Popa și Babs au dat nas în nas la un eveniment. Ce a urmat după întâlnirea celor doi foști

La aproape doi ani de la despărțire, Dorian Popa și Babs s-au întâlnit la un eveniment. Cum a decurs revederea lor, după ce au rupt absolut orice legătură.

Dorian Popa și fosta lui iubită, Claudia Iosif, cunoscută drept Babs, au avut parte de o întâlnire de gradul zero. La aproape doi ani de la despărțire, foștii au dat în nas la un eveniment al unui prieten comun.

Ce a urmat după ce Dorian Popa și Babs s-au întâlnit la un eveniment

Dorian Popa și Babs au fost împrenună 11 ani și fanii se așteptau să audă clopote de nuntă. Cu toate acestea, cei doi s-a despărțit, în noiembrie 2023, uimind pe toată lumea cu această veste. Se pare că odată cu separarea aceștia au rupt orice legătură. Până acum!

Recent, Dorian Popa și Babs s-au întâlnit la nunta unui prieten comun, relatează cancan.ro. Este vorba despre nunta fiului menajerei lor, la care artistul a cântat, iar fosta lui iubită s-a numărat printre invitați, așa cum a dezvăluit chiar iar.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Dorian Popa și-a mai cumpărat un bolid de lux. Cum arată și ce culoare inedită a ales de această dată

Chiar dacă nu s-au mai văzut de la despărțire, cei doi s-au salutat respectos, apoi nu au mai interacționat unul cu celălalt.

„Dorian a cântat acolo, la nunta fiului menajerei noastre. Eu am fost cu prietena mea din Suedia, pentru că iubitul meu lucra. Toata lumea dansa. Iar Roxy, soacra mare, ne-a invitat la dans. A trecut atâta timp de când ne-am despărțit, chiar nu vreau să deranjez pe nimeni.

Suntem ca doi foști. Nu mai avem treabă unul cu altul. Între noi totul s-a stins. E absolut normal să ne mai intersectăm. Ne-am salutat. Și atâta! Nu ne am mai văzut de un an și jumătate aproape, față în față”, a declarat Babs.

Cum a reacționat Babs după ce Dorian Popa și-a cerut noua iubită în căsătorie

Artistul și-a refăcut viața amoroasă și trăiește una dintre cele mai fericite perioade din viața lui. Dorian Popa și-a asumat recent relația cu iubita lui, Andreea, și acum a decis că este momentul să treacă la nivelul următor și să o ceară în căsătorie.

La scurt timp după aflarea veștii, Spynews a luat legătura cu Babs. Iată ce declarații a făcut fosta iubită a lui Dorian Popa!

Deși au trecut mai bine de doi ani de la despărțirea de Babs, vestea că Dorian Popa a cerut-o în căsătorie pe noua lui iubită a stârnit un val de reacții, iar mulți s-au întrebat ce părere are Claudia Iosif despre marea schimbare din viața fostului ei partener. Contactată de reporterii Spynews, bruneta a oferit o primă reacție.

Citește și: Dorian Popa și-a cerut iubita în căsătorie. Cum a dat vestea. Prima imagine cu inelul de logodnă

Babs a ținut să transmită că între ea și Dorian Popa nu mai există nicio legătură, iar dacă vestea logodnei este reală, nu poate decât să se bucure pentru ei.

„Ne-am despărțit de atâta timp, nu mai avem nicio treabă. Nu pot să-mi dau cu părerea despre viața omului sub nicio formă, nu e corect, nu e normal. Am rămas în relații ok, dar nu ne sunăm și nu ne vizităm. Am rămas cum e normal după o despărțire. Nu pot să-mi permit să-mi dau cu părerea sub nicio formă despre viața lui. Dacă chiar s-au logodit, atunci bravo lor, să fie fericiți”, a declarat Babs pentru sursa menționată anterior.