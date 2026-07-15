Era una dintre cele mai frumoase artiste ale anilor 2000, însă o tragedie i-a marcat destinul. O recunoști?

A vândut milioane de albume și era pe culmile succesului, însă o tragedie a făcut-o să dispară pe celebra cântăreață din lumina reflectoarelor.

Este vorba despre cântăreața irlandeză Duffy, în vârstă de 42 de ani. Ea a apărut pe scenă în anul 2008 cu albumul „Rockferry”, care s-a vândut în nouă milioane de exemplare în întreaga lume. Însă, după lansarea celui de-al doilea album al său, „Endlessly”, în 2010, a dispărut din lumina reflectoarelor. Un deceniu mai târziu, ea a reapărut cu o poveste inimaginabilă, potrivit unei surse.

Citește și: Kelly Osbourne, transformare incredibilă după ce apropiații s-au temut că o vor pierde. Imaginile care i-au uimit pe fani

A fost idolul unei generații și a vândut milioane de albume, însă astăzi puțini o mai recunosc

Interpreta hitului „Mercy”, al cărei nume real este Aimee Duffy, a oferit o explicație, care a șocat pe toată lumea, pentru dispariția sa timp de zece ani din industria muzicală. În februarie 2020, artista a dezvăluit public că a fost drogată, violată și ținută captivă timp de „câteva zile”.

Articolul continuă după reclamă

„Adevărul este, și vă rog să mă credeți, că sunt bine și în siguranță acum, am fost violată și drogată și ținută captivă câteva zile. Desigur, am supraviețuit”, a scris ea pe Instagram, citată de sursa menționată mai sus.

În postările online ulterioare, ea a oferit mai multe detalii, susținând că a fost drogată la un restaurant de ziua ei, înainte de a fi dusă într-o altă țară, unde a suferit o experiență traumatizantă timp de patru săptămâni.

„Nu-mi amintesc cum m-am urcat în avion și mi-am revenit în spatele unui vehicul”, „Am fost pusă într-o cameră de hotel, iar agresorul s-a întors și m-a violat”, „Violul este ca și cum ai fi omorât și ai rămas în viață. Ești viu, dar mort”, sunt declarațiile sale șocante, potrivit sursei citate mai sus.

„Tot ce pot spune este că mi-a luat extrem de mult timp, uneori părând nesfârșit, să-mi recuperez bucățile sfărâmate”, a mai adăugat ea.

Incidentul șocant a scos-o pe cântăreață din lumina reflectoarelor, însă n-a fost singura consecință negativă a agresiunii prin care a trecut. Ea s-a îndepărtat de familie și prieteni, pentru că nu știa cum să se comporte după această traumă, notează și clickpentrufemei.ro.

După aceste declarații publice, făcute în urmă cu șase ani, Duffy a continuat să rămână departe de lumina reflectoarelor. Potrivit sursei citate mai sus, acum face câțiva pași înapoi la cariera muzicală care s-a încheiat brusc în 2010.

Citește și: Una dintre cele mai controversate vedete ale anilor 2000 și-a dezvăluit fața umflată după o operație estetică. Cum arată acum