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Elena Gheorghe, apariție de senzație în costum de baie la piscină. Artista și-a etalat silueta într-un bikini cu imprimeu floral

Elena Gheorghe a atras toate privirile cu cele mai recente fotografii de la piscină postate pe rețelele de socializare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Iulie 2026, 08:21 | Actualizat Marti, 14 Iulie 2026, 08:47
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Elena Gheorghe, apariție de senzație în costum de baie. Artista și-a etalat silueta într-un bikini cu imprimeu floral | Captură Instagram
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Artista s-a lăsat fotografiată într-un costum de baie, format din două piese, completat de un kimono vaporos în nuanțe de verde și o pălărie de vară. Imaginile au fost imediat apreciate de fani.

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Imagini cu Elena Gheorghe în costum de baie la 40 de ani. Artista are un corp de invidiat după două nașteri

În fotografiile distribuite pe Instagram, Elena Gheorghe apare la piscină, purtând un costum de baie cu imprimeu floral în nuanțe de verde și galben. Ținuta este completată de un kimono transparent cu același aer estival, o pălărie din paie și, într-una dintre imagini, o pereche de ochelari de soare supradimensionați.

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Artista a alternat cadrele, astfel încât fanii au putut să o admire din mai multe unghiuri. Pe lângă fotografiile în care își etalează silueta perfectă în costum de baie, Elena Gheorghe a inclus și un cadru în care apare fiica sa, alături de o altă fetiță, care se bucură de piscină.

La descrierea postării, artista a scris simplu: „Îmi place vara, verdele și piesa asta”.

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Trucul la care apelează Elena Gheorghe pentru a se menține într-o formă fizică de invidiat

Postarea a strâns rapid mii de aprecieri, iar în secțiunea de comentarii au apărut numeroase mesaje de apreciere. Printre reacțiile vizibile se numără comentarii precum „Perfectă” și „Block!”, semn că apariția artistei nu a trecut neobservată.

La 40 de ani, Elena Gheorghe își păstrează frumusețea naturală și un ten luminos, fără să apeleze la intervenții estetice sau injecții cu botox. Secretul ei este un truc simplu și natural – masajul facial – pe care îl folosește și cântăreața mexicană Thalia, celebră pentru lookul său impecabil la 54 de ani.

Această tehnică ajută la stimularea colagenului, îmbunătățește elasticitatea pielii și oferă tenului un aspect vizibil întinerit.

„Prima dată am auzit despre masajul sculptural la Thalia. Și chiar îmi doream să întâlnesc și la noi pe cineva care cunoaște tainele acestei terapii, pentru că nu e masajul acela simplu pe care îl știm noi de la cosmetică. E ceva mult mai complex. Datorită surorii mele, Ana, am întâlnit-o pe Simona, un profesionist cum nu cred că mai avem în România. După primele două ore de masaj am fost alt om: pielea era întinsă perfect, pomeți ridicați și fără cearcăne”, spunea vedeta într-un interviu, potrivit Libertatea.

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