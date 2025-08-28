Antena Căutare
Enrique Iglesias, tată pentru a patra oară la 50 de ani. El și Anna Kournikova sunt împreună de aproape 25 de ani

Enrique Iglesias și Anna Kournikova se pregătesc pentru venirea pe lume a celui de-al patrulea copil.

Maria Petricu
Joi, 28 August 2025, 11:58
Enrique Iglesias și Anna Kournikova, părinți pentru a patra oară | GettyImages, ProfiMedia, Instagram

Enrique Iglesias, în vârstă de 50 de ani, și Anna Kournikova, în vârstă de 44 de ani, formează un cuplu de 24 de ani și au deja trei copii. Recent, în presa internațională au apărut zvonurile unei a patra sarcini.

Enrique Iglesias și Anna Kournikova ar aștepta venirea pe lume a celui de-al patrulea copil

Anna Kournikova și Enrique Iglesias sunt părinții a trei copii: gemenii Lucy și Nicholas, în vârstă de 7 ani, și Mary, în vârstă pe 5 ani, pe care o alintă Masha.

Cântărețul și fosta jucătoare de tenis sunt foarte discreți în ceea ce privește relația lor, familia și viața personală.

Zvonurile unui al patrulea copil au pornit recent, după ce paparazzi au surprins-o pe Anna în timp ce era în Miami cu copiii. Deși purta un hanorac alb, fosta jucătoare de tenis părea să aibă o burtică de gravidă pronunțată.

De asemenea, zvonurile au fost întărite de faptul că aceasta nu este prezentă alături de cântăreț, care a revenit pe scena din Spania după șase ani de absență, marcând un moment important în cariera sa. Astfel că, absența Annei de la eveniment a fost pusă pe seama unei posibile sarcini.

Potrivit Hola!, zvonurile au fost confirmate de o sursă apropiată familiei. Cu toate acestea, ținând cont de modul în care cuplul a procedat și în cazul celorlalți trei copii, anunțul oficial va veni abia după nașterea copilului.

Enrique Iglesias și Anna Kournikova locuiesc într-o zonă exclusivistă din Miami, Indian Creek Island, unde se bucură de intimitate și se pot concentra pe creșterea copiilor într-un mediu sigur. Aceștia sunt vecini cu Jeff Bezos și Ivanka Trump.

În ciuda faimei modiale a cântărețului și a carierei legendare a fostei jucătoare de tenis, aceștia duc o viață discretă.

În ultimii ani, Enrique Iglesias a prioritizat familia în detrimentul carierei, însă cântărețul se află constant în topurile internaționale. Acesta a decis să nu stea mai mult de două săptămâni departe de familia sa, în ciuda concertelor pe care le susține în toată lumea.

„Sunt în modul de relaxare, acasă, cu copiii, bucurându-mă de drumul spre școală, privindu-i cum cresc. Se schimbă atât de repede. În 24 de ore, ei au crescut deja și nu vreau să pierd nimic”, a spus solistul.

colaj Enrique Iglesias și Anna Kournikova și cei doi cu copiii lor
De asemenea, Anna Kournikova a fost nevoită să se retragă din tenis în 2003, la vârsta de 21 de ani, în urma unei accidentări la spate. De atunci este dedicată creșterii copiilor.

