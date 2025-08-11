Dorian Popa, așa cum nu a mai fost văzut până acum la brațul logodnicei sale. Cum s-a lăsat filmat alături de Andreea

Dorian Popa și logodnica lui, Andreea, s-au lăsat filmați în ipostaze înduioșătoare. Fanii au avut ocazia să-i vadă în piese vestimentare elegante în timp ce se țineau de mână.

Dorian Popa și-a găsit liniștea și fericirea în brațele Andreei. Superba tânără l-a făcut pe artist să uite de fosta relație cu Babs. Mai mult, aceasta l-a convins că este aleasa inimii lui, motiv pentru care cererea în căsătorie nu s-a lăsat prea mult așteptată.

Deși este de o frumusețe deosebită, noua parteneră a cântărețului preferă să stea departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor. Bruneta se concentrează asupra carierei sale și poveștii de iubire cu Dorian Popa.

În aproximativ un an, artistul și-a dat seama că Andreea este femeia cu care își dorește să trăiască pentru totdeauna. Așadar, acesta nu a stat prea mult pe gânduri și i-a oferit inelul de logodnă.

Un lucru este cert, vloggerul trece printr-o perioadă de excepție pe plan amoros. Se pare că acesta și-a găsit, într-un final, sufletul pereche după eșecul pe care l-a avut în dragoste.

Dacă la început își ținea relația ascunsă, acum lucrurile sunt total diferite. Dorian Popa se afișează ori de câte ori are ocazia cu frumoasa lui parteneră. Recent, aceștia au luat pe toată lumea prin surprindere cu un videoclip înduioșător.

Ipostazele în care nu au mai fost văzuți până acum Dorian Popa și logodnica lui, Andreea. Cum s-au lăsat filmați

Cântărețul a stârnit o mulțime de reacții în mediul online după ce a publicat un nou videoclip alături de femeia care l-a cucerit. De data aceasta, cei doi s-au lăsat filmați în ținute elegante în timp ce pășeau pe un covor roșu și se țineau de mână.

Andreea a fost surprinsă într-o rochie albă, lungă și mulată care i-a scos în evidență formele provocatoare. Bruneta a apelat la câteva bijuterii, o poșetă și pantofi cu toc pentru a-și completa outfitul.

De asemenea, apariția rară a lui Dorian Popa în costum elegant nu a fost trecută cu vedere. Acesta a uimit fanii cu ținuta impecabilă pe care a ales să o poarte.

Videoclipul postat de artist pe contul de TikTok a strâns mai bine de 31 de mii de like-uri și foarte multe mesaje. Prietenii virtuali a ținut să-l felicite pe Dorian Popa pentru frumoasa relație pe care o are cu Andreea.

„Sunteți o pereche minunată, Dumnezeu să vă binecuvânteze relația cu tot ce are el mai bun!”, „Vă stă foarte bine împreună! Ești băiatul fin de altădată!” sau „Nu l-am mai văzut atât de îmbrăcat de pe vremea cu „Pariu cu viața””, au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Mai mult, ținutele celor doi au pus pe gânduri prietenii virtuali. Aceștia s-au întrebat dacă Dorian Popa a făcut pasul cel mare alături de Andreea: căsătoria.

„Se căsătorește?” sau „Casă de piatră”, i-au spus câțiva internauți atunci când au văzut postarea lui.