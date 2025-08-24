Anna Kournikova, apariție publică rară, la opt luni după ce a fost surprinsă în scaun cu rotile. Cum arată acum fosta sportivă

Este una dintre cele mai elegante și fermecătoare sportive care au pășit vreodată pe terenul de tenis, ajungând pe locul 8 mondial la simplu și fiind desemnată cea mai sexy femeie din lume.

Dar săptămâna aceasta, fosta icoană a tenisului a apărut în ipostaza unei mame devotate, ieșind alături de copiii săi, la doar câteva luni după ce stârnise îngrijorare în rândul fanilor.

Anna Kournikova, apariție publică rară

La începutul acestui an, Anna Kournikova și-a alarmat fanii când a fost surprinsă într-un scaun cu rotile, purtând o orteză de protecție, într-o apariție publică rară.

Opt luni mai târziu, însă, fosta sportivă devenită model părea să-și fi recăpătat libertatea, plimbându-se alături de copiii săi pe plaja din Miami – fără scaun cu rotile și fără orteză.

Sportiva de 44 de ani a fost surprinsă ducându-și cei trei copii – gemenii Lucy și Nicholas, de șapte ani, și pe Mary, de cinci ani – la cursul de arte marțiale.

Piciorul ei părea complet refăcut, în timp ce își însoțea micuții pe trecerea de pietoni și apoi în sala de sport din orașul-insulă din sudul Floridei.

Kournikova a adoptat un stil lejer, purtând un hanorac alb cu glugă, colanți scurți negri și adidași Nike, iar părul și l-a prins sus cu un elastic negru.

Copiii ei, în schimb, păreau pregătiți pentru cursul de karate, cu rucsacurile pline, în timp ce fiica cea mare, Lucy, ținea strâns în brațe un ursuleț de pluș.

Sportiva a ales o viață discretă în ultimii ani

Sportiva rusă, retrasă din tenis în 2003, își crește cei trei copii alături de cântărețul spaniol Enrique Iglesias, partenerul ei de lungă durată.

Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare ale videoclipului piesei „Escape”, lansată în 2001, iar în ultimii ani au preferat să ducă o viață discretă.

În timp ce Iglesias, ajuns la 50 de ani, continuă să-și încânte fanii în turnee, iubitorii de tenis o văd rar pe Anna Kournikova.

În ianuarie, însă, Anna a fost fotografiată într-un scaun cu rotile, alături de cei dragi, la Bal Harbour, un centru comercial de lux din Miami.

Ea a fost surprinsă purtând o orteză ortopedică la picior, semn că ar fi suferit o accidentare, însă acum părea perfect sănătoasă, plimbându-se prin cartierul SoFlo.

Iglesias locuiește în zona Miami încă din anii ’90, iar Kournikova i s-a alăturat după ce s-au mutat împreună.

La începutul acestui an, interpretul piesei „Hero” și-a mărit portofoliul imobiliar, cumpărând o nouă proprietate în Bay Point, o comunitate rezidențială exclusivistă din Miami Beach.

Iglesias și-a mărit portofoliul imobiliar

Potrivit Miami Herald, Iglesias ar fi achiziționat cu 6,5 milioane de dolari o casă spațioasă, în stil mid-century, construită în 1957, aflată chiar pe Sabal Palm Road, strada unde locuiește împreună cu Anna Kournikova.

Casa, cu cinci dormitoare și patru băi, se află într-una dintre cele mai căutate zone din Miami, unde Kournikova și Iglesias își cresc copiii.

Kournikova și-a încheiat cariera în tenis în mai 2003, după ce a câștigat 16 titluri la dublu, relatează Daily Mail.

Ea a ajuns pe locul 1 mondial la dublu în noiembrie 1999, la câteva luni după ce câștigase Australian Open alături de partenera ei, Martina Hingis.

La simplu, Kournikova a ajuns până în semifinale la Wimbledon, în 1997, devenind a doua jucătoare din era Open care reușea să atingă această fază la debutul ei pe iarba de la SW19. Ea a pierdut atunci în fața celei care avea să câștige turneul, Martina Hingis.

Ulterior, Kournikova a ajuns în sferturile de finală la Australian Open 2001, înainte de a fi nevoită să se retragă prematur, la doar 21 de ani, din cauza unei serii de accidentări, în special la spate.