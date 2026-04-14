Elwira și Mihai Petre, vacanță de vis alături de fiicele lor. Ce destinație au ales și cum s-au fotografiat în avion

În acest an, Elwira și Mihai Petre au ales să sărbătorească Paștele altfel.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Aprilie 2026, 09:17 | Actualizat Marti, 14 Aprilie 2026, 10:07
Elwira și Mihai Petre au plecat în vacanță alături de cele două fiice ale lor. | Instagram & Antena 1

Cei doi celebrii dansatori au decis că e momentul să se bucure de un Paște diferit și, împreună cu cele două fiice ale lor, au decis să plece în vacanță.

Ce destinație de vacanță au ales Elwira și Mihai Petre de Paște

Elwira și Mihai Petre formează unul dintre cele mai îndrăgite și longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 17 ani. Ei s-au cunoscut în 2007 și au decis să își unească destinele în 2011.

La un an distanță de la nunta lor, în 2012, Elwira a devenit mamă pentru prima oară atunci când a adus-o pe lume pe Catinca, fiica lor cea mare. Apoi peste 6 ani, în 2018, Elwira și Mihai Petre au deveni părinți pentru a doua oară atunci când a venit pe lume Ariana, mezina care le-a întregit tabloul de familie.

Citește și: Catinca, fiica Elwirei și a lui Mihai Petre, a împlinit 13 ani. Ce mesaj i-a transmis tatăl ei și cum arată acum adolescenta

Ariana și Catinca sunt cele mai mari bucurii ale celor doi dansatori, care se bucură în fiecare zi de privilegiul de a le fi părinți celor mai frumoase fetițe. Ambele fete seamănă leit cu mama lor, iar Catinca s-a transformat într-o adevărată domnișoară.

Acum în vârstă de 14 ani, Catinca este deja adolescentă și se vede că a moștenit cele mai frumoase trăsături de la părinții ei. Ariana, în vârstă de 8 ani, este încă foarte atașată de părinții ei, iar Elwira se bucură nespus de momentele lor de alint și de drăgăleală.

Mihai și Elwira Petre se mândresc cu fiicele lor și se bucură de momentele pe care le pot petrece împreună în familie. De această dată, ei au ales să plece de Paște într-o destinație exotică.

Citește și: Cum arată casa în care locuiesc Elwira și Mihai Petre. Locuința de lux a celebrilor dansatori

Elwira s-a fotografiat în avion alături de Catinca și Ariana și a postat totul pe contul ei de Instagram, anunțându-și urmăritorii că au plecat spre Marbella pentru câteva zile de relaxare.

La descrierea postării, Elwira a scris „Am plecat 🩷 destinația noastră- Marbella în premieră așa ca aștept recomandări voastre. Restaurante, plaje și locuri faine scriețim in comentarii”.

Cei doi dansatori au ajuns la destinație alături de fiicele lor, acolo unde s-au bucurat deja de vreme superbă, cu mult soare, mâncare bună și plimbări pe străduțele încărcate de istorie și de frumos din Marbella.

Ei au vizitat multe atracții turistice și și-au dat voie să se piardă pe străduțele înguste și să se bucure de peisaje.

Citește și: Elwira Petre, mesaj emoționant pentru Mihai la 47 de ani. Gestul neașteptat făcut de ziua soțului ei

Yasmine Pascu, soția lui Pepe, a născut. Prima imagine cu bebelușul: „Dumnezeu ne-a binecuvântat”. Ce nume poartă copilu... Ce a descoperit Bella Santiago în telefonul lui Nicu Grigore când el era la Survivor: „Abia așteptam să verific”...
AS.ro O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Observatornews.ro Cât au dat românii pe cozonacul de Paşte de la supermarket: "Zici că-s frământaţi cu benzină, aşa scumpi sunt" Cât au dat românii pe cozonacul de Paşte de la supermarket: "Zici că-s frământaţi cu benzină, aşa scumpi sunt"
Antena 3 Victoria nu a fost demisă din funcția de consul al Ucrainei în Dominicană pentru că a pozat dezbrăcată, ci pentru cum s-a îmbrăcat Victoria nu a fost demisă din funcția de consul al Ucrainei în Dominicană pentru că a pozat dezbrăcată, ci pentru cum s-a îmbrăcat
SpyNews Mutare incredibilă! S-a semnat cea mai neașteptată demisie. Totul a fost ținut secret Mutare incredibilă! S-a semnat cea mai neașteptată demisie. Totul a fost ținut secret

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Sezonul 2 e disponibil integral în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Sezonul 2 e disponibil integral în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Marea premieră, pe 20 aprilie, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Yasmine Pascu, soția lui Pepe, a născut. Prima imagine cu bebelușul: „Dumnezeu ne-a binecuvântat”. Ce nume poartă copilul
Yasmine Pascu, soția lui Pepe, a născut. Prima imagine cu bebelușul: „Dumnezeu ne-a binecuvântat”. Ce nume...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Britney Spears s-a internat la dezintoxicare după ce a fost arestată. Ce se întâmplă cu vedeta
Britney Spears s-a internat la dezintoxicare după ce a fost arestată. Ce se întâmplă cu vedeta
Fotografii inedite cu actorii din serialul turcesc Frați de suflet – Ateș Kușlari
Fotografii inedite cu actorii din serialul turcesc Frați de suflet – Ateș Kușlari Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cine este Răzvan Ionescu, generalul care conduce interimar SRI de aproape trei ani. Președintele Nicușor Dan nu a găsit încă șef civil pentru instituție
Cine este Răzvan Ionescu, generalul care conduce interimar SRI de aproape trei ani. Președintele Nicușor Dan nu a... Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă din felii de cozonac, servită cu cremă de vanilie
Budincă din felii de cozonac, servită cu cremă de vanilie HelloTaste.ro
În 25 de ani, a acumulat 827 de zile de concediu neplătit. A dat în judecată firma și a câștigat peste jumătate de milion de euro
În 25 de ani, a acumulat 827 de zile de concediu neplătit. A dat în judecată firma și a câștigat peste... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Drama lui Irinel Columbeanu de Paște: „Irinuca nu m-a sunat!”
Drama lui Irinel Columbeanu de Paște: „Irinuca nu m-a sunat!” BZI
Ziua norocoasă a săptămânii pentru fiecare zodie (13 – 19 aprilie 2026)
Ziua norocoasă a săptămânii pentru fiecare zodie (13 – 19 aprilie 2026) Jurnalul
Cum a reacționat Dinu Maxer când fiica sa a spus că logodnicul Deei Maxer este cel mai bun tată: Au un singur tată...
Cum a reacționat Dinu Maxer când fiica sa a spus că logodnicul Deei Maxer este cel mai bun tată: Au un singur... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
"Să învie permisele!". Doi polițiști brăileni s-au filmat în noaptea de Înviere cântând manele în... Observator
Remedii naturale care pot ameliora artrita reumatoidă. Ce efecte pot avea asupra simptomelor
Remedii naturale care pot ameliora artrita reumatoidă. Ce efecte pot avea asupra simptomelor MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ghid pentru părinții care se simt epuizați: Cum să îți recapeți energia și echilibrul
Ghid pentru părinții care se simt epuizați: Cum să îți recapeți energia și echilibrul DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Salată de ton cu ouă fierte, brânză feta și verdețuri proaspete
Salată de ton cu ouă fierte, brânză feta și verdețuri proaspete Hello Taste
