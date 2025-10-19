Antena Căutare
Eminem va deveni bunic la 52 de ani! Fiica lui , Alaina Marie Scott, e însărcinată: „Port în mine o inimă mică”

Eminem se pregătește să devină bunic! Fiica lui de 32 de ani, Alaina Marie Scott, așteaptă primul ei copil împreună cu soțul ei, Matt Moeller.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 19 Octombrie 2025, 11:15 | Actualizat Joi, 16 Octombrie 2025, 13:23
Alaina Marie Scotta a fost adoptată de Eminem

Alaina a fost adoptată de Eminem. Mama ei biologică este Dawn Scott, sora decedată a fostei soții a lui Eminem, Kim Mathers.

Fiica lui Eminem, Alaina Marie Scott, și soțul ei, Matt Moeller, vor deveni părinți pentru prima dată

Fiica lui Eminem, Alaina Scott, este însărcinată! Fiica cea mare a rapperului, în vârstă de 32 de ani, așteaptă primul său copil împreună cu soțul ei, Matt Moeller. Ea a făcut anunțul duminică, 12 octombrie, pe Instagram.

În postare, cei doi sunt surprinși pe un câmp, ținând în mâini un body alb inscripționat cu „Baby Moeller” și „Coming 2026”.

Alte fotografii din serie surprind momentul emoționant în care Scott îi dă lui Moeller vestea că este însărcinată, conducându-l legat la ochi prin casa pe care o construiesc. Odată ce și-a dat jos legătura de la ochi, el a putut să-și vadă soția ținând în mână o cutie cu un test de sarcină și baloane aurii pe care scria „Baby M”.

„CE E MAI BUN DIN TINE + MINE. De luni întregi port în mine o inimă mică, un ritm care mi-a schimbat deja viața în toate felurile posibile. E un sentiment greu de pus în cuvinte – să știi că o mică viață crește, visează și prinde contur, în timp ce tu îți trăiești ziua, șoptind rugăciuni și speranțe pe care doar ea le poate auzi”, a scris Alaina în postarea prin care a făcut anunțul pe rețelele sociale.

„Nu m-am simțit niciodată mai recunoscătoare pentru acest dar și pentru șansa de a ne mări familia – ceva ce ne-am dorit de atât de mult timp. Îți mulțumesc, Doamne, pentru această binecuvântare”, a adăugat ea.

„Baby M, abia așteptăm să te cunoaștem, micuțule 🤍”, și-a încheiat Alaina mesajul.

Citește și: Eminem este bunic de băiat. Ce nume special a ales Hailie Jade pentru micuț

Ce mesaje frumoase a primit din partea celor dragi

În secțiunea de comentarii, sora Alainăi, Hailie Jade Scott, și-a arătat sprijinul și bucuria pentru sora ei mai mare. „Sunt atât de fericită pentru voi 🥹! Abia aștept să fiu mătușă pentru micuțul vostru, iar Elliot e foarte entuziasmat să-și cunoască verișorul 🤍”, a scris proaspăta mămică.

Pe 9 iunie 2023, Alaina și Moeller și-au unit destinele într-o ceremonie cu tematică „Great Gatsby glam”, în care Eminem a avut un rol special.

„Am avut un covor lung de 24 de metri, în carouri alb-negru, iar tata m-a condus la altar”, a povestit Alaina, în exclusivitate pentru People. „Nu avea de gând să rateze asta”.

Cei doi și-au rostit jurămintele în fața a 125 de invitați, la muzeul istoric Packard Proving Ground din Shelby Township, Michigan.

„Căsătoria este un lucru sacru și ne-am dorit să fim înconjurați de oameni care fac parte din viața noastră de zi cu zi”, a explicat Alaina, care i-a cerut surorii sale, Hailie Jade, în vârstă de 29 de ani, să-i fie domnișoară de onoare.

„Am făcut ceva puțin diferit și nu am permis multor persoane să vină însoțite. A fost un detaliu important pentru noi”.

Eminem, pe numele său real Marshall Mathers, are trei fiice împreună cu fosta sa soție, Kim Scott – Alaina Marie, Hailie Jade și Stevie Laine, în vârstă de 23 de ani. Alaina este fiica surorii lui Kim, Dawn, iar Eminem a adoptat-o legal la începutul anilor 2000, când mama ei biologică se confrunta cu probleme legate de consumul de droguri.

