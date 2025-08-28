Enrique Iglesias, tată pentru a patra oară la 50 de ani. El și Anna Kournikova sunt împreună de aproape 25 de ani

Enrique Iglesias și Anna Kournikova se pregătesc pentru venirea pe lume a celui de-al patrulea copil.

Enrique Iglesias, în vârstă de 50 de ani, și Anna Kournikova, în vârstă de 44 de ani, formează un cuplu de 24 de ani și au deja trei copii. Recent, în presa internațională au apărut zvonurile unei a patra sarcini.

Citește și: Anna Kournikova, apariție publică rară, la opt luni după ce a fost surprinsă în scaun cu rotile. Cum arată acum fosta sportivă

Enrique Iglesias și Anna Kournikova ar aștepta venirea pe lume a celui de-al patrulea copil

Anna Kournikova și Enrique Iglesias sunt părinții a trei copii: gemenii Lucy și Nicholas, în vârstă de 7 ani, și Mary, în vârstă pe 5 ani, pe care o alintă Masha.

Articolul continuă după reclamă

Cântărețul și fosta jucătoare de tenis sunt foarte discreți în ceea ce privește relația lor, familia și viața personală.

Citește și: Enrique Iglesias și Anna Kournikova au trei copii adorabili. Cât de simpatici sunt micuții într-un video publicat de mama lor

Zvonurile unui al patrulea copil au pornit recent, după ce paparazzi au surprins-o pe Anna în timp ce era în Miami cu copiii. Deși purta un hanorac alb, fosta jucătoare de tenis părea să aibă o burtică de gravidă pronunțată.

De asemenea, zvonurile au fost întărite de faptul că aceasta nu este prezentă alături de cântăreț, care a revenit pe scena din Spania după șase ani de absență, marcând un moment important în cariera sa. Astfel că, absența Annei de la eveniment a fost pusă pe seama unei posibile sarcini.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Fiica cea mică a lui Enrique Iglesias a împlinit un an. Micuța e la fel de frumoasă ca mama sa, Anna Kournikova

Potrivit Hola!, zvonurile au fost confirmate de o sursă apropiată familiei. Cu toate acestea, ținând cont de modul în care cuplul a procedat și în cazul celorlalți trei copii, anunțul oficial va veni abia după nașterea copilului.

Enrique Iglesias și Anna Kournikova locuiesc într-o zonă exclusivistă din Miami, Indian Creek Island, unde se bucură de intimitate și se pot concentra pe creșterea copiilor într-un mediu sigur. Aceștia sunt vecini cu Jeff Bezos și Ivanka Trump.

Citește și: Puțini știu cum a început relația lor. Adevărul despre Enrique Iglesias și Anna Kournikova, cei mai discreți soți din showbiz

În ciuda faimei modiale a cântărețului și a carierei legendare a fostei jucătoare de tenis, aceștia duc o viață discretă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În ultimii ani, Enrique Iglesias a prioritizat familia în detrimentul carierei, însă cântărețul se află constant în topurile internaționale. Acesta a decis să nu stea mai mult de două săptămâni departe de familia sa, în ciuda concertelor pe care le susține în toată lumea.

Citește și: Primele imagini cu Anna Kournikova însărcinată. Fosta jucătoare de tenis îl va face tată pentru a treia oară pe Enrique Iglesias

„Sunt în modul de relaxare, acasă, cu copiii, bucurându-mă de drumul spre școală, privindu-i cum cresc. Se schimbă atât de repede. În 24 de ore, ei au crescut deja și nu vreau să pierd nimic”, a spus solistul.

De asemenea, Anna Kournikova a fost nevoită să se retragă din tenis în 2003, la vârsta de 21 de ani, în urma unei accidentări la spate. De atunci este dedicată creșterii copiilor.