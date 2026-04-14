Elwira și Mihai Petre, vacanță de vis alături de fiicele lor. Ce destinație au ales și cum s-au fotografiat în avion

În acest an, Elwira și Mihai Petre au ales să sărbătorească Paștele altfel.

Elwira și Mihai Petre au plecat în vacanță alături de cele două fiice ale lor.

Cei doi celebrii dansatori au decis că e momentul să se bucure de un Paște diferit și, împreună cu cele două fiice ale lor, au decis să plece în vacanță.

Ce destinație de vacanță au ales Elwira și Mihai Petre de Paște

Elwira și Mihai Petre formează unul dintre cele mai îndrăgite și longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 17 ani. Ei s-au cunoscut în 2007 și au decis să își unească destinele în 2011.

La un an distanță de la nunta lor, în 2012, Elwira a devenit mamă pentru prima oară atunci când a adus-o pe lume pe Catinca, fiica lor cea mare. Apoi peste 6 ani, în 2018, Elwira și Mihai Petre au deveni părinți pentru a doua oară atunci când a venit pe lume Ariana, mezina care le-a întregit tabloul de familie.

Ariana și Catinca sunt cele mai mari bucurii ale celor doi dansatori, care se bucură în fiecare zi de privilegiul de a le fi părinți celor mai frumoase fetițe. Ambele fete seamănă leit cu mama lor, iar Catinca s-a transformat într-o adevărată domnișoară.

Acum în vârstă de 14 ani, Catinca este deja adolescentă și se vede că a moștenit cele mai frumoase trăsături de la părinții ei. Ariana, în vârstă de 8 ani, este încă foarte atașată de părinții ei, iar Elwira se bucură nespus de momentele lor de alint și de drăgăleală.

Mihai și Elwira Petre se mândresc cu fiicele lor și se bucură de momentele pe care le pot petrece împreună în familie. De această dată, ei au ales să plece de Paște într-o destinație exotică.

Elwira s-a fotografiat în avion alături de Catinca și Ariana și a postat totul pe contul ei de Instagram, anunțându-și urmăritorii că au plecat spre Marbella pentru câteva zile de relaxare.

La descrierea postării, Elwira a scris „Am plecat 🩷 destinația noastră- Marbella în premieră așa ca aștept recomandări voastre. Restaurante, plaje și locuri faine scriețim in comentarii”.

Cei doi dansatori au ajuns la destinație alături de fiicele lor, acolo unde s-au bucurat deja de vreme superbă, cu mult soare, mâncare bună și plimbări pe străduțele încărcate de istorie și de frumos din Marbella.

Ei au vizitat multe atracții turistice și și-au dat voie să se piardă pe străduțele înguste și să se bucure de peisaje.

